Neuquén: Nadia Márquez confía en que el caso Espert no impactará en la campaña y baja a Figueroa del ring

“Hoy no hay un pedido de la Justicia que lo impute en un eventual delito. Si fuera así, lo rechazaría, pero no es el caso. Todo sigue igual”, aseguró en diálogo con Letra P . Sus palabras no sólo apuntan a sostener la unidad dentro del espacio libertario, sino también a marcar diferencias con lo que considera la “doble vara” del kirchnerismo frente a las denuncias contra sus propios dirigentes.

La diputada subraya que en el espacio de Javier Milei no se encubre a nadie y apunta a Juan Grabois , a quien ubicó en el centro de una estrategia reiterada de "judicializar la política". “Esto ya lo habían sacado en la campaña anterior. No puedo descontextualizarlo de lo que hace el kirchnerismo siempre: una utilización electoral de las causas”, explica.

Márquez remarca que su posición es la misma “para todos, propios y ajenos”, y denunció que el kirchnerismo “nada en la hipocresía” al reclamar explicaciones a Espert mientras minimiza causas que comprometen a sus dirigentes. “Eso también es caca dentro de la caca, y a nadie le piden la renuncia. Hay una utilización selectiva para instalar opinión social”, asegura.

En ese marco, la diputada plantea que su límite está en las decisiones judiciales: “Después, que investigue la Justicia. No puede ser Nadia Márquez la que lo diga. Lo que nos pasa por ser funcionarios públicos es que estamos expuestos, pero hasta hoy no hay imputación”, insiste.

La campaña en Neuquén

Más allá de la polémica nacional, Márquez describió con entusiasmo el trabajo territorial que viene realizando en Neuquén. “Estamos en distintos barrios, con un equipo comprometido con las ideas del presidente, saliendo a hablar con la gente. La recepción es muy buena y el apoyo en redes sociales es enorme”, cuenta mientras relativiza las tensiones registradas en Buenos Aires, donde La Libertad Avanza enfrentó escraches en actos públicos. Cree que parte de la agresión estuvo "muy armada" y no fue una "reacción espontánea de la gente".

lanzamiento de candidatos de LLA en Neuquén Presentación de los candidatos de La Libertad Avanza por Neuquén.

En la provincia, su campaña se concentra en ciudades como Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Villa Pehuenia y Aluminé, y prevé extenderse hacia el norte neuquino y la zona cordillerana. Márquez afirmó percibir en el territorio que “los neuquinos siguen apoyando las ideas de Milei” y que la disputa política se resume en dos modelos: “La libertad y la prosperidad que proponemos desde La Libertad Avanza, contra un kirchnerismo que empobrece y restringe las libertades”.

La diputada también marca un contraste entre las elecciones bonaerenses y lo que se juega en octubre en el plano nacional. Dice que eran elecciones locales y hace números. "El kirchnerismo metió solo un diputado más y nosotros siete. No me pareció tan mal. Pero lo de ahora es distinto: se debate un modelo de país, no la obra de asfalto de un intendente”, sostiene.

En Neuquén, Márquez asegura que las expectativas son altas. Sueña con que La Libertad Avanza arrase en todas las urnas de la provincia para lograr una mayor representación en el Congreso. No sólo sabe que neceita esa fuerza "para hacer las reformas que faltan", sino que también es lo que le pidieron a todos los referentes desde la conducción nacional.

Entre su agenda de reformas, ubicó en primer lugar la modificación de la Ley de Salud Mental, a la que calificó como un reclamo urgente en la región. “En Neuquén hay muchos problemas de consumo que dejan a las familias desesperadas. Hoy una persona adicta puede decidir no internarse, aunque la familia lo pida. Necesitamos una ley más propicia para ayudar, que garantice acompañamiento real. Es un tema fundamental para nosotros”, detalla.

El vínculo con Rolando Figueroa

El escándalo en torno a Espert y la pelea directa con Graboios también sirve a Márquez para volver a apuntalar la polarización con el kirchnerismo y esquivar el debate con La Neuquinidad, el frente del gobernador Rolando Figueroa que aparece como el favorito en las encuestras más recientes de la provincia.

La libertaria destaca la relación institucional que mantiene el gobernador e insiste en que la disputa nacional que encabeza La Libertad Avanza no es contra la Neuquinidad, sino contra el kirchenrismo.

Nadia Márquez.png Nadia Márquez insiste en que la campaña en Neuquén es contra el kirchnerismo.

A su entender, el esquema de diálogo permite construir soluciones locales, aunque en esta contienda es otra la discusión. Repite que lo que se debate es un modelo nacional. "No es provincia, ni asfalto, ni cloacas, es la integración legislativa que necesita el Gobierno para sostener sus reformas”, remarca y pretende correr al provincialismo de Figueroa del medio.

Con un tono más ideológico, la diputada habla de “dos modelos de país”. Describe al kirchnerismo como "el imperio del hedor y las restricciones”, y al modelo de Milei como el que está "basado en la libertad y la prosperidad". “Es lógico que cada espacio haga su planteo, pero yo creo que hay una elección nacional donde se juega el futuro. Queremos que La Libertad Avanza siga creciendo y se consolide en el gobierno”, concluye mientras espera que esa nacionalización se profundice con la presencia del Presidente en la provincia pero evitando que el escándalo Espert se meta en la campaña local.