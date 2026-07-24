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PULSEADA SALARIAL

Santa Fe: Amsafe rechazó la oferta paritaria, apura medidas de fuerza y amenaza con ir a la Justicia

El gremio de docentes estatales informó que el 99,86% de su asamblea votó en contra de la propuesta oficial. Para SADOP, también es insuficiente.

Por Letra P | Periodismo Político
Paritarias en Santa Fe: Amsafe rechazó en masa la oferta, prepara medidas de fuerza y amenaza con judicializar

Paritarias en Santa Fe: Amsafe rechazó en masa la oferta, prepara medidas de fuerza y amenaza con judicializar

Los gremios docentes de Santa Fe rechazaron la propuesta salarial del gobierno provincial y escalaron el conflicto por las paritarias. Amsafe puso en marcha un plan de lucha y dejó abierta la vía judicial. Sadop también objetó la oferta y exigió que la negociación continúe.

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“Se rechazó la mentira del gobierno”, disparó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, que acusó a la gestión de Maximiliano Pullaro de llegar a la mesa con una pauta cerrada y actuar de mala fe.

Un rechazo de casi el 100% en las paritarias

La votación del gremio de docentes estatales dejó poco margen para las interpretaciones. Cerca de 20.000 afiliados participaron y el 99,86% se pronunció contra la propuesta. Apenas 26 trabajadores, todos del departamento Vera, votaron por la aceptación.

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El malestar también atravesó a la docencia privada. En SADOP, el 87% consideró insuficiente la oferta y exigió que el gobierno provincial vuelva a convocar a los gremios.

Uno de los cuestionamientos apuntó a cómo el Ejecutivo presentó los porcentajes. “Sumamos el 2%, el 1,8%, el 1,7%, el 1,6%, el 1,5% y el 1,5%, y nos dio 10,1%. No nos dio 15%”, marcó Alonso.

El referente de Amsafe agregó que, al sumar el 12,5% del primer semestre, el aumento anual llega al 22,6%, lejos de los números difundidos por la Casa Gris. “Empezamos una discusión paritaria siendo pobres y vamos a terminar siendo tan pobres como ahora”, sintetizó.

Amsafe denuncia mala fe y prepara la vía judicial

Con el resultado en la mano, el gremio de la educación estatal endureció el discurso, apuntó contra la mecánica de la negociación y avisó que hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo por “mala fe” en la paritaria.

“Te dan una fotocopia con lo que van a ser los salarios y esos salarios no se pueden discutir”, cuestionó.

Para Amsafe, la reunión funcionó más como una comunicación formal que como una verdadera instancia de negociación. El antecedente tampoco ayuda: siete de las últimas nueve paritarias terminaron cerradas por decreto.

El gremio hará primero la presentación administrativa y luego evaluará si avanza en Tribunales. Mientras tanto, reclama que el gobierno provincial vuelva a sentarse a la mesa con otra propuesta.

“Lo que debería hacer el gobierno es volver a convocarnos”, insistió Alonso. Sin embargo, admitió que la relación está cortada. “¿Cómo no va a estarlo cuando cada vez que rechazás un acta paritaria te sacan un decreto?”, lanzó.

Paro nacional y protestas hasta septiembre

Amsafe armó un calendario de protestas para los próximos meses, aunque por ahora evitó convocar a un paro provincial propio. La primera escala será el 30 de julio, con una jornada provincial de lucha. El 3 de agosto, el sindicato adherirá al paro nacional docente, la primera medida de fuerza después del rechazo masivo.

La agenda continuará el 7 de agosto con una acción junto a trabajadores de distintas centrales sindicales. También habrá actividades el 12, el 20 y el 25, con tres ejes: salarios, jubilaciones y salud.

ATE y UPCN aceptaron y partieron el mapa sindical de Santa Fe

Mientras la docencia se plantó casi en bloque, los gremios de la administración central tomaron otro camino. ATE y UPCN aceptaron la propuesta y le permitieron al gobierno de Santa Fe cerrar el acuerdo con los estatales.

La diferencia ya se había insinuado en la previa. Jorge Molina, de UPCN, había calificado la oferta como “considerable”, mientras que Marcelo Delfor, de ATE, sostuvo que podía ser evaluada favorablemente.

Con ese respaldo, el Ejecutivo logró cerrar uno de los frentes de la paritaria y enfrentará, nuevamente y al igual que en febrero, a los docentes en soledad.

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Como en febrero, los sindicatos estatales acompañaron la política salarial oficial. En Educación, la votación se resolvía este jueves por la tarde.

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