El Día de la Lealtad de Karina Milei: El Jefe celebra el triunfo sobre Santiago Caputo que terminó en derrota

Desde principios de año una idea rondaba en la cabeza de Karina Milei : retomar de alguna forma un tuit que publicó el 23 de julio del 2025, un día después del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires , para recordar su imposición sobre Santiago Caputo , el otro vértice del triángulo de hierro. Para la secretaria general de la Presidencia, aquella es la fecha en que se quedó con el control de la lapicera y la estrategia electoral, con la que cree que ordenó la política interna hasta hoy.

Después de haber analizado la posibilidad de nombrar la efeméride como el Día de la Lealtad mileísta , una suerte de espejo con el 17 de Octubre en el que se conmemora la histórica movilización obrera y sindical de 1945 para reclamar por la liberación de Juan Domingo Perón , la presidenta de La Libertad Avanza optó por el Día de la Unidad , un nombre conciliador hacia afuera, pero que no refleja lo que dejó aquel cierre de listas, con un sector de la militancia libertaria en redes acusando haber quedado afuera.

Con esa consigna, según explicaron quienes estuvieron con El Jefe en los últimas horas, la funcionaria buscó que se recuerde su liderazgo libertario, que utilizó para relegar a Las Fuerzas del Cielo que auspicia Caputo. Con ironía, en su streaming de Carajo, el Gordo Dan ( Daniel Parisini ) leyó un editorial sin audio.

Desde entonces, la joven agrupación todavía no logró recuperarse de la envestida e, incluso, con el correr de los meses, el estratega también fue desplazado de algunas áreas sensibles de la gestión, como el Ministerio de Justicia .

La efeméride calzó perfecto con la idea del karinismo de ponerle una pausa momentánea a la guerra que libran con el caputismo , a propósito de haber estado sumergidos durante algunas semanas en la fiebre mundialista. Ahora, cinco días después de la final entre Argentina y España , la mesa política de la hermana del jefe de Estado decidió volver a marcar las diferencias insalvables que tiene con la forma en la que concibe la política el asesor.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

"Es un día de celebración que será recordado por muchos años y es producto de un mensaje claro que bajó Karina, producto exclusivo de la batalla que se libró en la provincia de Buenos Aires ante los embates no sólo externos sino también internos. Fue un tuit pacificador y ordenador para toda La Libertad Avanza", explicó a Letra P una fuente que estuvo detrás del diseño del Día de la Unidad.

La movida que nació en el territorio bonaerense que Sebastián Pareja arma en nombre de El Jefe se replicó en las redes sociales de otras jurisdicciones del país. La cuenta encargada de amalgamar todas esos posteos fue, como no podía ser de otra forma, @mediceneljefe, que se le atribuye a Matías Robles, un operador político y mediático que trabaja junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El mensaje para los propios y para los futuros aliados

Además del recuerdo del cierre de listas en la provincia que gobierna Axel Kicillof, la mujer más influyente de la Casa Rosada también consideró que el Día de la Unidad sirviera como una suerte de futuro ordenador, tanto para los propios libertarios, como para eventuales aliados electorales. "Las puertas están abiertas a todos los que trabajen por la reelección del Presidente, pero teniendo bien en claro que Karina marca el rumbo, la estrategia y la conducción", comentó una voz de primera línea libertaria.

La frase no sólo podría ser leída como una nueva advertencia a Caputo, que en el pasado intentó cambiar el método político en favor de figuras como Parisini o Agustín Romo, fundadores de Las Fuerzas del Cielo, sino también como un mensaje al PRO. Por caso, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia desmienten haber cerrado una cuerdo electoral con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y, de hecho, insisten en que se están preparando para competir con un candidato propio el próximo año.

"Hace 81 años nadie pensó lo que iba a significar ese 17 de octubre para el peronismo y hoy sucede algo similar con este 23 de julio, que con los años irá creciendo como un día de inflexión por todo lo que hemos logrado", comentó un hombre que conoce bien los 135 distritos bonaerenses.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz — Casa Rosada (@CasaRosada) July 22, 2026

De alguna forma las distintas publicaciones por esta fecha que la cúpula de Gobierno busca instaurar se complementa con el nuevo perfil público de Karina Milei, bastante más alto y expuesto que hace un año atrás. La funcionaria prestó esta misma semana su voz para un video institucional, lo que marcó una ruptura a su habitual silencio, y hasta fue protagonista de varias fotografías de gestión, como la que tuvo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Los múltiples posteos del karinismo en las redes sociales no pasaron desapercibidos en el Salón Martín Fierro, donde el denominado arquitecto del primer triunfo electoral de La Libertad Avanza tiene su base de operaciones. Es que, si bien todavía recuerdan que fueron completamente marginados del armado electoral en la madre de todas las batallas, tampoco pasan por alto el resultado de la contienda recordada por el Día de la Lealtad: La Libertad Avanza perdió por más de 14 puntos ante el Partido Justicialista.