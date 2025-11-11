ECOS DE LA OLA VIOLETA

Sorpresa en Tucumán: Osvaldo Jaldo sumó al kirchnerista Javier Noguera al bloque Independencia

El gobernador sumó al exintendente de Tafí Viejo a su bancada en la cámara baja y consolida su posición para negociar con Javier Milei.

Osvaldo Jaldo confirmó que el kirchnerista Javier Noguera se incorporará a partir del 10 de diciembre al bloque Independencia, reforzando la estrategia del oficialismo de Tucumán en la Cámara de Diputados para negociar las reformas que enviará el Gobierno y el Presupuesto 2026.

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno y el mandatario tucumano estuvo acompañado por las diputadas Gladys Medina y Elia Mansilla junto al propio Noguera, quienes integrarán el bloque desde diciembre.

“Esta decisión fortalece la representación de Tucumán en el Congreso”, sostuvo Jaldo durante la conferencia. El gobernador fue el primero en aliarse a la Casa Rosada en 2024, pero tejió este año la unidad del peronismo local para evitar una nómina kirchnerista que dividiera el voto y llegar fortalecido a la contienda con LLA. Noguera fue la figura incorporada a la lista jaldista en ese marco.

El acuerdo con el sector K tucumano incluía la interlocución directa del mandatario con Noguera, para procesar las disidencias que pudieran surgir en el Congreso. Ahora, quedó claro que ese ida y vuelta sucederá con el taficeño en el bloque jaldista y no en Unión por la Patria, donde naturalmente parecía iba a ubicarse por su sintonía política.

Osvaldo Jaldo refuerza la agenda legislativa de Tucumán

“Queríamos comunicar oficialmente que el diputado electo Javier Noguera, luego de conversaciones y consensos, ha decidido sumarse al bloque Independencia, el espacio desde el cual representamos los intereses de Tucumán en el Congreso”, expresó Jaldo.

JAVIER NOGUERA
Javier Noguera, el diputado electo por la Provincia de Tucumán

Javier Noguera, el diputado electo por la Provincia de Tucumán

En medio de tensiones internas, el peronismo local presentó una lista de unidad para las elecciones de medio término encabezada por el propio gobernador. El frente Tucumán Primero cosechó más del 50% de los votos, pero repartió en partes iguales con La Libertad Avanza las cuatro bancas que se ponían en juego.

Producto de la sorpresiva incorporación del dirigene cercano a Cristina Fernández de Kirchner al bloque jaldista, Tucumán no aportará ningún nuevo escaño al bloque Unión por la Patria. El mandatario provincial, por su parte, recibe un fuerte espaldarazo para negociar mano a mano con Javier Milei las próximas reformas que enviará al Congreso.

El bloque Independencia se mantiene con tres representantes

Con la confirmación del ingreso de Noguera, el bloque Independencia quedará integrado por Gladys Medina, que tiene mandato hasta 2027 y renunció a la banca obtenida el 26-O, Elia Mansilla (que termina su mandato en diciembre pero ingresa como suplente de Medina) y el propio exintendente de Tafí Viejo.

“Estoy dejando constituido de manera voluntaria el bloque Independencia en su nuevo formato y quiero expresar mi voluntad de integrarlo”, declaró Noguera. Además, se comprometió a “defender los intereses de Tucumán” y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña.

Según expresó el propio legislador, la prioridad será asegurar “la representación efectiva” de la provincia y trabajar en iniciativas legislativas que beneficien al interior del país. El mensaje apuntó también a consolidar una postura firme frente al gobierno nacional.

“Las cuestiones que tengan que ver con las ideas que predico y el espacio que represento serán tuteladas y trabajaremos para que a Tucumán le vaya cada vez mejor”, concluyó el dirigente.

