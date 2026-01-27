Intendentes en alerta: la miniobra pública libertaria solo asfaltó siete kilómetros de la ruta de Vaca Muerta

El ministro Diego Santill recibió al Foro de la Patagonia que pide por la Ruta de Vaca Muerta: estuvieron el diputado Martín Ardohain, el intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve, su vice Marina Álvarez y la jefa comunal de Catriel Daniela Salzotto.

El ministro de Interior, Diego Santilli , se comprometió a ir por los fondos que anidan en las billeteras petroleras para dar respuesta a las comunidades y a los intendentes que desde el Foro de la Patagonia reaccionaron contra el abandono nacional y le exigieron la reconstrucción de La Ruta de Vaca Muerta .

Ese anuncio en voz baja sigue siendo apenas una promesa tras el encuentro de las intendencias con el ministro libertario. La realidad concreta es que la intervención de Vialidad Nacional sobre esa intransitable Ruta Nacional 151 se reduce a simples tareas de bacheo que apenas cubren siete kilómetros de la provincia de La Pampa .

Frente a la puesta en escena de reuniones, nombramientos y promesas por parte del gobierno nacional, el gobernador peronista Sergio Ziliotto dice que quiere ser "positivo". "Ojalá sea realidad", dice sobre el arreglo de la Ruta 151 y la red vial pampeana en general.

Pero después advierte: "Es marginal lo que está en el presupuesto nacional, y además después depende de la voluntad de quien lo ejecuta. No hay previsión". Por ahora, lo único concreto es un pequeño parche de siete kilómetros en la ruta de Vaca Muerta.

Eso no impidió la jactancia del diputado nacional por La Libertad Avanza de La Pampa , Adrián Ravier , que vía las redes hizo propaganda de esa acción como si fuera una gran obra. “En La Pampa, la infraestructura avanza con gestión nacional”, dijo sobre el bacheo en esa carretera.

Ravier logró que Milei designe a una referente de su palo en Vialidad Nacional La Pampa, aunque tenga nula experiencia en el asunto. Se trata de la abogada Johanna Denisse Harostegui, la nueva jefa del Distrito 21.

"Tiene mucho que conocer y que aprender", aseveró el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STV-ARA), Fabricio Cabral. "Al gobierno nacional no le interesan las rutas", sentenció.

Expectativa en la Patagonia

Tal como contó Letra P, intendencias, empresas, representantes del sector estatal y privado, sindicatos y organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales se movilizaron para que el gobierno nacional libertario tomara nota de la caída productiva y las tragedias en el tránsito que provoca su desinterés y falta de mantenimiento en esa zona de la Patagonia.

La cumbre se hizo en Colonia 25 de Mayo, en el suroeste de La Pampa. El intendente Leonel Monsalve fue uno de los enviados al encuentro con el ministro Santilli, junto a su viceintendenta Marina Álvarez y a la jefa comunal de la rionegrina Catriel, Daniela Salzotto. También estuvo el diputado nacional del PRO violeta, Martín Ardohain, que gestó la reunión y se ubicó para las fotos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2003948803842613445&partner=&hide_thread=false LIBERTARIOS VS. FEDERALES La ruta de Vaca Muerta: el Foro de la Patagonia le toca la puerta a Santilli y exige que YPF abra la billetera



@JPGavazza https://t.co/hySMGpwr8c — LETRA P (@Letra_P) December 24, 2025

El encuentro en la previa de Navidad se quedó sin anuncios concretos. El pedido oficial de la Casa Rosada fue que no hicieran olas porque estaba en tratamiento el Presupuesto 2026. Las promesas se hicieron en voz baja, pero a la salida de la cumbre se anticipó que habría buenas noticias en enero.

Hay grandes diferencias entre la expectativa de que se reconstruya la ruta, que pasa por La Pampa, Río Negro y Neuquén, y las tareas que Nación promociona en las últimas horas, que consisten simplemente en el bacheo de un tramo de siete kilómetros, entre el Cruce del Desierto (kilómetro 157) y el Puente Dique (kilómetro 150).

