ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Neuquén: la rectora de la Universidad del Comahue, primera candidata de Fuerza Patria

Como anticipó Letra P, encabezará el tramo a Diputados. Continúa la negociación por el Senado con Ramón Rioseco y el PJ.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) suena para candidata por el peronismo de Neuquén.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) suena para candidata por el peronismo de Neuquén.

Fuerza Patria en Neuquén designó a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, como su candidata a la Cámara de Diputados. Todavía falta definir el resto de las candidaturas para enfrentar a La Libertad Avanza y al frente del gobernador Rolando Figueroa.

Notas Relacionadas
Rolando Figueroa quiere quedars con todo en Neuquén.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Figueroa y La Libertad Avanza van por el botín del peronismo en un escenario atomizado

Por  Francisco Amusategui

Tal como lo viene anticipando Letra P, se terminó de cerrar finalmente este jueves luego de una reunión en la capital provincial entre Gentile, el senador Oscar Parrilli y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

Por ahora, es una incógnita el resto de los casilleros de la boleta kirchnerista y por el que se debate la inscripción de viejos conocidos o figuras emergentes del mundo sindical o de los movimientos sociales.

Neuquén en ebullición

Sorpresiva fue para la comunidad universitaria de la UNCo cuando trascendió la propuesta a la rectora. La última aventura electoral de Gentile se dio en el ámbito académico y era poco probable que intente, como en 2009, competir para llegar al Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1955985259201486889&partner=&hide_thread=false

Consultada por Letra P, ratificó su lugar al tope de la lista para cámara baja y que competirá en defensa del sistema democrático, que “solo el kirchnerismo” ratifica.

Una de las versiones que circularon fue, ante una posible negativa, la buena relación que tiene la casa de estudios de la Patagonia con los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén. Es pública la sinergia con el equipo de Rolando Figueroa para apalear la crisis generada por el recorte de fondos nacionales.

Rioseco y Parrilli, a definir

Resta saber qué será del destino del último candidato a gobernador del panperonismo neuquino y del senador kirchnerista, que tras la salida de Darío Martínez tomaron las riendas de la construcción de Fuerza Patria.

Se sabe que la lista será presentada el próximo lunes, luego de oficializarse ante la Justicia antes de la medianoche del domingo.

Temas
Notas Relacionadas
Rolando Figueroa despliega un mensaje para sus candidatos y polariza con el gobierno nacional en Neuquén.
ELECCIONES | 26 de octubre

Neuquén: Figueroa afina el discurso para un mano a mano con el modelo Milei

El gobernador ya tiene los ejes para salir a discutir con La Libertad Avanza. Federalismo y defensa de recursos. Confrontación cuidada y desperonización.
Pablo Cervi, que ganó su banca como diputado desde la UCR por Neuquén, intentará saltar al Senado acompañando a la libertaria Nadia Márquez.
ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Neuquén: La Libertad Avanza se prepara para anunciar a Cervi como candidato a senador

La pata neuquina de la fuerza que lidera Javier Milei se reúne en un congreso para oficializar las candidaturas. El radical se prepara para dar el salto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Maximiliano Pullaro baliza la pista del aeropuerto de Rosario para las empresas de Santa Fe
CONSTRUCTORAS EN GUERRA

Aeropuerto de Rosario: cómo es la nueva licitación rápida y furiosa de Pullaro

Por  Antonio Rossi
Cierre de listas en Buenos Aires: los vetos del kirchnerismo
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Los vetos del kirchnerismo para la lista bonaerense

Por  Macarena Ramírez
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) suena para candidata por el peronismo de Neuquén.
ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Neuquén: la rectora de la Universidad del Comahue, primera candidata de Fuerza Patria

Por  Ariel Boffelli
Fuerza Patria: la campaña soy yo (y yo, y yo)
ELECCIONES| 7 DE SEPTIEMBRE

Fuerza Patria: la campaña soy yo (y yo y yo)

Por  Macarena Ramírez