Omar Perotti reapareció en Funes y bajó línea al PJ: "Es el momento de los intendentes"

El exgobernador de Santa Fe Omar Perotti reapareció en Funes junto al intendente Roly Santacroce , durante una recorrida por el nuevo Hospital Eva Perón , el primero en esa ciudad. Con ese marco, dejó una señal para el PJ : “Estoy convencido de que es el momento de los intendentes”.

La visita se realizó por la mañana y tuvo como eje el paso por la obra sanitaria, que fue iniciada durante la gestión de Perotti y terminada por la administración de Maximiliano Pullaro .

El rafaelino tenía agenda en la c iudad de Buenos Aires , por lo que no se cruzó con el gobernador, cuya presencia en el acto formal de inauguración podría darse por la tarde, aunque al cierre de esta nota no estaba confirmada.

Acompañado por Santacroce , uno de los intendentes justicialistas que en 2025 se alejó de la conducción del Partido Justicialista y se alineó con Provincias Unidas , el exmandatario alentó a que “gente nueva y de los territorios” ocupe lugares de decisión dentro del peronismo. “En los niveles locales está la mejor dirigencia”, remató.

El gesto no está aislado. La tribu del rafaelino viene exigiendo desde hace tiempo que el PJ convoque a “intendentes, concejales, dirigentes y referentes con legitimidad territorial, incluso aquellos que hoy se encuentran distanciados de las estructuras partidarias, aunque conservan una clara pertenencia peronista”.

El planteo del exgobernador fue en línea con esa posición. Para el rafaelino, la gestión local “es donde se foguea un dirigente, donde se somete al vínculo con la gente. La capacidad para responder surge así y se forja allí”. Una caricia más para los territoriales del peronismo díscolo del partido, aunque sin ponerle todavía fecha electoral al mensaje.

Los mimos entre Omar Perotti y Roly Santacroce

Perotti también tuvo palabras de reconocimiento para Santacroce y destacó el rol del intendente en el origen del proyecto sanitario. Recordó que la iniciativa surgió desde la propia gestión local y fue recibida durante su gobierno junto a la entonces ministra de Salud, Sonia Martorano, con la idea de avanzar en una mayor descentralización.

En ese marco, el exgobernador valoró el “esfuerzo” de Santacroce para "empujar la obra y gestionar", un reconocimiento apoyado en el vínculo político que ambos construyeron durante la etapa en que coincidieron en la gestión provincial y local.

“Fui, soy y seré agradecido con Omar Perotti”, devolvió las gentilezas el alcalde y añadió: "estoy viviendo con él algo que soñamos juntos".

Perotti y Pullaro, agendas cruzadas en Funes

La recorrida de Perotti se dio por la mañana y no coincidió con la agenda del gobernador Pullaro, que podía llegar por la tarde para la inauguración formal del hospital. El efector público enlaza a las dos administraciones: comenzó durante el gobierno del rafaelino y fue terminada por la actual gestión provincial.

image El Hospital "Eva Perón", la obra que enlaza las administraciones de Omar Perotti y Maximiliano Pullaro en Funes.

Lejos de marcar diferencias, Perotti buscó poner el foco en la continuidad entre las administraciones. “Son cosas que se empezaron, que tuvieron un buen ritmo de trabajo y un gobierno que continúa este proyecto y lo termina”, planteó durante la visita.

“Muchas obras hay que empezarlas aunque uno no las termine”, resumió Perotti, y se reivindicó como alguien que vive la política “con P mayúscula”.