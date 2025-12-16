Presupuesto 2026: con recortes a Discapacidad y Universidades, Milei logra dictamen, pero sigue la negociación

Javier Milei dio un paso para la aprobación del Presupuesto 2026: este martes, consiguió el dictamen de mayoría, con 28 firmas. Hubo respaldo de partidos provinciales, la UCR y el PRO. El texto deroga las leyes de emergencia en Discapacidad y el refuerzo al presupuesto de universidades. Esos temas podrían ser modificados durante la sesión, citada para el miércoles.

No será el único que se escuchará en el recinto, que se abrirá a las 14 horas. El PRO (que tiene en la comisión a Fernando De Andreis y Daiana Fernández Molero -macristas-) firmó en disidencia, por el reclamo de la incorporación de la coparticipación de CABA. Eduardo Falcone (MID) también observó la derogación de las leyes mencionadas.

Como anticipó Letra P , el dictamen de mayoría fue posible por los cinco gobernadores aliados que tienen firmas claves, a través de sus representantes Oscar Herrera (Misiones), Lisandro Nieri (Mendoza), Sebastián Nóblega (Catamarca), Elia Fernández (Tucumán) y Nancy Picón (San Juan). Sólo estos dos últimos no firmaron en disidencia. El resto seguirá pidiendo cambios.

En este escenario, los cambios en el recinto son inevitables, porque Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas (PU) presentaron dictámenes propios y pedirán tratarlo, con 18 y tres firmas. Ambos bloques estarán en guardia para cambiar el articulado en el tratamiento en particular.

Como explicó Letra P, la negociación empezó mal, con una tensa reunión que hubo este lunes entre en Diputados, donde los enviados fueron Diego Santilli (ministro del Interior) y Carlos Guberman (secretario de Hacienda). No fue posible acordar con el PRO y PU, que habían sido citados para buscar un acuerdo.

PU presentó su despacho, con sus tres firmas: Nicolás Massot, Ignacio García Aresca y Jorge Rizotti. En el recinto, suman 22 votos, con aliados; lo mismo que los ex Juntos por el Cambio (UCR-PRO). Sin estos interbloques, el gobierno no alcanza la mayoría por lo que puede perder artículos a mansalva si no negocia la letra chica.

Como en noviembre, Massot pidió en su dictamen que se cumplan las tres leyes sancionadas este año: emergencia pediátrica (Garrahan), refuerzo universitario y emergencia en discapacidad. Sólo la primera queda vigente en el dictamen de mayoría. "No tienen plata para discapacidad, pero sí para bajar bienes personales", se molestó Massot. El despacho también sumó aportes para financiar las cajas previsionales de las provincias.

Nicolas Massot comision de presupuesto

La defensa oficialista

El oficialismo no informó el detalle del presupuesto y apeló a la épica. "Milei envió un presupuesto con equilibrio fiscal, algo que debió haber pasado siempre en la historia", presentó el despacho de mayoría Gabriel Bornoroni, jefe de LLA. Nadie describió las modificaciones al proyecto original, como se acostumbra. Sólo hubo una defensa del economista pampeano Adrián Ravier, uno de los debutantes.

Del dictamen se desprenden algunos cambios. Por caso, además de derogar la emergencia en discapacidad, establece que las propuestas deben actualizarse en forma trimestral, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud. Sólo si no se aplica este aumento, se indexa por IPC, como dice la norma sancionada este año, que además contempla un incremento retroactivo a 2023, que sólo se cumplió en parte. Además, hay restricciones a las pensiones inembargables, que controlará el Poder Ejecutivo.

El oficialismo mantiene la derogación de las metas de financiamiento de educación, ciencia, defensa; e incorpora; pero además exime de impuestos y tasas a INVAP y DIOXITEK 4. Se eliminan los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y Diesel oil. Hay además una compensación a distribuidoras y una prórroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable.

El planteo del peronismo

UP presentó su propio dictamen de minoría, que no prosperará, pero se usará para el debate en particular. “Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 del mensaje del Poder Ejecutivo, que plantea la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo”, anunció Germán Martínez, jefe de UP.

german martinez comision de presupuesto

Defendiendo también la vigencia de la Ley de Educación Técnica y el Fondo Nacional para la Defensa eliminados del proyecto. "Queremos continuidad del régimen de Zonas Frías, no sólo para la Patagonia, sino para otros distritos que necesitan un régimen diferencial”, insistió el santafesino.

Martínez pidió además "mantener la automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares", que el dictamen elimina; además mejorar los ingresos de los jubilados. "Queremos recuperar el porcentaje del incremento que el Gobierno les quitó a los jubilados en el momento del traspaso de una fórmula a la otra, y actualizar el monto fijado en 70 mil pesos. Los mismos que fijamos con nuestro Gobierno en 2023”, concluyó.