IVA cero, tasa cero: Santiago Passaglia desafía a Milei con una propuesta para bajar impuestos

Santiago Passaglia desafía a Milei con una propuesta para bajar impuestos

El pedido de Javier Milei a los intendentes para que reduzcan las tasas municipales, durante el Coloquio de IDEA, tuvo respuesta. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia le envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, con una propuesta para reducir la carga impositiva sobre el sector productivo: que la Nación deje de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los municipios por sus compras destinadas a obras y servicios públicos, a cambio de que los gobiernos locales eliminen la Tasa de Seguridad e Higiene.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas HECHOS, NO PALABRAS Los Passaglia aceleran hacia 2027 y apuestan a quedarse con el centro si el PRO lo deja vacante Por José Maldonado

La iniciativa, bautizada “IVA 0 – TASA 0”, plantea que ambos niveles de gobierno resignen recursos para aliviar los costos de la actividad económica. Passaglia aseguró que su municipio está dispuesto a eliminar el tributo que pagan comercios, pymes e industrias, siempre que la administración nacional avance con la exención del IVA.

Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos.



Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra.



Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San… pic.twitter.com/mLmiRvgNeP — Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 14, 2026 “Ministro, bajar los impuestos que cobra otro es fácil. Esta propuesta nos exige hacerlo a los dos”, sostuvo el intendente en la carta. También cuestionó el escenario económico y afirmó que la medida permitiría reducir la presión tributaria sobre las empresas en un contexto de recesión que, según planteó, el Gobierno nacional “no termina de aceptar”.

El costo del IVA en las obras municipales Para explicar el alcance de la iniciativa, Passaglia utilizó como ejemplo la compra de materiales para asfaltar una calle. Si un municipio adquiere insumos por un millón de pesos, debe afrontar otros $210.000 en concepto de IVA. Ese monto se incorpora al costo final de la obra, al igual que sucede con otras compras y contrataciones de la administración local.

El planteo busca que los municipios dejen de pagar ese impuesto por los bienes y servicios que necesitan para ejecutar obras y prestar servicios públicos. De ese modo, el ahorro fiscal funcionaría como una compensación frente a la eliminación de la Tasa de Seguridad e Higiene, que alcanza a comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias.

Una ley para poner en marcha el acuerdo La propuesta contempla la utilización de certificados fiscales electrónicos para cancelar el IVA sin necesidad de desembolsar ese dinero en efectivo. El mecanismo permitiría compensar parte del costo que asumirían los municipios al suprimir la tasa local. Para implementar el esquema, sin embargo, se necesita una ley nacional que habilite el instrumento y su posterior reglamentación. La iniciativa, por lo tanto, requiere una decisión del Gobierno de Milei para avanzar más allá del planteo presentado por el jefe comunal. “San Nicolás está dispuesto a dar el primer paso. Esperamos que la Nación también se comprometa”, concluyó Passaglia, quien convirtió el reclamo presidencial por las tasas municipales en una propuesta que exige una reducción impositiva compartida entre Nación y municipios.