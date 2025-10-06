La Libertad Avanza pidió a la Justicia que Diego Santilli reemplace a Espert y que se reimpriman las boletas

La Libertad Avanza presentó este lunes ante la Justicia Federal Electoral el pedido formal para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert al tope de la lista bonaerense y se reimpriman las Boletas Únicas. El escrito ingresó al Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, que debe resolver en los próximos días.
El expediente firmado por los apoderados Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Alvariño notifica la renuncia de Espert y de dos candidatas mujeres -Lucía Bernardoni, en el puesto 34 de titulares, y María Gabriela Gobea, en el quinto lugar de suplentes- para mantener la alternancia de género que exige la Ley de Paridad. La alianza oficialista solicita que se realice un corrimiento de candidatos por género según el artículo 7° del Decreto 171/2019 y cita jurisprudencia de la Corte Suprema para fundamentar el mecanismo.
Sin José Luis Espert
Los apoderados fundamentan el pedido en que los reemplazos deben hacerse por candidatos del mismo género para preservar la alternancia hombre-mujer en la lista. Además, sostienen que permitir que figuren candidatos renunciantes en la boleta generaría confusión en el electorado y vulneraría la transparencia del proceso electoral, dos principios que la Corte Suprema considera esenciales del sistema republicano.
El punto central del conflicto es la reimpresión de las boletas. La Libertad Avanza argumenta que hay tiempo material suficiente y que el cambio se limita a fotografías y nombres. Sin embargo, fuentes de la logística electoral confirmaron a Letra P que el 80% de las boletas ya está impreso y en proceso de distribución. El peronismo bonaerense estima el costo de la reimpresión en 15.000 millones de pesos y ya adelantó que no descarta hacer presentaciones para impedir la modificación.
La lista de La Libertad Avanza
Así quedaría la lista de candidatos titulares a diputados nacionales si la Justicia acepta el pedido: