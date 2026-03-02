Neuquén: la Justicia bajó la lista de César Godoy para la interna del PJ y reabrió el tablero

César Godoy, el candidato para presidir el PJ de Neuquén que se queda fuera de competencia.

Un fallo judicial revocó, por falta de avales y documentación ingresada fuera de plazo, la oficialización de la lista que auspiciaba al dirigente de la UOCRA César Godoy en la interna del PJ Neuquén . Con esta decisión, quedan en competencia la boleta del kirchnerismo y la de la liga de intendentes peronistas.

Con la interna justicialista en zona de turbulencia, el dirigente de la construcción le adelantó a Letra P que "en las próximas horas" se reunirá con los integrantes de la lista para definir el rumbo. Desde su espacio insistieron en que su boleta "fue presentada cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Carta Orgánica (partidaria) y la reglamentación electoral, con la documentación correspondiente y dentro de los plazos previstos".

"Consideramos que esta impugnación no tiene otro objetivo que proclamarse lista única y evitar que las y los afiliados puedan decidir con su voto", señalaron desde el sector que impulsa al referente gremial tras la decisión tomada por el Juzgado Federal con competencia electoral, que hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por la Lista 10 “Peronismo para la Victoria – Unidad Justicialista”, la nómina que ungió Oscar Parrilli .

El fallo revocó la oficialización de la Lista 45 “Frente Peronista”, al considerar que no cumplió con el requisito mínimo de avales exigido por la Carta Orgánica partidaria y que incorporó documentación fuera de término. A menos de dos semanas de las elecciones, la decisión reconfigura el escenario interno y obliga a la Junta Electoral a dictar una nueva resolución .

El eje central de la resolución genera consecuencias inmediatas. La Carta Orgánica del PJ exige que cada lista presente avales equivalentes al 3% del padrón partidario para poder competir.

Fallo Judicial Neuquén

Con un listado actual de 20.091 afiliados, el piso requerido era de 603 avales. La Lista 45 que postulaba a Godoy, detalla el fallo, presentó 517 en soporte papel y 557 en planilla digital. En ningún caso alcanzó el número necesario. “Nunca llegaron con los números mínimos”, destacó una fuente partidaria a Letra P.

El juzgado, en esa sintonía, descartó la posibilidad de sumar avales “cedidos”. La razón advertida en el fallo que tuvo acceso este medio es contundente: la voluntad del afiliado que firma un aval es intransferible.

No existe previsión estatutaria que permita trasladar avales de una lista a otra. Peor aún, los avales de la Lista 22 (que pretendía ceder) no consignaban con claridad a qué agrupación respaldaban.

Arde el PJ Neuquén

Como contó Letra P, el riesgo de judicialización se confirmó apenas vencido el plazo para la presentación de candidaturas y avales.

Los responsables de ese espacio cuestionaron que se intente "limitar la participación política de una nueva generación de peronistas que quiere discutir ideas", y pidieron respetar "la democracia interna" así como "el derecho de las y los afiliados a elegir libremente quién debe conducir el Partido Justicialista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2027722957993218553&partner=&hide_thread=false ELECCIONES 2026 Neuquén: la junta electoral oficializó las tres listas que competirán en la interna del PJ



https://t.co/QpspqmRnry

@arielboffelli pic.twitter.com/zMSJqAkH98 — LETRA P (@Letra_P) February 28, 2026

También agradecieron "la solidaridad" expresada por la lista del Peronismo Territorial, cuyos dirigentes se manifestaron en defensa de la participación democrática y del derecho de todas los sectores a competir.

Con la flamante resolución, es una incógnita si el sector que auspiciaba a Godoy respaldará al intendente de Vista Alegre, José Carlos “Turco” Assad, que enfrentará al exintedente de Junín de los Andes Juan Domingo “Chule” Linares.