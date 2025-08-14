Neuquén: la rectora de la Universidad del Comahue, primera candidata de Fuerza Patria

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) suena para candidata por el peronismo de Neuquén.

Fuerza Patria en Neuquén designó a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , Beatriz Gentile , como su candidata a la Cámara de Diputados. Todavía falta definir el resto de las candidaturas para enfrentar a La Libertad Avanza y al frente del gobernador Rolando Figueroa .

Tal como lo viene anticipando Letra P , se terminó de cerrar finalmente este jueves luego de una reunión en la capital provincial entre Gentile, el senador Oscar Parrilli y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco .

Por ahora, es una incógnita el resto de los casilleros de la boleta kirchnerista y por el que se debate la inscripción de viejos conocidos o figuras emergentes del mundo sindical o de los movimientos sociales.

Sorpresiva fue para la comunidad universitaria de la UNCo cuando trascendió la propuesta a la rectora. La última aventura electoral de Gentile se dio en el ámbito académico y era poco probable que intente, como en 2009, competir para llegar al Congreso.

Consultada por Letra P, ratificó su lugar al tope de la lista para cámara baja y que competirá en defensa del sistema democrático, que “solo el kirchnerismo” ratifica.

#Elecciones2025 26 DE OCTUBRE • Neuquén: Parrilli quiere a la rectora de la Universidad del Comahue como candidata a diputada @arielboffelli https://t.co/maQaZlShTi

Una de las versiones que circularon fue, ante una posible negativa, la buena relación que tiene la casa de estudios de la Patagonia con los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén. Es pública la sinergia con el equipo de Rolando Figueroa para apalear la crisis generada por el recorte de fondos nacionales.

Rioseco y Parrilli, a definir

Resta saber qué será del destino del último candidato a gobernador del panperonismo neuquino y del senador kirchnerista, que tras la salida de Darío Martínez tomaron las riendas de la construcción de Fuerza Patria.

Se sabe que la lista será presentada el próximo lunes, luego de oficializarse ante la Justicia antes de la medianoche del domingo.