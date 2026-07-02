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DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Manuel Passaglia cuestiona a Diego Santilli y toma distancia de cualquier acuerdo con el PRO

El diputado bonaerense y exintendente de San Nicolás despega a “Hechos” de cualquier confluencia con otros espacios. Dice que el Colorado es la "vieja política".

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Manuel Passaglia, diputado bonaerense y ex intendente de San Nicolás&nbsp;

Manuel Passaglia, diputado bonaerense y ex intendente de San Nicolás 

El exintendente de San Nicolás y diputado provincial Manuel Passaglia salió a cuestionar la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, a quien asoció con la "vieja política", para marcar la distancia de su espacio político, Hechos, de cualquier escenario de posible confluencia con el PRO y La Libertad Avanza.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

En sus redes sociales, Passaglia planteó que el Presidente, que "venía a terminar con la vieja política", ahora recurre a "los mismos de siempre", y remató con una frase que sintetiza su lectura del recambio: "Una vez más Milei falta a su palabra". El posteo llegó mientras el Gobierno nacional todavía procesaba la salida de Manuel Adorni y la jura de su sucesor.

Dardos a la Casa Rosada

No es la primera vez que el diputado usa ese tono contra la Casa Rosada. Días antes, sobre el escándalo patrimonial que terminó por empujar a Adorni afuera del gabinete, había escrito: "El que no puede explicar de dónde sacó la plata, nunca debería haber sido parte del gobierno". Y cerró con una definición que resume su diagnóstico sobre la gestión libertaria: "Este gobierno vino a terminar con la casta. Terminó siendo la casta".

Santilli asumió el pasado martes en la Casa Rosada, en un acto que contó con la presencia de catorce gobernadores. El nuevo jefe de Gabinete sumó a esa cartera el Ministerio del Interior, que conducía desde noviembre de 2025, en una fusión que el propio Javier Milei justificó por el "músculo político" del funcionario para negociar con los mandatarios provinciales. En ese marco, todas las especulaciones apuntan a la proyección del "Colo" como un posible candidato a gobernador en 2027, un movimiento que generó sacudones en la política provincial, pero que en Hechos parece no haber alterado la hoja de ruta.

El armado propio de Hechos

En el entorno de Hechos sostienen que la proyección bonaerense de Santilli no cambia nada. "Hechos no se mueve en función de los movimientos del PRO ni de Mauricio Macri", dicen cerca de los Passaglia, que buscan como objetivo principal consolidar un armado propio, ajeno a los acuerdos entre el oficialismo nacional y la oposición dialoguista.

Esa autonomía, según fuentes del espacio, no nació con Santilli. Los Passaglia emprendieron un camino propio antes de que el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, cerrara el acuerdo electoral con La Libertad Avanza porque preveían que ese pacto derivaría en una subordinación antes que en una negociación entre pares, dicen en San Nicolás.

El posicionamiento se apoya, fundamentalmente, en el resultado que Hechos obtuvo el año pasado en la Segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, donde rompió la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza con el 23,9% de los votos y sumó tres bancas en la Legislatura bonaerense. Los Passaglia, que en San Nicolás cosecharon el 50,5% de los sufragios, buscan proyectar su apellido hacia la discusión provincial.

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