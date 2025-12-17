Osvaldo Jaldo va por más y amaga con duplicar su influencia en el Senado

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , mueve sus fichas y espera la temporada de cosecha en el Congreso . Con el proyecto de Presupuesto 2026 en marcha y la reforma laboral en la gatera, el mandatario sabe que sus votos en el parlamento cotizan alto y se juega a garantizarse tranquilidad financiera para el año que viene.

Este martes sus espadas legislativas hicieron su aporte en la Cámara de Diputados para que el oficialismo consiguiera el dictamen del presupuesto que se debatirá en el recinto este miércoles. Mientras tanto, el mandatario norteño recibió en su despacho a la senadora comprovinciana Sandra Mendoza , quien revista en el bloque peronista que conduce José Mayans . ¿Una señal de que saltará al bloque Independencia que reporta a Jaldo en el Senado y que hasta ahora integra solo Beatriz Ávila ?

La estrategia del mandatario tucumano de retornar al dialoguismo tras pintarse la cara como opositor durante la campaña electoral comenzó a dar frutos: esta semana, la administración de Javier Milei , le liberó una partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de $20.000 millones. La remesa es el mayor monto de asistencia directa otorgado por la administración libertaria a las distintas provincias desde diciembre de 2023 .

En ese plan, recibió en su despacho a la senadora Mendoza. La comunicación oficial describió al encuentro como una reunión en la que se analizaron “distintos temas de la agenda institucional y legislativa que se desarrollan a nivel nacional y su impacto en Tucumán”, pero la imagen de la reunión transmitió mucho más que eso.

Mendoza forma parte del bloque Justicialista en la cámara alta y, hasta ahora, vota en contra de todas las iniciativas impulsadas por el Gobierno en tándem con su compañero tucumano de bancada, el exgobernador Juan Manzur . “Seguiré en el bloque del PJ”, dijo la parlamentaria tras su mano a mano con Jaldo, pero el pulso de las próximas semanas podría mostrar un vuelco en sus posiciones más radicalizadas.

Si Mendoza siguiera en el bloque que lidera Mayans, Jaldo se inscribiría en la misma lógica que otros jefes provinciales, que tienen delegados parlamentarios en diferentes canastas. El caso más reciente es Raúl Jalil. El gobernador catamarqueño, tal como hizo Jaldo en 2024, se llevó días atrás tres bancas del bloque peronista y armó la bancada Elijo Catamarca, lo que le posibilitó a La Libertad Avanza transformarse en la primera minoría en Diputados. Sin embargo, Claudia Paladino, que asumió la semana pasada, se sentará junto a sus pares de Unión por la Patria.

Las acciones de Jaldo en el Senado

El mandatario tucumano se aseguró, hace un par de semanas, una bancada propia en el Senado. Beatriz Ávila, integrante del Partido de la Justicia Social que formó el exintendente capitalino Germán Alfaro, oficializó el bloque Independencia en la cámara alta.

El gobernador @OsvaldoJaldo se reunió con el diputado nacional Javier Noguera para dialogar sobre la agenda legislativa y la realidad de Tucumán.

El monobloque es espejo del espacio jaldista en la cámara baja del Congreso, donde el gobernador tiene tres votos que responden a su estrategia política. Este martes, después de recibir a Mendoza, el despacho oficial también se abrió para el diputado Javier Noguera. El encuentro y la foto tampoco fueron casuales. El ex intendente de Tafí Viejo abrevó en el kirchnerismo más duro hasta la elección de octubre, pero ahora se sumó a la línea provincial para negociar con la administración mileísta.

Dialoguismo en Tucumán

Mendoza, Ávila, Noguera y sus compañeras de bancada Gladys Medina y Elia Marina Fernández de Mansilla son las cartas que Jaldo tiene en su manga para las votaciones que se vienen. El Presupuesto 2026 no encontrará escollos en este combo tucumano. Podrían marcarse algunas diferencias en el debate en particular, en especial en lo vinculado con la derogación de las emergencias pediátricas y para las universidades, pero el apoyo en general está descontado mientras el celular con la Casa Rosada siga abierto.

Lo propio podría suceder con la reforma laboral. Jaldo ya se expresó públicamente a favor de acompañar la iniciativa oficial, aunque advirtió que deben preservarse derechos adquiridos. “No hay que sumarle nerviosismo a la gente”, advirtió en un mensaje más a su tropa que a sus opositores.

El verano tucumano suele ser caluroso y húmedo. Quizás por eso en el poder tucumano buscan enfriar tensiones y no quedarse secos.