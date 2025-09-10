LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Neuquén: Rolando Figueroa se suma al coro de gobernadores que quieren que la Casa Rosada convoque "a todos"

El mandatario remarcó la necesidad de un diálogo federal amplio y defendió el modelo de La Neuquinidad frente a las disputas políticas de Buenos Aires.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Neuquén pidió que la Casa Rosada convoque a todos

El gobernador de Neuquén pidió que la Casa Rosada convoque "a todos"

Rolando Figueroa se sumó al coro de mandatarios provinciales que piden que el presidente Javier Milei incluya a todos los gobernadores a la mesa de diálogo anunciada por la Casa Rosada. Desde Neuquén sostuvo que el encuentro debe incluir a mandatarios opositores y advirtió que el modelo de su provincia se diferencia de las disputas políticas nacionales.

Notas Relacionadas
Los gobernadores del Norte Grande Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Santiago del Estero) y Gustavo Sáenz (Salta) junto a los hermanos Javier Milei y Karina Milei. 
EFECTO PALIZA

Milei se prepara para vetar la ley de ATN, con un plan B para los gobernadores bajo el brazo

Por  Sebastián Iñurrieta

Figueroa destacó que en Neuquén se construyó un esquema de gobernanza basado en acuerdos amplios. “Ni bien asumimos nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar por las soluciones verdaderas y pudimos construir una mayoría de consensos”, explicó, al poner como ejemplo los acuerdos alcanzados con dirigentes opositores a su gestión como el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

La postura de Neuquén

Durante una inauguración de obras que compartió con el intendente de la capital, Mariano Gaido, el gobernador puso el acento en la importancia de “sentarse a dialogar” con los referentes de todos los espacios políticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1965570172204585016&partner=&hide_thread=false

Fue en ese marco en el que reivindicó a La Neuquinidad como un modelo de vida y desarrollo que debe defenderse frente a las disputas políticas nacionales. “Es importante que tengamos diálogo, pero siempre con la firmeza de que tenemos un rumbo, un modelo que dista mucho de algunas percepciones que se tienen desde Buenos Aires”, aseguró.

El diálogo con los gobernadores

Figueroa también resaltó el trabajo conjunto con otros gobernadores y mencionó el trabajo en tándem que tiene con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y adelantó la firma de convenios con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para avanzar en proyectos de seguridad y desarrollo regional.

El neuquino sostuvo que las reuniones con mandatarios provinciales son habituales y que cada encuentro contribuye a fortalecer la gobernanza local. “siempre tratamos de colaborarnos con la gobernanza que cada uno puede tener, para otras cosas falta mucho tiempo y hay distintas miradas”, sostuvo.

Rolando Figueroa y la propuesta de un federalismo más inclusivo

“No hubo convocatoria aún; hoy fue designado el nuevo ministro del Interior, pero seguramente en los próximos días se va a convocar a una mesa de diálogo”, consideró Figueroa que insistió con la idea de que la Casa Rosada debería convocar “a todos y no sólo a algunos”, como había trascendido en las últimas horas.

Con foco en el federalismo que fue construyendo puertas adentro de su provincia, el neuquino destacó su “método de gobernanza”. “Lo aplicamos ni bien asumimos, con diálogo nos fuimos dando cuenta de que teníamos que trabajar por las soluciones verdaderas y pudimos construir una amplia mayoría de consensos”, explicó.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y los gobernadores en la firma del Pacto de Mayo
EFECTO PALIZA

Los gobernadores esperan un gesto de Milei con la ley de reparto de ATN

Después de la derrota bonaerense, la Rosada anunció que convocaría a los mandatarios provinciales, pero no mandó ningún mensaje. Expectativa por el veto.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Cornejo se bajó de la foto de Provincias Unidas, pero sigue de cerca la movida de los gobernadores

El mendocino no quiere incomodar a la UCR de Córdoba. Aliado de Milei en su distrito, ya critica la desatención al interior. Apoyará el juego por más recursos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y los gobernadores en la firma del Pacto de Mayo
EFECTO PALIZA

Los gobernadores esperan un gesto de Milei con la ley de reparto de ATN

Por  Gabriela Pepe
El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se reunió con Cristina Fernández de Kirchner.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Urtubey posó con CFK para obturar el drenaje de apoyos K en Salta

Por  Ramiro Garrocho
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Cornejo se bajó de la foto de Provincias Unidas, pero sigue de cerca la movida de los gobernadores

Por  Yanina Passero
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, insistió en que la provincia no avalará ni ajuste, ni represión, ni crueldad.
EFECTO PALIZA

Ziliotto rechazó "el diálogo vacío" y dijo que la mesa de Milei representa "el ajuste"

Por  Juan Pablo Gavazza