Tucumán: Osvaldo Jaldo anunció la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo con fondos nacionales

La terminal aérea será completamente renovada sin suspender vuelos y con una inversión que supera los 50 millones de dólares.

Por Letra P | Periodismo Político
Osvaldo Jaldo anunció acuerdo con Nación para remodelar el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo.

Osvaldo Jaldo anunció acuerdo con Nación para remodelar el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dio inicio a la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, en una obra que marcará un antes y un después en la infraestructura aeroportuaria de la provincia. Con respaldo del gobierno de Javier Milei, la inversión total supera los 50 millones de dólares.

La intervención, que se realizará sin cerrar la terminal ni interrumpir vuelos, duplicará la capacidad operativa y permitirá hasta cinco vuelos simultáneos. El proyecto forma parte del plan estratégico provincial, ejecutado junto al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público provincial que encabeza Marcelo Nazur.

En conferencia de prensa, Jaldo recordó las gestiones previas. “Estuvimos en esta misma sala hace cuatro meses anunciando que empezábamos a trabajar en las carpetas técnicas, los proyectos y toda la cuestión administrativa para que Tucumán tenga un aeropuerto remodelado a nuevo”, dijo el gobernador. Como contó este medio en agosto pasado, en aquel momento el mandatario peronista elevó el tono de sus críticas al Gobierno, que derivaron en su candidatura testimonial en los comicios de octubre. No obstante, la Casa Rosada no devolvió el embate con mayor agresividad y la buena relación institucional se mantuvo. El anuncio de este miércoles es una prueba.

Renovación completa con estándares internacionales

Durante la presentación, Jaldo subrayó la magnitud del anuncio. “Nos va a permitir una conexión con el mundo; algo está cambiando en Tucumán para bien”, dijo. La obra incluye la ampliación y modernización de los sectores de check-in, preembarque, hall central y áreas de servicios.

proyecto de obra
Proyecto de obra del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, de la Provincia de Tucumán.

Proyecto de obra del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, de la Provincia de Tucumán.

El mandatario también destacó el crecimiento turístico de la provincia del Norte Grande y señaló que “Tucumán ha tenido un crecimiento en pasajeros de un 15%, uno de los índices más importantes a nivel nacional”. Además, remarcó el impulso del sector privado en ese contexto al apuntar que "los tucumanos tenemos que ver de qué somos capaces cuando trabajamos juntos”.

Etapas de obra sin interrupción de vuelos

El plan de trabajo establece una ejecución por fases, con una duración total estimada de 26 a 27 meses. Según Daniel Ketchibachian, ceo de Aeropuertos Argentina 2000, “la etapa cero contempla la instalación de un nuevo área de check-in provisional para garantizar la operación normal de la terminal”.

“Van a ver un aeropuerto completamente renovado y una obra con los máximos estándares internacionales”, aseguró Ketchibachian, quien también definió la jornada como “un día histórico para todos”.

Impacto económico y turístico para Tucumán

El titular de la Unión de Hoteles, Confiterías, Bares, Restaurantes y Afines de Tucumán, Ernesto Gettar, calificó a la remodelación como “gigantesca” y resaltó la importancia de la ampliación.

Actualmente, Tucumán cuenta con conexiones internacionales a Lima y Panamá, y busca aumentar la frecuencia hacia Buenos Aires. La renovación de la terminal permitirá mejorar la experiencia de pasajeros y potenciar la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

La inversión posiciona al aeropuerto Benjamín Matienzo como uno de los más relevantes del interior argentino, con instalaciones modernas que acompañan el crecimiento productivo y turístico de la provincia.

