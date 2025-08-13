Elecciones 2025 | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Oscar Parrilli quiere a la rectora de la Universidad del Comahue como candidata a diputada

El kirchnerismo le ofreció a Beatriz Gentile encabezar un tramo de la boleta y espera una respuesta. Se define antes del jueves. Unidad Popular va por afuera.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue, suena para Fuerza Patria en Neuquén.

El peronismo de Neuquén, al mando del senador nacional Oscar Parrilli, auspicia la candidatura a diputada nacional de Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La propuesta debe definirse en no más de 24 horas y su respuesta es una incógnita.

Según pudo saber Letra P, Parrilli se instaló en la provincia patagónica para resolver los lugares de la boleta de Fuerza Patria, con tiempo hasta el domingo para ser exhibidas en la Justicia. Este miércoles, tiene en agenda una reunión con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y otros actores de relevancia como la rectora de la casa de estudios más relevante en el norte de la Patagonia.

Kirchnerismo al rescate

El PJ y sus socios se juegan mucho en octubre. Se vencen los mandatos en el Senado de Parrilli y Silvia Sapag, al igual que el período de Tanya Bertoldi en Diputados, aunque su salto a La Neuquinidad la alejó del núcleo duro.

Darío Martínez y Oscar Parrillii.png
Con esa costosa realidad, el exjefe de la AFI le propuso a la rectora jugar en el esquema que ya supo integrar en 2009, escudando a Rioseco, en el formato del viejo Frente para la Victoria (FpV). Los promotores de su candidatura se entusiasmaron luego de que anunciara el retiro de la UNCo, evitando ir por su reelección en 2026.

La reunión entre Parrilli, Gentile y Rioseco está prevista en la sede del Instituto Patria de la capital neuquina, en una jornada de alta intensidad para definir la boleta.

Neuquén y sus propuestas

La rectora es una apuesta fuerte, posee reconocimiento en la comunidad educativa y fuera de ella. El principal retén a las aspiraciones de Parrilli es la necesidad de convivir como rival de la lista que lleva el gobernador Rolando Figueroa. Sus dudas se amparan en la delicada situación financiera que atraviesa la UNCo, como la mayoría de las universidades públicas. La casa de estudios sobrevive por los aportes que hacen la provincia y el intendente de la capital Mariano Gaido.

También se habla de cuestiones ligadas a la vida familiar que arrastraron a Gentile a ponerle fin su tiempo en el rectorado, una vez que cumpla con su mandato.

image
Un espacio disidente

Por fuera de Fuerza Patria, se conoció que el sello de corte peronista Unidad Popular competirá con lista corta y solo propondrá candidaturas a la cámara baja. El elegido es un funcionario de Gaido, Claudio Vázquez, que comanda el área de Economía Social de la municipalidad de Neuquén.

De esta forma, la oferta panperonista se fragmenta un poco más y debilita la opción original. Anteriormente, el líder de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, lanzó su candidatura al Congreso con similar impronta kirchnerista.

La única certeza para Fuerza Patria, es que entre viernes y lunes presentará en sociedad las candidaturas.

