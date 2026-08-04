Elecciones en Marcos Juárez: uno por uno, los nombres que asoman para encabezar las listas para el Concejo

En Marcos Juárez el PJ tiene la tarea de diagramar una lista con presencia de todos los sectores de la alianza

Gerardo Pasquali y la Unión Cívica Radical apostarían a una lista de jóvenes en Marcos Juárez

Crescente recorrió Marcos Juárez acompañada de quienes estarán en la lista

El 7 de agosto es el cierre de listas en Marcos Juárez y los principales espacios políticos ajustan las definiciones para conformar las nóminas que competirán en las elecciones municipales. Los lugares que siguen al candidato a intendente cobran especial relevancia por el sistema de distribución de bancas del Concejo Deliberante .

Con menos de 30 mil electores habilitados para votar en la ciudad ubicada en el sudeste de Córdoba , la conformación de las listas adquiere una importancia estratégica. En cada fuerza política, las mesas de decisión analizan hasta el último detalle para definir el orden de los postulantes y fortalecer la propuesta electoral.

El Concejo Deliberante de Marcos Juárez está integrado por nueve miembros. La fuerza ganadora obtiene la mayoría de las bancas, mientras que las restantes se distribuyen entre la oposición mediante el sistema D'Hondt.

La intendenta macrista Sara Majorel rechazó cada uno de los convites para ocupar un lugar expectante en alguna lista. En su carta publicada para comunicar que se bajaba de la posibilidad de reelección expresaba que ya no participaría más en la vida política de la ciudad.

El candidato a intendente Pedro Dellarossa , que busca alcanzar su tercer mandato al frente del municipio, mantiene bajo reserva la integración de la lista de concejales.

No obstante, distintas fuentes señalan que Mariano Fidelio, Alejandro Ros Artayeta y Mariana Perotti aparecen entre los dirigentes con mayores posibilidades de ocupar los primeros lugares.

Marcos Juárez comienza a atravesar la etapa de definición de los candidatos al Concejo

Fidelio llegó al cuerpo legislativo en 2022, aunque antes integró el Departamento Ejecutivo hasta que la intendenta Sara Majorel decidió apartarlo por "diferencias políticas". En tanto, Ros Artayeta dejó su banca al manifestar diferencias vinculadas con cuestiones que calificó como "poco transparentes".

En el caso de Perotti, jefa del Registro Civil, su experiencia legislativa y su pertenencia al radicalismo la ubican entre las principales alternativas para encabezar la nómina del espacio.

La lista de Verónica Crescente

La candidata de la Unión Vecinal, Verónica Crescente, también avanza en la conformación de su lista. En sus presentaciones públicas exhibe equipos técnicos y referentes barriales.

Entre los nombres con mayores posibilidades sobresale el del extitular de la Defensoría del Pueblo, Franco Maggi, para ocupar el primer lugar.

Maricel Serafini y Alejandra Juich son los alfiles de Verónica Crescente en el Concejo Deliberante de Marcos Juárez

Además, el espacio cuenta con las concejalas Marisel Serafini y Alejandra Juich, quienes están en condiciones de buscar un nuevo mandato.

Las definiciones del cordobesismo

El candidato de Generación Marcos Juárez, Germán Font, trabaja en la conformación de la nómina junto a su equipo. La concejala Lucrecia Terenzani, integrante de la alianza Unión Vecinal y Partido Justicialista, aparece entre las dirigentes con mayores posibilidades de integrar los primeros lugares.

El espacio también suma dirigentes con trayectoria local como Eduardo Foresi, excandidato a intendente. En los últimos días se incorpora Darío Cano, quien anuncia su salida de la gerencia de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos para participar de la campaña.

Cabe recordar que el exfuncionario del gobierno de Martín Llaryora jugará en una alianza vecinalista, donde no participa el Partido Justicialista.

El resto de los armados en Marcos Juárez

El candidato del Frente Renovador Diego Heredia confirmó semanas atrás que el dirigente deportivo Marcelo Lovera encabezará su lista de concejales. La estrategia apunta a fortalecer la propuesta con figuras de reconocimiento en distintos ámbitos de la ciudad.

Por su parte, Gerardo Pasquali busca presentar una nómina con fuerte presencia de jóvenes dirigentes. Fuentes del espacio señalan que la prioridad está puesta en incorporar nuevas generaciones para imprimirle esa identidad a la propuesta. Entre los nombres con posibilidades figura Gino Pasquali, uno de los impulsores de la candidatura.

Marcelo Pasquali, candidato en Marcos Juárez

La actual concejala Maite Cisneros, integrante del bloque oficialista conformado en 2022, también aparece como una de las principales referentes de Marcos Juárez Despierta para la elección de septiembre.

Las listas que mantienen el hermetismo

El partido UNO prepara la presentación oficial de su propuesta con Ana Claudia Elzaurdia, expresidenta del radicalismo local, como candidata a intendenta y Hugo Alzuaga, titular de La Bancaria, al frente de la lista para el Concejo Deliberante. Desde el espacio anticipan una campaña de mayor intensidad tras la oficialización de las candidaturas.

Se suma desde el Frente Cívico Daniel Cisneros, hijo de la candidata además, con fuerte presencia en los diferentes sectores de la ciudad.

El candidato del Partido Libertario, Juan Carlos Escobar, evita difundir la integración de la nómina. Sin embargo, su hijo Carlos Escobar participa activamente de la campaña y el objetivo es conformar una representación con presencia en los distintos barrios de la ciudad.

ELECCIONES Dellarossa dio el primer paso rumbo al 6 de septiembre y lanzó su candidatura bajo la alianza Marcos Juárez Puede



Mientras sigue sin resolver si contará con la marca PRO



https://t.co/kvMYEAiUhB

@YaniPassero pic.twitter.com/xXHZr4og6P — LETRA P (@Letra_P) July 25, 2026

En tanto, Jorge Bolcatto, referente de Encuentro Vecinal Córdoba en Marcos Juárez, acelera la conformación de su lista sin revelar quiénes lo acompañan. Al igual que durante la presentación de sus propuestas, mantiene una estrategia de comunicación centrada en su figura.

Con el vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas cada vez más cerca, las distintas fuerzas políticas ultiman las negociaciones para definir las listas que competirán por un lugar en el Concejo Deliberante y por la conducción del municipio en las elecciones de septiembre.

El cierre de listas está previsto para el viernes 7 de agosto de 8 a 12 según informó la Junta Electoral de la ciudad del sudeste de Córdoba. El plazo fatal podrá extenderse hasta las 18 de esa jornada.