La UIA le pidió a Toto Caputo que incentive el consumo y genere crédito para pymes

Toto Caputo y Martín Rappallini, titular de la UIA, en el Ministerio de Economía con otros dirigentes de la industria y funcionarios de Palacio de Hacienda.

Toto Caputo recibió este viernes al presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), Martín Rappallini , el día después de que el INDEC informara que el uso de la capacidad instalada de diciembre fue del 53,8%, el nivel más bajo de hace 21 meses y el tercer período consecutivo en caída después de tocar el 61% en septiembre.

La UIA, que viene haciendo equilibrio entre los reclamos sectoriales y la intención de sostener buenas relaciones con el Gobierno a pesar de la guerra que le declaró la administración libertaria , le dejó un listado de demandas. Todas requieren de la intervención estatal y fondos fiscales. "Un conjunto de medidas para impulsar la recuperación de la industria", expliaron fuentes de la entidad.

“Desde el Ministerio de Economía, se comprometieron a analizar las propuestas y a continuar el diálogo técnico para evaluar la implementación de las medidas”, expresó la UIA mediante un comunicado.

“Caputo nunca dejó de atender a la UIA, pero el Gobierno no tiene intención de cambiar el rumbo, y creo que la industria nacional, si no le dan un tiempo razonable para adecuarse a las nuevas reglas de juego y no le bajan los impuestos para equilibrar la cancha mientras eliminan aranceles de importación, va a sufrir muchas quiebras y mucho desempleo”, dijo a Letra P un empresario de los más importantes del país que lidera un sector golpeado por el modelo.

El gobierno de Javier Milei cerró la Secretaria Pyme y el Presidente aseguró que su política industrial consiste en estabilizar la economía, controlar la inflación y liberar las fuerzas del mercado. Todo lo demás son “prebendas y curros de unos pocos”, definió.

Al término de la reunión, la segunda con la UIA en menos de 60 días, Caputo subrayó que “hay una gran relación con la UIA" y prometió seguir "trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios”.

Martín Rappallini, el equilibrista en medio de la recesión

Participaron también del encuentro el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

La foto intentó llevar calma después de la saga de destratos que recibió la industria nacional a partir del apodo de Don Chatarrín que le puso el propio Milei a Paolo Rocca y la frase “nunca compré ropa en el país porque te roban mis amigos empresarios textiles” que disparó Caputo hace unos días y generó duras resuestas de referentes del sector.

Rapallini, titular de Cerámicas Alberdi, dueño de parques industriales privados y socio inversor en el proyecto minero de cobre y oro San Jorge, en Mendoza, fue acompañado por Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Peugeot Citroën Argentina (PSA) y titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El sector automotriz arrancó enero con una producción de casi 21.000 vehículos, una caída del 20,7% respecto de diciembre y un retroceso del 30,1% interanual, cuando se fabricaron 30.058 unidades.

El otro miembro de la cúpula de la UIA presente en la reunión fue Eduardo Nougues, el director de Asuntos Institucionales de Ledesma, el gigante agroindustrial argentino de la familia Blaquier, jugador clave en alimentos, papel y biocombustibles que acaba de presentar un balance que arrojó una pérdida neta de $24.943 millones durante el ejercicio 2025, período en el cual echó a más de 250 personas sobre una plantilla de seis mil.