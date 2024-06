Pablo Blanco, en la mira: cómo cambió el voto del senador radical que desató la furia en Tierra del Fuego

Según había anticipado, el legislador radical tenía planeado rechazar la iniciativa. “A Alberto Fernández no le voté las facultades delegadas y no se las pienso votar a este gobierno porque no me genera confianza, porque hacen una lectura interesada de la Constitución, se creen que están gobernando con la Constitución de 1853”, expresó Blanco a comienzos de mayo, cuando el proyecto de Ley Bases comenzó a ser debatido en comisiones en la cámara alta.