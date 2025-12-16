Salta: con Roque Cornejo a la cabeza, LLA se juega a incomodar el poder de Gustavo Sáenz en la Legislatura

Sin embargo, desde el miércoles pasado un nuevo actor irrumpió con fuerza, ruido y voluntad de confrontación en el recinto: La Libertad Avanza (LLA).

El espacio libertario convirtió a la Capital en su principal bastión electoral y trasladó ese resultado al recinto legislativo con una estrategia clara: juras disruptivas, consignas nacionales, votos en minoría y una narrativa que busca deslegitimar a la dirigencia política tradicional. No llega a gobernar la Legislatura, pero sí a incomodarla .

En el Senado, la irrupción libertaria tiene nombre propio. Roque Cornejo , abogado y senador provincial por Capital, es el único representante de LLA en la cámara alta, pero concentra buena parte del impacto político del nuevo escenario.

Lejos de ser un outsider, Cornejo se formó dentro del engranaje legislativo. Desde 2016 trabajó como asesor del bloque de Diputados de Ahora Patria , el espacio del exdiputado Alfredo Olmedo , una de las expresiones provinciales de la derecha salteña. Desde entonces, sostuvo como eje discursivo la necesidad de “fortalecer las instituciones”, consigna que hoy reaparece resignificada dentro del ideario libertario.

Su salto electoral se produjo en 2021, cuando integró Juntos por el Cambio. Fue candidato a diputado provincial por la Capital y resultó electo, en una alianza que hoy ya no existe. Su pertenencia actual a LLA expresa uno de los movimientos centrales del nuevo mapa político local, que se replica en todo el país: el corrimiento de sectores de la oposición tradicional hacia el mileísmo.

Como senador, la semana pasada protagonizó el gesto disruptivo más visible del inicio del período legislativo. Tras la fórmula institucional de rigor, cerró su jura con un “¡Viva la libertad!”, rompiendo la liturgia del recinto. La escena tuvo correlato político. El gobernador evitó sacarse la foto institucional con él.

Cornejo reforzó luego la estrategia libertaria de asumirse minoría institucional, pero mayoría social. “Somos minoría en la cámara, pero no en la gente”, afirmó, alineado con Javier Milei y con la conducción partidaria provincial que responde directamente a Karina Milei.

Capital violeta: La Libertad Avanza en la cámara baja

La verdadera irrupción violeta tuvo lugar en la cámara baja salteña. La Libertad Avanza ganó seis de las diez bancas en juego por la Capital y conformó un bloque propio. Son nueve de los 60 escaños del cuerpo, primera minoría urbana y principal factor de tensión en el recinto.

El bloque es presidido por Eduardo José Virgili, titular de LLA Salta y exconcejal capitalino. Proveniente de Juntos por el Cambio, hoy es el principal vocero del mileísmo legislativo.

En la bancada revistan Claudio Cansino, empresario y profesional en Comercio Exterior, crítico del tamaño y el rol del Estado provincial; y María Elena Davids Cornejo, empresaria e hija de la exdiputada Virginia Cornejo. Con antecedentes en la gestión pública, incluida la Municipalidad durante la intendencia de Sáenz, su figura condensa el pasaje de sectores del macrismo local al mileísmo. Fue la única diputada libertaria que compartió la foto institucional con el gobernador.

También están en el bloque violeta Fernanda Domínguez, abogada de discurso duro contra los privilegios políticos; Franco Lastra, ingeniero químico de 25 años y el diputado más joven de la Legislatura; y María Victoria Cayo, de perfil bajo, que completa el bloque por Capital.

Las juras repitieron una misma escena: consignas nacionales, gritos de “¡Viva la libertad!” y la ausencia deliberada del gobernador en la mayoría de las fotos institucionales.

El norte también suma bancas libertarias

La Libertad Avanza amplió su presencia en el norte provincial producto de los comicios de mayo. Por General San Martín asumió Nicolás Arce, exconcejal PRO de Tartagal, cuya llegada estuvo atravesada por controversias judiciales que abrieron un flanco de tensión para un espacio que se presenta como abanderado de la austeridad y la ética pública.

Por Orán, ingresó Alejandro Jesús Esper, médico cardiólogo alineado al discurso libertario. Por Metán, Sergio Mauricio López, abogado con pasado radical y vínculos con Olmedo.

Alfredo Olmedo y Emilia Orozco, garantes

El armado libertario que hoy repica en la Legislatura tiene antecedentes claros. Olmedo fue durante años el principal exponente de la derecha conservadora en la provincia, con su infaltable campera amarilla. María Emilia Orozco, hoy senadora, construyó su trayectoria en ese espacio antes de convertirse en una de las figuras más visibles de LLA en el norte a partir de su paso por Diputados.

cornejo5 Cornejo junto a Olmedo y Orozco la noche de los comicios provinciales de mayo en Salta.

Ambos funcionan como garantes políticos del armado local, en un esquema que responde de manera directa a los hermanos Milei. Karina visitó Salta en reiteradas oportunidades, ordenó candidaturas y dejó en claro que el distrito es estratégico.

El saencismo conserva el poder real, pero el escenario cambió. Lo cierto es que la Libertad Avanza asegura que no llegó para integrarse ni negociar en silencio, sino para romper rituales, disputar sentido común y convertir cada sesión en un hecho político. En la sesión de este martes, pondrá primera.