Río Cuarto: Martín Llaryora lleva a EEUU a De Rivas, Rosetto y Lucchessi a buscar U$S 250 millones para obras

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , le puso números a la misión comercial que traerá al Gran Río Cuarto financiamiento del Banco Mundial para la obra de la circunvalación. Serán U$S 250 millones. Los intendentes del conglomerado, Guillermo de Rivas (Río Cuarto), Maximiliano Rossetto (Santa Catalina) y Gianfranco Lucchessi (Las Higueras), lo acompañarán en el viaje.

De Rivas dio algunos detalles de los objetivos de visita de la semana próxima a Washington, junto a una comitiva integrada también por el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta , un grupo del empresariado cordobés y periodistas.

De Rivas precisó que la delegación no se limitará a gestionar el crédito para la circunvalación. También apuntan a generar negocios e intercambio comercial que beneficie a la región sur y a Córdoba en general.

“Vamos a ser parte de la comisión de Amcham , la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Habrá una nutrida agenda con organismos internacionales, municipios de otros países y otro tipo de actividades que van a nos va a permitir buscar nuevas oportunidades para Córdoba y para Río Cuarto”, dijo el mandatario provincial.

Llaryora explicó que la provincia accederá a "un crédito muy favorable para el mercado actual y ni que hablar para que le presten a un estado subnacional” y destacó el hecho de que Córdoba pueda acceder al mercado financiero internacional.

Martín Llaryora no cayó con las manos vacías

El gobernador trajo algunos anuncios en su visita a Río Cuarto este miércoles. Reunió al gabinete provincial en la capital alterna después de seis años y anunció que está garantizada la construcción del anillo vial que rodea a la ciudad, obra a la que definió como la más ambiciosa de su gobierno y del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinLlaryora/status/2029348503118594558&partner=&hide_thread=false La incertidumbre y la exclusión social generan un deterioro en el bienestar psicológico de la gente, por eso en #Córdoba hemos tomado la decisión de que el Estado provincial absorba la demanda que antes atendía el sector privado o que ha quedado desamparada por recortes… pic.twitter.com/UrRuvv6YxB — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 5, 2026

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, anticipó la llegada de nuevos efectivos para reforzar la dotación de la Departamental de Policía Río Cuarto y su par de la cartera de Justicia, Julián López, informó que dos nuevos fiscales de competencia múltiple asumirán pronto en el fuero local: Luciano Matías Rodríguez, en el sexto turno, y Jael Yanina Arias Shocron, en el quinto.

Señales en Córdoba

Antesala de la contienda electoral en la provincia, el año va levantando temperatura y ayer Llaryora se encargó de dar algunos gestos. A la obra de la circunvalación le pegó varios rótulos, a medio camino entre lo ambiguo y lo concreto porque, como sostuvo, “va a ser el punto central de esta primera etapa de mi gestión, pero es imposible que la pueda terminar en mi primer período”.

Ese juego de equilibrismo entre el decir y no decir, más allá de decleraciones del propio Llaryora acerca de su intención de buscar otro mandato, parece diseñado para crear expectativas con una dosis de incertidumbre, preparando el terreno para cuando se formalice un eventual lanzamiento.

Temporada de deshielo con Adriana Nazario

No fueron los únicos mensajes que envió el gobernador. Su discurso también transparentó insistentemente el nombre de Rosetto, a quien mencionó cuatro veces en apenas unos minutos. Expuso así una llamativa cercanía con el mandatario del Gran Río Cuarto, un hombre surgido de “La Militante”, la vieja agrupación de Adriana Nazario, quien conserva una cuota de poder local.

Rossetto, vinculado todavía a la dirigente justicialista vinculada a Sergio Massa, sería la expresión de un proceso de deshielo entre el nazarismo y el gobierno provincial, después de enfrentarse en las elecciones de Río Cuarto 2024 y en las legislativas del año pasado. Sin embargo, esos niveles de confrontación parecen cosa del pasado y hoy el intendente de Holmberg suele frecuentar la ciudad de Córdoba para participar de las reuniones políticas.

En este marco, es una incógnita qué destino le espera al resto de los referentes del espacio, como los concejales riocuartenses Franco Miranda y Leticia Paulizzi y el rol que jugará Nazario. ¿Todos estarán dentro del cordobesismo con el objetivo del 2027?

Martín Llaryora sumó a vecinalistas

Por otro lado, el gobernador transparentó un acercamiento político al vecinalismo, un actor fuerte en la territorialidad de Río Cuarto, capital de este movimiento a nivel nacional. Con menciones recurrentes para que nadie se lo pierda, Llaryora destacó su participación en diferentes actividades.

Fuentes que conocen bien la organización de estas entidades aclararon que no se trata de un entendimiento institucional con el Círculo Vecinal, aunque uno de los dirigentes que dijeron presente este miércoles fue su vicepresidente, Marcelo Cei, que comanda la vecinal 11 de Noviembre en el populoso barrio Alberdi. El otro es Andrés Allora, de Banda Norte. Ambos encabezan a un grupo de dirigentes barriales que respaldan a Llaryora.

El gobernador estuvo acompañado del presidente provisional de la Legislatura y exintendente riocuartense Juan Manuel Llamosas y por los intendentes de Río Cuarto y Santa Catalina–Holmberg. No estuvo presente Gian Franco Lucchessi, el tercer intendente del Gran Río Cuarto.

Una de las preguntas de la prensa al gobernador fue si se sumarían al gabinete intendentes del sur que no poseen chance de reelección. Recordó su gestión como intendente, cuando los cambios de gabinete fueron una constante, y no descartó que tome una medida similar ahora. “Puede ser que en algún momento se integren al gabinete”, dijo Llaryora. Se mostró contrario a los gabinetes estáticos y dijo que prefiere el dinamismo y la rotación de los funcionarios.