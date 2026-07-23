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DISCUSIÓN 2027

Encuesta: cuatro de cada diez personas rechazan a Javier Milei y al peronismo por igual

El 55% de ese segmento, que no se identifica con ninguno de los lados de la grieta, juzga negativamente el estado actual del país. Los datos de Qsocial.

Letra P | Nacho Catullo
Por Nacho Catullo
Una encuesta detectó un amplio sector del electorado que no adhiere a Javier Milei ni al peronismo.

Una encuesta detectó un amplio sector del electorado que no adhiere a Javier Milei ni al peronismo.

Cuatro de cada diez personas no se sienten representadas por el gobierno de Javier Milei ni por el peronismo. Así lo muestra una encuesta de QSocial que identifica a un 40% del electorado en la inestable avenida del medio. Según el relevamiento, este segmento constituye el principal espacio de votantes del sistema, que hoy no tiene a dónde ir.

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César Pucheta

Una alternativa a Javier Milei y al peronismo

El estudio sostiene que ese universo está integrado por personas que no adhieren a ninguno de los dos lados de la grieta. En paralelo, un 29% rechaza únicamente a Milei, que buscará la reelección en 2027, mientras que otro 25% solo expresa rechazo hacia el peronismo. El 6% restante no tiene una posición definida.

Cómo piensa ese 40%

El informe también describe el perfil de quienes integran ese segmento. El 55% considera que la situación actual del país es mala, mientras que otro 35% la califica como regular. Además, el 85% asegura que no es optimista respecto del futuro y cree que en los próximos meses la situación estará igual o peor que en la actualidad.

En materia política, el 70% de ese electorado afirma sentirse decepcionado con el gobierno libertario. Si bien reconoce la desaceleración de la inflación, considera que el costo social del ajuste fue demasiado elevado. A la vez, ocho de cada diez personas consultadas sostienen que el país necesita un presidente con capacidad para unir distintos espacios y generar consensos, y rechazan la confrontación permanente.

¿Voto útil mata avenida del medio?

A pesar de esa demanda de una alternativa, la encuesta advierte que la polarización sigue teniendo una fuerte capacidad para ordenar el comportamiento electoral. La mitad de quienes integran este segmento afirma que votaría a un candidato o a una candidata que no le gustara del todo si considerase que tiene posibilidades de derrotar al espacio político que más rechaza.

Para la consultora, ese dato muestra que la existencia de un amplio electorado no alineado no garantiza por sí sola el surgimiento de una opción competitiva. Sin una oferta política capaz de interpelar a ese universo desde el comienzo del proceso electoral, el llamado "voto útil" podría volver a empujar a la ciudadanía hacia alguno de los lados de la grieta.

De acuerdo con el análisis de Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, hoy existe un espacio electoral disponible por fuera de la grieta, aunque esa ventana podría reducirse a medida que avanzara la competencia política si no apareciese una alternativa con volumen suficiente para disputar el escenario nacional.

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