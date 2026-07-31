El Senado de Santa Fe inauguró la restauración del recinto con un homenaje a próceres y exgobernadores

Felipe Michlig y Clara García participaron de la ceremonia en la que el Senado de Santa Fe presentó la modernización del recinto de sesiones.

La Cámara de Senadores de Santa Fe inauguró la remodelación integral de su recinto de sesiones, una obra que preserva el patrimonio histórico e incorpora tecnología para modernizar el funcionamiento parlamentario. El acto permitió además homenajear a exgobernadores que marcaron su gestión con obras emblemáticas, uno de ellos convertido además en prócer de la provincia: el brigadier general Estanislao López .

La ceremonia fue encabezada por el titular del Senado, Felipe Michlig ; el ministro de Gobierno e Innovación Pública , Fabián Bastía ; la presidenta de la Cámara de Diputados , Clara García , y el presidente de la Corte Suprema de Justicia , Rafael Gutiérrez . Del acto participaron autoridades de los tres poderes del Estado, exmandatarios como Omar Perotti y Antonio Bonfatti , familiares de los exgobernadores homenajeados e invitados especiales.

La ceremonia comenzó con el descubrimiento del óleo de Estanislao López , realizado por el artista Luis Gervasoni . La obra pasó a integrar el patrimonio histórico y cultural de la cámara alta, mientras que el cuadro original permanecerá exhibido en la Sala de Reuniones de la Presidencia.

Durante su discurso, Michlig sostuvo que López "dedicó su vida a la defensa de la autonomía provincial, al fortalecimiento del federalismo y a la construcción de una identidad santafesina basada en la libertad, el respeto por las instituciones y la autodeterminación de su pueblo". Además, afirmó que la figura del Brigadier constituye una referencia permanente para fortalecer las instituciones democráticas.

Por su parte, Gervasoni calificó como "un honor" la realización de la obra y explicó que desarrolló un proceso de investigación para representar al prócer "de la manera más realista posible". También señaló que decidió retratarlo mirando hacia la izquierda y "observando al observador", en una composición diferente de la mayoría de las representaciones históricas.

Tras el descubrimiento del óleo, las autoridades entregaron réplicas de la pintura a la Casa de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Diputados y la Municipalidad de Santa Fe.

Homenaje a exgobernadores del radicalismo y el peronismo

Luego se descubrió la placa que denomina al recinto "Gobernadores Dr. Aldo Emilio Tessio e Ing. Jorge Alberto Obeid", en reconocimiento al legado institucional de ambos exmandatarios. Michlig explicó que el homenaje surgió a partir de iniciativas impulsadas por el senador Rubén Pirola y por la Presidencia del Senado, aprobadas por unanimidad por el cuerpo legislativo.

Al fundamentar la distinción, Michlig destacó que Aldo Tessio dejó como legado obras emblemáticas como la Autopista Rosario-Santa Fe y el impulso al Túnel Subfluvial, mientras que de Jorge Obeid resaltó la concreción de la Autovía de la Ruta Nacional 19 y del Puente Rosario-Victoria. "Que sus nombres acompañen desde hoy la vida cotidiana de este recinto en un homenaje permanente a su legado", expresó.

En representación de las familias homenajeadas, Griselda Tessio afirmó que "la única manera de reafirmar la democracia es con más democracia", mientras que Alejandra Obeid sostuvo que el reconocimiento refleja la convicción de que la política "es la única herramienta capaz de transformar la realidad de las personas". Los senadores Pirola y Esteban Motta coincidieron en destacar el valor del diálogo, los consensos y la planificación como pilares de la vida democrática. Tessio fue un emblemático dirigente del radicalismo, mientras que Obeid durante años ocupó un lugar central dentro del peronismo santafesino.

La modernización tecnológica del Senado de Santa Fe

Como cierre de la actividad, las autoridades reconocieron a los trabajadores de las distintas áreas de la cámara que participaron de la puesta en valor del recinto.

La remodelación incorporó pantallas táctiles en las bancas y en la mesa de autoridades, herramientas digitales para la votación y la gestión legislativa, un sistema audiovisual con cámaras 4K, nueva iluminación para las transmisiones y una actualización integral del sistema de audio.

Michlig sostuvo que la intervención permitió preservar la identidad histórica del recinto y dotarlo de la infraestructura necesaria para responder a las demandas de una Legislatura moderna. En la misma línea, el senador Rodrigo Borla consideró que la renovación representó un nuevo paso en el proceso de despapelización del Estado provincial.