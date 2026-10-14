Ni Perón los une: el 17 de octubre vuelve a exponer la fractura del peronismo

El peronismo volverá a mostrarse fracturado este 17 de octubre cuando cada sector haga cada uno la suya para conmemorar una de las fechas más importantes del movimiento: el Día de la Lealtad. Ni Perón los pudo juntar. Axel Kicillof convoca desde el PJ bonaerense a La Matanza, Máximo Kirchner va a Chaco y La Cámpora, a San José 1111.

La CGT tiene movida propia y dio "libertad de acción" a quienes quieran participar del acto del gobernador. A su vez, todavía se están definiendo las actividades que realizarán la Liga de Intendentes peronistas, el Frente Renovador de Sergio Massa y el peronismo federal. Una parte de la dirigencia mencionada podría cruzarse en actividades comunes.

En los últimos días la interna volvió a tomar temperatura . Un sector del kicillofismo tiene una postura dura que llegó hasta la intención manifiesta de incumplir acuerdos previos y evitar que Kirchner asuma la presidencia del Congreso del PJ, que debe reunirse en noviembre. Las declaraciones de Carlos Bianco que dudó en apoyar una candidatura de CFK si la habilitara la justicia, generaron duras respuestas del kirchnerismo. En medio de ese clima, en las últimas horas se evaluaba una convocatoria al Consejo partidario del PJ bonaerense para este viernes, 24 horas antes de las conmemoraciones.

El gobernador definió que encabezará un acto en el Polideportivo Juan Domingo Perón, en la localidad de González Catán, La Matanza. La actividad será convocada desde el PJ bonaerense por lo que no será un acto alambrado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Kicillof.

Aún no están los detalles de la organización, que está en mano de los anfitriones, el intendente Fer nando Espinoza , y la vicegobernadora, Verónica Magario . No obstante, se sabe que el horario rondará las 15 horas y que no será un evento de gran magnitud como el plenario federal de Avellaneda donde el mandatario lanzó “cuenten conmigo” , el virtual lanzamiento de su candidatura provincial.

Máximo Kirchner a Chaco, La Cámpora con CFK

El kirchnerismo tendrá su propia hoja de ruta el 17 de octubre. Kirchner viajará el viernes a Chaco donde realizará algunas actividades junto al senador y exgobernador Jorge Capitanich. El viernes recorrerá un barrio durante el día y por la noche tendrá una cena con dirigentes; el sábado participará del acto por el Día de la Lealtad Peronista.

Capitanich es de los pocos dirigentes que todavía logran hacer equilibrio en la interna peronista. El pasado 19 de agosto recibió en su provincia a Kicillof. Tras esa visita, cerca del gobernador destacaron que hacía mucho tiempo no se reunía el peronismo provincial con tal convocatoria, unos 40 intendentes presentes.

Pero además de la visita del diputado a la provincia, La Cámpora y parte del kirchnerismo estará movilizando a San José 1111 para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Dirán presente algunos intendentes y legisladores, además de la militancia.

La CGT hace la suya

Un día antes, la central obrera tendrá su propia celebración peronista, con lo que evitará superponerse con otras actividades. El viernes 16 hará su acto formal en la sede de Azopardo 802, con un posterior festival artístico en el complejo Art Media, en el barrio porteño de Chacarita. Lejos de los bombos de antaño, será un show de bandas convocantes: La T y la M y La Bomba de Tiempo, además de dos DJ.

El sábado, la central de “libertad de acción” para quienes quieran participar del acto convocado por el gobernador desde el PJ bonaerense. De hecho, se espera la presencia de varios de los sindicalistas más importantes de la CGT que vienen acompañando el proyecto presidencial de Kicillof.

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La Liga de intendentes y el Frente Renovador sin definición

Al cierre de esta nota todavía no estaban definidas varias otras actividades y presencias. La Liga de intendentes peronistas podría hacer una pequeña actividad en la Quinta de San Vicente, pero aún no está confirmada. También están en veremos los movimientos del Frente Renovador y de Sergio Massa, quien podría hacer este sábado una nueva aparición pública. Se suma una posible actividad del peronismo federal que nuclea a dirigentes como Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos, entre otros.