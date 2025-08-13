Fuerza Patria: la campaña soy yo (y yo, y yo)

Aunque van a una misma lista, la dirigencia nucleada en Fuerza Patria no logra coordinar la campaña en Buenos Aires de cara a la elección del 7 de septiembre. Todos parecen decir “la campaña soy yo” y avanzan con estrategias diferentes que, cada tanto, se tocan en algún que otro punto con la que lleva adelante otro sector.

El gobernador avanza con la campaña que definió con su equipo hace algunas semana después de que se cerraran las listas. Lo tiene a él como protagonista recorriendo la provincia, en esta primera etapa con hechos de gestión. Todas las semanas tiene una intensa agenda en el conurbano, donde puso las cabezas de listas y recorre al menos dos secciones del interior.

Su pelea es directa contra Milei. En sus recorridas, discursos y en las entrevistas que está dando se ocupa de confrontar contra las políticas de la Casa Rosada y destaca las que en sentido contrario se llevan adelante desde el gobierno provincial.

Este lunes encabezó un plenario en La Plata con la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Ahí le bajó línea a la tropa propia. Pidió “recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo”, redoblar la presencia en la calle y recorrer y dialogar con todos los sectores perjudicados. “El Movimiento Derecho al Futuro va a estar las próximas tres semanas caminando y recorriendo todos los barrios para defender la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento de la unidad para ponerle un freno a Milei y sus políticas despiadadas”, lanzó.

Axel Kicillof, plenario MDF La Plata

Pero no es que solo los mensajes son sectoriales, sino que además la interna mete la cola de forma constante. Dos ejemplos: el martes el gobernador estuvo en Morón con el intendente Lucas Ghi. No fue invitada a las actividades la pata cristinista del distrito que tiene como protagonista a Martín Sabbatella. "No nos invitaron, nunca vi algo así. Hicimos un acuerdo, hay lista de unidad y siguen con la persecución política dentro del gobierno y negando al sector mayoritario de Fuerza Patria”, dijo a Letra P Sol Steinberg, candidata a concejal de Nuevo Encuentro. En Mar del Plata, Kicillof metió campaña a dos aguas, se sacó las fotos oficiales con la primera candidata en la sección, la camporista Fernanda Raverta, y después se tomó una foto con la lista de Acción Marplatense que lidera Gustavo Pulti para competir contra la oficial del peronismo. La Cámpora está enfurecida con ese movimiento.

La Cámpora: yo y CFK

La tropa de la expresidenta hace su propia campaña. Las figuras más visibles son la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado provincial Facundo Tignanelli, ambos candidatos a diputados por la Tercera sección electoral. Están de recorrida por el sur del conurbano llevando la palabra de CFK a través de sus discursos, con audios o incluso llamadas, como la que le hicieron a la expresidenta el pasado fin de semana en el marco del Festival Cristina Libre que se realizó en Lanús

y que contó también con la presencia de Máximo Kirchner.

El lunes, mientras Kicillof bajaba línea en La Plata, Mendoza daba la propia en una reunión en el PJ nacional junto a la senadora Teresa García. Reunieron a referentes de partidos, organizaciones sociales y sindicatos que integran Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Según indicó una fuente de ese espacio a Letra P en la reunión “se acordaron instancias de trabajo conjunto y se estableció como prioridad llevar la síntesis de la palabra de Cristina que viene refiriéndose en cada oportunidad a los problemas que atraviesan los argentinos como consecuencia de la política económica de Milei”.

Mayra Mendoza

El PJ salió incluso con una campaña gráfica propia que impulsan que la gente vaya a votar y replica frases de CFK. Se utilizan en redes y en afiches callejeros. Hubo dos reuniones para coordinar comunicación y campaña entre todas las tribus. Una en San Fernando y otra en San Vicente. Los resultados no se trasladan a la calle, más allá de alguna foto conjunta esporádica. Aunque Sergio Massa participó de esas reuniones no se ve al Frente Renovador activo en la campaña.

Intendentes: yo y mi gestión

Por su parte, los intendentes están llevando adelante sus propias campañas, diferentes a las del gobernador y La Cámpora. Son hiper localistas como la que está haciendo Juan José Mussi en Berazategui o Jorge Ferraresi en Avellaneda, quien encabezó un acto días atrás para lanzar la campaña en el distrito y en el discurso focalizó en las promesas de campaña, entre ellas diversas obras, pero especialmente la creación de una policía local que usará armas no letales tipo Taser. Su lema de campaña es “votá por tu ciudad”.

Jorge Ferraresi lanzó la campaña en Avellaneda

Según pudo recopilar este medio, en varias intendencias hay también una línea que están siguiendo los intendentes, especialmente los nucleados en el MDF que es no hablar de Milei. No quieren confrontar contra el Presidente como sí lo hace de forma constante el gobernador. Nada de Milei, un poquito de Kicillof, mucho de gestión local parece ser la estrategia elegida por gran parte de esa tribu.

Después, el desorden. Los municipios y sectores con más volumen político, electoral y recursos organizan sus propias campañas y avanzan, pero pululan por todos lados dirigentes desorientados que no saben cómo encarar las campañas, sobre todo en distritos donde no gobierna el peronismo. Hay incluso insólitas peleas por quién maneja en cada lugar las redes oficiales de Fuerza Patria. “Lo que pasa es que antes había una conducción que definía la campaña, bajaba la línea discursiva y el material para salir a la calle, ahora eso no existe”, explicó a Letra P alguien que intendenta ordenar lo desordenado sin mayores resultados.