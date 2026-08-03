Rolando Figueroa envía a la Legislatura una ley para que las tierras de Neuquén queden en manos argentinas

Rolando Figueroa se adelanta al Senado con un proyecto para blindar las tierras fiscales.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , enviará a la Legislatura un proyecto de ley para establecer que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser adjudicadas o vendidas a ciudadanos argentinos o personas jurídicas constituidas en el país.

La iniciativa se conoce a pocos días del debate del Senado que tratará las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional a la Ley de Tierras y busca fijar la posición de la provincia antes de esa discusión.

La propuesta contempla cambios en la Ley Provincial de Tierras y, además de restringir el acceso a las tierras fiscales, pretende orientar su adjudicación hacia proyectos productivos, ganaderos y turísticos que impulsen el desarrollo económico en Neuquén.

Según trascendió, el proyecto forma parte de una estrategia de planificación territorial que busca atraer inversiones sin resignar el dominio sobre los recursos estratégicos de la provincia.

En ese marco, Figueroa trabaja junto a la senadora Julieta Corroza para que el proyecto nacional incorpore un límite cuantificable para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en todo el país, en paralelo al resguardo que pretende establecer Neuquén sobre sus propias tierras fiscales.

El gobernador de Neuquén., Rolando Figueroa.

La iniciativa provincial se anticipa al debate nacional y busca dejar expresada una postura propia respecto de uno de los principales ejes de discusión sobre el futuro régimen de tierras.

Extranjerización de tierras: el debate nacional y la postura de Neuquén

El Senado debatirá el próximo 6 de agosto el proyecto denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que fue modificado durante su tratamiento en comisión.

Entre los cambios incorporados, el texto ratifica que las provincias conservarán la potestad de establecer el régimen jurídico aplicable a las tierras ubicadas dentro de sus jurisdicciones.

La Libertad Avanza necesita llegar a los 37 votos y negocia contra reloj para alcanzar el número.

El esquema que impulsa Neuquén

El proyecto que enviará Figueroa propone modificar la Ley Provincial de Tierras para que las tierras fiscales solo puedan ser adjudicadas o vendidas a ciudadanos argentinos o personas jurídicas constituidas en el país.

El texto también establece que esas tierras deberán destinarse al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos o turísticos.

En materia de recursos naturales, la provincia mantiene un esquema de concesiones para la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, mediante el cual las empresas desarrollan la actividad mientras el Estado provincial conserva la titularidad de las tierras. Actualmente existen 56 concesiones no convencionales adjudicadas bajo ese régimen.