Aeropuerto de Rosario: qué empresas levantan vuelo en la licitación rápida y furiosa de Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro baliza la pista del aeropuerto de Rosario para las empresas de Santa Fe

Bajo el paraguas de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) que autorizó el cierre de la terminal aérea desde el 20 de setiembre hasta el 29 de diciembre, Pullaro dio pista a una adjudicación acelerada con cuatro cambios relevantes:

Según la agenda fijada por la gestión provincial, las ofertas se abrirán el próximo lunes 18 de agosto y dos días después saldrá la adjudicación para que la empresa ganadora firme el contrato, cobre el anticipo y comience a trabajar en la pista rosarina antes de que concluya el mes.

Rosario busca ampliar su aeropuerto

Las obras para terminal aérea rosarina -que igual que el aeropuerto de Sauce Viejo se encuentra bajo la órbita y administración del gobierno provincial- están destinadas a elevar su nivel operacional para que pueda recibir vuelos internacionales con aviones de mayor porte.

aeropuerto de rosario aviones.jpg Aeropuerto de Rosario

La pista actual permite operar aviones de hasta 180 pasajeros y cuando concluya su ampliación y mejora, podrán aterrizar y despegar aeronaves de hasta 350 pasajeros.

El contrato en disputa prevé la reestructuración completa del pavimento de los 3.100 metros de pista principal, la colocación de nuevas franjas de seguridad nuevas, la instalación integral de un sistema de balizamiento con tecnología LED de última generación y una serie de mejoras en materia de señalización, calles de rodaje y zonas operativas periféricas.

Javier Milei anuló la licitación

La licitación para quedarse con las obras, que fue anulada por Milei y que ahora promete repetirse, tiene como protagonistas a las constructoras Guerechet, Lemiro Pietroboni y Vial Agro y a las UTE (Unión Transitoria de Empresas) de Rovella Carranza-Rovial y Obring-Milicic-Edeca.

Las ofertas que habían presentado las dos UTE fueron impugnadas por las restantes oferentes con el argumento de que eran “temerarias” al haber quedado más de un 20% por debajo de presupuesto oficial y por haber no cumplir con los requisitos legales y técnicos.

Fuentes del sector indicaron a Letra P que, con las nuevas reglas que impuso Pullaro, cualquiera de estas dos ofertas tienen altas chances de quedarse con las obras pese a las objeciones y cuestionamientos planteados por técnicos del ORSNA que integraron la comisión evaluadora de la fallida licitación.

aeropuerto rosario.jpg Aeropuerto de Rosario

Según el dictamen técnico elaborado en el ente regulador antes de que Milei diera de baja la licitación, la oferta de Obring-Milicic-Edeca no resultaba admisible por estos motivos:

La obra presentada como antecedente principal es una obra menor que no cumple lo exigido en los pliegos.

Algunos análisis de precios no contemplan la incidencia de imprevistos para el cumplimiento del plazo de 100 días fijados para la ejecución de las obras.

Las plantas asfálticas comprometidas no cumplen con las producciones mínimas requeridas para las obras.

En el caso de Rovella Carranza-Rovial, el informe del ORSNA consignó que “los antecedentes presentados de rehabilitación y pavimentación de pistas no resultan equivalentes, ni suficientes ante los requerimientos del pliego”.

La adjudicación de Maximiliano Pullaro

La adjudicación express que tiene agendada Pullaro no le garantizaría a la provincia quedar exenta de complicaciones y contratiempos durante la ejecución de las obras, según señalaron analistas del sector consultados por Letra P.

La duda principal pasa por saber si la empresa o UTE que acerque la oferta más baja tendrá la capacidad técnica y económica para terminar los trabajos y habilitar las obras y los nuevos equipamientos en el plazo de 100 días previsto en la contratación.

Por su parte, las aerolíneas que operan en el AIR ya comenzaron a cancelar sus vuelos a partir del 20 de setiembre.

Latam Airlines Perú anticipó que levanta sus servicios a Lima hasta fin de año. Igual medida adoptarán Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines y Gol.

En tanto, Latam Airlines Brasil se anticipó a advertir que el inicio de vuelo Rosario-San Pablo programado para el 30 de diciembre podría demorarse hasta los primeros meses de 2026 si las obras no concluyen en los plazos comprometidos.