Neuquén: presentaron un pedido de juicio político contra el intendente de San Martín de los Andes

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Salonit i , quedó en el ojo de la tormenta en esa ciudad de Neuquén luego de que una vecina presetara un pedido de juicio político ante el Concejo Deliberante . La presentación sostiene que existen causales de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario que justificarían apartar al intendente del cargo.

El documento fue ingresado por Valeria López Oronoz y cuenta con el patrocinio del abogado Enrique Bartolomé . En el texto, los denunciantes exigen que el cuerpo abra el proceso, conforme las mayorías y avance en la investigación y juzgamiento que podrían derivar en la suspensión preventiva del jefe comunal.

La denuncia reúne seis acusaciones. El primer planteo está vinculado al funcionamiento del sistema cloacal y a la contaminación del lago Lácar . De acuerdo con la presentación, el municipio estaba al tanto de la saturación de las plantas de tratamiento a partir de informes técnicos y advertencias emitidas por la Cooperativa de Agua , pero no habría implementado acciones para resolver la situación.

Otro de los cuestionamientos es la deuda que el municipio mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) . Según el texto, pese a que existe una contribución específica que los vecinos pagan para afrontar el consumo eléctrico de las dependencias municipales, el pasivo superó los $1.700 millones, situación que derivó en interrupciones del suministro en organismos públicos.

A su vez, el expediente incorpora observaciones sobre las obras desarrolladas en el Cerro Chapelco , al sostener que avanzaron antes de que concluyera la evaluación de impacto ambiental y que posteriormente el propio municipio reconoció afectaciones mediante un decreto que dispuso tareas de remediación.

La presentación también pone el foco en las advertencias formuladas por la Contraloría Municipal sobre presuntas irregularidades administrativas que, según sostiene, no recibieron una respuesta adecuada por parte del Ejecutivo.

El Concejo Deliberante deberá definir en los próximos días si habilita o no el inicio del procedimiento luego de analizar las 30 páginas del escrito. El proceso previsto por la Carta Orgánica Municipal establece que son necesarios dos tercios de los votos para que el proceso avanza en el deliberante.

Quién es el intendente de San Martín de los Andes denunciado

Saloniti fue reelecto como intendente de San Martín de los Andes en 2023. Tras comenzar su segundo mandato, el jefe comunal redujo la estructura política del municipio, al disminuir los cargos de 60 a 40, y unificar secretarías, una decisión alineada con el discurso sobre la reducción del gasto.

Saloniti, que mantiene una relación cordial con el gobernador Rolando Figueroa también comenzó a desempeñar un papel relevante dentro del MPN. Hace unos meses sostuvo que no es momento de convocar a elecciones internas y planteó que el partido debe abrir primero un debate profundo sobre los resultados de los últimos procesos electorales.

Además, afirmó que el MPN debe mantener una actitud responsable y acompañar la gestión provincial, al priorizar la gobernabilidad por encima de las disputas partidarias. Su postura coincide con la estrategia que impulsa un sector del espacio, que busca conformar una lista de unidad para renovar las autoridades y evitar una interna.

San Martín de los Andes atraviesa hace tiempo una dinámica de reacomodamiento político que combina crecimiento demográfico, tensiones históricas con el MPN y el forcejeo por el control simbólico y económico de Chapelco, el mayor activo turístico de la región. Con Saloniti sin posibilidades de reelegir, la puja por la sucesión promete ser intensa y las denuncias sobre el intendente no deberían ser leídas por fuera de ese debate.