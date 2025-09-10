Neuquén: Rolando Figueroa se suma al coro de gobernadores que quieren que la Casa Rosada convoque "a todos"

Rolando Figueroa se sumó al coro de mandatarios provinciales que piden que el presidente Javier Milei incluya a todos los gobernadores a la mesa de diálogo anunciada por la Casa Rosada . Desde Neuquén sostuvo que el encuentro debe incluir a mandatarios opositores y advirtió que el modelo de su provincia se diferencia de las disputas políticas nacionales.

“El diálogo siempre tiene que estar presente”, dijo Figueroa que consideró que pese al nombramiento del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán , aún no hubo un llamado oficial. “Sería bueno que el gobierno nacional convoque absolutamente a todos los gobernadores”, insistió.

Figueroa destacó que en Neuquén se construyó un esquema de gobernanza basado en acuerdos amplios. “Ni bien asumimos nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar por las soluciones verdaderas y pudimos construir una mayoría de consensos”, explicó, al poner como ejemplo los acuerdos alcanzados con dirigentes opositores a su gestión como el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

Durante una inauguración de obras que compartió con el intendente de la capital, Mariano Gaido , el gobernador puso el acento en la importancia de “sentarse a dialogar” con los referentes de todos los espacios políticos.

En ese marco, y en el comienzo de una campaña en la que su espacio provincial mantiene las distancias tanto con La Libertad Avanza como con el peronismo , el mandatario cuestionó la lógica de la polarización y aseguró que “pareciera que Buenos Aires es el ombligo de la Argentina y en realidad simplemente son los egos de algunos que se pelean”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1965570172204585016&partner=&hide_thread=false EFECTO PALIZA | Los gobernadores esperan un gesto de Milei con la ley de reparto de ATN



@gabyspepe https://t.co/vbdyBREVd7 — LETRA P (@Letra_P) September 10, 2025

Fue en ese marco en el que reivindicó a La Neuquinidad como un modelo de vida y desarrollo que debe defenderse frente a las disputas políticas nacionales. “Es importante que tengamos diálogo, pero siempre con la firmeza de que tenemos un rumbo, un modelo que dista mucho de algunas percepciones que se tienen desde Buenos Aires”, aseguró.

El diálogo con los gobernadores

Figueroa también resaltó el trabajo conjunto con otros gobernadores y mencionó el trabajo en tándem que tiene con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y adelantó la firma de convenios con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para avanzar en proyectos de seguridad y desarrollo regional.

El neuquino sostuvo que las reuniones con mandatarios provinciales son habituales y que cada encuentro contribuye a fortalecer la gobernanza local. “siempre tratamos de colaborarnos con la gobernanza que cada uno puede tener, para otras cosas falta mucho tiempo y hay distintas miradas”, sostuvo.

Rolando Figueroa y la propuesta de un federalismo más inclusivo

“No hubo convocatoria aún; hoy fue designado el nuevo ministro del Interior, pero seguramente en los próximos días se va a convocar a una mesa de diálogo”, consideró Figueroa que insistió con la idea de que la Casa Rosada debería convocar “a todos y no sólo a algunos”, como había trascendido en las últimas horas.

Con foco en el federalismo que fue construyendo puertas adentro de su provincia, el neuquino destacó su “método de gobernanza”. “Lo aplicamos ni bien asumimos, con diálogo nos fuimos dando cuenta de que teníamos que trabajar por las soluciones verdaderas y pudimos construir una amplia mayoría de consensos”, explicó.