Osvaldo Jaldo va por más y amaga con duplicar su influencia en el Senado

El gobernador de Tucumán se reunió con la senadora peronista Sandra Mendoza. ¿Se suma al monobloque Independencia? El juego en Diputados y el caso Catamarca.

Letra P | Ramiro Garrocho
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, mueve sus fichas y espera la temporada de cosecha en el Congreso. Con el proyecto de Presupuesto 2026 en marcha y la reforma laboral en la gatera, el mandatario sabe que sus votos en el parlamento cotizan alto y se juega a garantizarse tranquilidad financiera para el año que viene.

En ese plan, recibió en su despacho a la senadora Mendoza. La comunicación oficial describió al encuentro como una reunión en la que se analizaron “distintos temas de la agenda institucional y legislativa que se desarrollan a nivel nacional y su impacto en Tucumán”, pero la imagen de la reunión transmitió mucho más que eso.

Mendoza forma parte del bloque Justicialista en la cámara alta y, hasta ahora, vota en contra de todas las iniciativas impulsadas por el Gobierno en tándem con su compañero tucumano de bancada, el exgobernador Juan Manzur. “Seguiré en el bloque del PJ”, dijo la parlamentaria tras su mano a mano con Jaldo, pero el pulso de las próximas semanas podría mostrar un vuelco en sus posiciones más radicalizadas.

Si Mendoza siguiera en el bloque que lidera Mayans, Jaldo se inscribiría en la misma lógica que otros jefes provinciales, que tienen delegados parlamentarios en diferentes canastas. El caso más reciente es Raúl Jalil. El gobernador catamarqueño, tal como hizo Jaldo en 2024, se llevó días atrás tres bancas del bloque peronista y armó la bancada Elijo Catamarca, lo que le posibilitó a La Libertad Avanza transformarse en la primera minoría en Diputados. Sin embargo, Claudia Paladino, que asumió la semana pasada, se sentará junto a sus pares de Unión por la Patria.

Las acciones de Jaldo en el Senado

El mandatario tucumano se aseguró, hace un par de semanas, una bancada propia en el Senado. Beatriz Ávila, integrante del Partido de la Justicia Social que formó el exintendente capitalino Germán Alfaro, oficializó el bloque Independencia en la cámara alta.

El monobloque es espejo del espacio jaldista en la cámara baja del Congreso, donde el gobernador tiene tres votos que responden a su estrategia política. Este martes, después de recibir a Mendoza, el despacho oficial también se abrió para el diputado Javier Noguera. El encuentro y la foto tampoco fueron casuales. El ex intendente de Tafí Viejo abrevó en el kirchnerismo más duro hasta la elección de octubre, pero ahora se sumó a la línea provincial para negociar con la administración mileísta.

Dialoguismo en Tucumán

Mendoza, Ávila, Noguera y sus compañeras de bancada Gladys Medina y Elia Marina Fernández de Mansilla son las cartas que Jaldo tiene en su manga para las votaciones que se vienen. El Presupuesto 2026 no encontrará escollos en este combo tucumano. Podrían marcarse algunas diferencias en el debate en particular, en especial en lo vinculado con la derogación de las emergencias pediátricas y para las universidades, pero el apoyo en general está descontado mientras el celular con la Casa Rosada siga abierto.

Lo propio podría suceder con la reforma laboral. Jaldo ya se expresó públicamente a favor de acompañar la iniciativa oficial, aunque advirtió que deben preservarse derechos adquiridos. “No hay que sumarle nerviosismo a la gente”, advirtió en un mensaje más a su tropa que a sus opositores.

El verano tucumano suele ser caluroso y húmedo. Quizás por eso en el poder tucumano buscan enfriar tensiones y no quedarse secos.

