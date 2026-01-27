Lustramax, bajo presión: al conflicto laboral se suman reclamos de clientes y alertas financieras

El conflicto que atraviesa la empresa Lustramax , dedicada a la provisión de artículos de limpieza, descartables y papelería, sumó en las últimas semanas un frente que excede el plano laboral.

A la ocupación de la planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y al reclamo por despidos y condiciones de trabajo , se agregaron denuncias de empresas clientes por presuntos incumplimientos en las entregas y diferencias entre lo facturado y lo efectivamente recibido.

La compañía enfrenta una fuerte conflictividad laboral tras el despido de al menos 35 trabajadores, entre ellos delegados gremiales. Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, ordenó la reincorporación inmediata del personal despedido y dispuso retrotraer la situación laboral al 9 de enero.

Sin embargo, la empresa rechazó la resolución y anticipó que no acatará la medida. Mientras tanto, los trabajadores mantienen la ocupación de la fábrica y denuncian que, pese a la vigencia de la conciliación obligatoria, Lustramax impide el ingreso del personal y avanza con los despidos, en abierta contradicción con lo dispuesto por la autoridad laboral.

Desde el sector gremial aseguran que, aun en este contexto, la actividad productiva continúa con normalidad, con salida de mercadería y distribución habitual.

Reclamos comerciales y presuntas irregularidades

En paralelo al conflicto laboral, comenzaron a circular reclamos comerciales que apuntan a presuntas irregularidades en la operatoria de Lustramax como proveedora. Según fuentes del sector consultadas en estricto off, distintas empresas detectaron diferencias relevantes entre lo facturado y lo efectivamente entregado.

Los señalamientos incluyen incumplimientos en cantidad, calidad y especificaciones técnicas de los productos. En algunos insumos, las entregas habrían registrado faltantes cercanos al 50% de lo contratado, mientras que en otros casos las diferencias superarían ese porcentaje. También se mencionan cambios en formulaciones, menor concentración, variaciones en el rendimiento, sustituciones de marca o modificaciones en la presentación, sin que esos cambios se reflejen en una reducción del monto facturado.

Las fuentes consultadas sostienen que los clientes habrían abonado por un determinado estándar de producto y recibido mercadería de calidad, volumen o desempeño sustancialmente inferior a lo acordado. De acuerdo con estimaciones sectoriales, las diferencias acumuladas representarían montos millonarios, lo que comenzó a tensionar la relación de la empresa con clientes y proveedores de la cadena de abastecimiento.

Señales de tensión financiera

Este cuadro se da, además, en un contexto en el que aparecen indicadores de tensión financiera. Reportes sectoriales y registros públicos mencionan un volumen inusualmente elevado de cheques rechazados, que superaría los $8.000 millones, y pasivos bancarios por encima de los $35.000 millones.

De confirmarse estos datos, podrían ayudar a explicar las dificultades crecientes de la empresa para sostener sus compromisos comerciales y laborales. Mientras la conciliación obligatoria continúa formalmente vigente pero sin ser acatada, el conflicto en la planta de Tortuguitas sigue abierto y la situación de Lustramax genera preocupación creciente entre distintos actores del sector.