El impacto en La Pampa

El diputado Ravier, que es un fanático de la motosierra, festeja esos parches como si fueran un golazo. "Vialidad Nacional inició tareas de bacheo en la Ruta Nacional 151, mejorando la seguridad vial y la conectividad de un corredor clave para la producción y el transporte", afirmó. Los residentes de la zona, a unos 400 kilómetros de la capital pampeana Santa Rosa, saben que ese remiendo transitorio no sirve.

Hasta el intendente Monsalve, ahora realineado con el sector del PRO proclive a una alianza violeta, advierte que “hay que ser agradecido de que hicieron algo, pero la comunidad está alterada desde hace rato con esta ruta". "Eso no es el arreglo que hay que hacer, tiene que ser de fondo, completo", afirmó.

Las rutas nacionales están tan mal que el transporte de arenas silíceas con destino a Vaca Muerta genera movimiento constante y creciente de camiones en la red vial provincial. Cerca de 1.000 camiones atraviesan diariamente territorio pampeano con ese destino. La mayoría circulan desde Paraná hacia Añelo (Neuquén) , por las rutas 5, 1, 14 o 18.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales (Sipevina), el secretario general Miguel Ángel Chamorro insistió en que la Ruta 151 “es totalmente intransitable, es directamente mortal”. Alertó respecto de que, además del bacheo, es imprescindible atender las banquinas.

Miguel_Chamorro Miguel Chamorro, como secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, también sale al cruce de las consecuencias de la motosierra libertaria.

El dirigente gremial enmarca esa desatención en el vaciamiento que el gobierno nacional hace de Vialidad, con un recorte presupuestario que está judicializado, el achique de la planta de empleo, la falta de paritarias y la paralización de obras y mantenimientos.

Vaca Muerta, imposible de seguir a puro parche

La Fundación Estrellas Amarillas mira la dimensión de la seguridad vial. Destacó el encuentro “histórico” de los distintos sectores sociales y políticos de la Patagonia y le puso fichas a las respuestas de Nación.

Un siniestro vial paradigmático, que produjo cuatro muertes en el invierno, generó la conmoción y la reacción de la población contra la motosierra en el sector.

Ahora, la organización liderada por la pampeana Silvia González también advierte que “el objetivo común es dejar de ser conformistas". "Ya no alcanza con el bacheo gestionado con esfuerzo; el corredor está, en palabras de sus protagonistas, hecho pedazos", advirtió.

SILVIA_GONZALEZ (1) La pampeana Silvia González lidera la Fundación Estrellas Amarillas, que advierte sobre el costado de la seguridad vial en la intransitable Ruta Nacional 151. FOTO: www.radiokermes.com

Un documento del espacio reafirmó que “es necesaria la reconstrucción total, no parches. El mantenimiento actual es insuficiente para el ritmo de carga que impone Vaca Muerta”. Y advirtió que si el gobierno nacional no tiene respuestas, el paso ya pensado es el inicio de acciones judiciales.

El compromiso de Diego Santilli

Más allá de los parches en ese pequeño tramo pampeano, en el encuentro del Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151-Región Vaca Muerta con Santilli, desde el gobierno nacional “se comprometieron a través del sector hidrocaburífero a buscar las inversiones del tramo petrolero”, dijo Monsalve.

“Se busca ese financiamiento porque los que más rompen la ruta son los camiones areneros que van al fracking”, añadió. Hay una idea de que YPF abra la billetera para generar la infraestructura necesaria.

Esa gestión está atada con alambre, más allá de que Nación tiene planos, documentación y previsiones técnicas para encarar la hipotética obra, que tiene en el radar otros tramos de La Pampa como el que une Algarrobo del Águila con Santa Isabel y el que va entre Puelén y 25 de Mayo.

El tiempo dirá si en algún momento las expectativas y la realidad van en el mismo camino.