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Entre Ríos: Rogelio Frigerio firmó con la ANSES un acuerdo por $120.000 millones para la Caja de Jubilaciones

El convenio con el organismo nacional avanza en el reconocimiento del déficit previsional. Las transferencias serán escalonadas hasta octubre de 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
Entre Ríos firmó con ANSES un acuerdo para un desembolso de $120.000 millones.&nbsp;

Entre Ríos firmó con ANSES un acuerdo para un desembolso de $120.000 millones. 

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron un convenio que garantiza la transferencia de $120.000 millones para cubrir la compensación adeudada de la Nación con el sistema previsional de la provincia.

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Laura Terenzano

Según señalaron fuentes de la Casa Gris, el acuerdo representa un “avance histórico” en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio y constituye un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad a la Caja de Jubilaciones provincial.

El acuerdo en Entre Ríos

En el gobierno provincial apuntaron que el convenio permite avanzar en la resolución de uno de los principales reclamos financieros que la provincia mantenía con el Estado nacional por el financiamiento del déficit previsional.

Este reclamo fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial. La firma del convenio con la ANSES “constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”, señalaron.

Funcionarios provinciales explicaron que el entendimiento se apoyó en la vigencia de la Ley 27.260, que estableció un esquema de financiamiento para las jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes previsionales a la órbita nacional. Esa norma constituyó la base jurídica del reclamo provincial.

Según apuntaron, Entre Ríos es la única provincia que ya firmó anticipos por el stock de deuda por los años 2024, 2025 y 2026. Destacaron que la provincia comenzó con auditorías en 2024, que ya relevaron la deuda desde 2017 a 2022. Ese avance fue lo que permitió establecer montos más cercanos a la deuda real para los anticipos que la Nación desembolsa en la provincia. Cuando culmine el proceso de auditoría, se podrá establecer el monto real de la deuda y el Gobierno deberá compensar el total.

Detalles del convenio con la ANSES

El acuerdo establece que la ANSES transferirá $120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno por el déficit previsional de Entre Ríos.

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que Entre Ríos suscribió, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

La reforma previsional en Entre Ríos

En el Ejecutivo provincial señalaron que el acuerdo se suma al proceso de ordenamiento y saneamiento del sistema previsional impulsado por el gobernador.

La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio alcanzado con el Gobierno, “constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, garantizar mayor previsibilidad financiera y comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con los jubilados entrerrianos”, indicaron.

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