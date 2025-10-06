ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Libertad Avanza pidió a la Justicia que Diego Santilli reemplace a Espert y que se reimpriman las boletas

El escrito ingresó este lunes al juzgado de Ramos Padilla, que ahora debe resolver. Renuncian dos candidatas mujeres para equiparar género.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
José Luis Espert y Diego Santilli, de La Libertad Avanza

El expediente firmado por los apoderados Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Alvariño notifica la renuncia de Espert y de dos candidatas mujeres -Lucía Bernardoni, en el puesto 34 de titulares, y María Gabriela Gobea, en el quinto lugar de suplentes- para mantener la alternancia de género que exige la Ley de Paridad. La alianza oficialista solicita que se realice un corrimiento de candidatos por género según el artículo 7° del Decreto 171/2019 y cita jurisprudencia de la Corte Suprema para fundamentar el mecanismo.

Sin José Luis Espert

Los apoderados fundamentan el pedido en que los reemplazos deben hacerse por candidatos del mismo género para preservar la alternancia hombre-mujer en la lista. Además, sostienen que permitir que figuren candidatos renunciantes en la boleta generaría confusión en el electorado y vulneraría la transparencia del proceso electoral, dos principios que la Corte Suprema considera esenciales del sistema republicano.

El punto central del conflicto es la reimpresión de las boletas. La Libertad Avanza argumenta que hay tiempo material suficiente y que el cambio se limita a fotografías y nombres. Sin embargo, fuentes de la logística electoral confirmaron a Letra P que el 80% de las boletas ya está impreso y en proceso de distribución. El peronismo bonaerense estima el costo de la reimpresión en 15.000 millones de pesos y ya adelantó que no descarta hacer presentaciones para impedir la modificación.

La lista de La Libertad Avanza

Así quedaría la lista de candidatos titulares a diputados nacionales si la Justicia acepta el pedido:

  1. Diego César Santilli
  2. Karina Celia Vázquez
  3. Sebastián Miguel Pareja
  4. Gladys Noemí Humenuk
  5. Alejandro Ángel Carrancio
  6. Johanna Sabrina Longo
  7. Alejandro Oscar Finocchiaro
  8. Miriam del Carmen Niveyro
  9. Sergio Daniel Figliuolo
  10. Giselle Castelnuovo
  11. Álvaro García
  12. María Florencia De Sensi
  13. Joaquín Patricio Ojeda
  14. María Luisa González Estevarena
  15. Hernán Urien
  16. Andrea Fernanda Vera
  17. Javier Sánchez Wrba
  18. Ana Valeria Tamagno
  19. Rubén Darío Torres
  20. Martina Daniela León Espinosa
  21. Mario Osmar Saavedra
  22. Bárbara Patricia Lerin
  23. Hugo Alberto Ferreyra
  24. Susana Gabriela Conte
  25. Ignacio Roberto Salaberren
  26. Roxana Elizabet Mirna Cavallini
  27. Eduardo Hugo Creus
  28. Mirta Narzi Wide
  29. Damián Andrés Selem
  30. Karina Gabriela García
  31. Luis Enrique Green
  32. Paula Beatriz Canegallo
  33. Mauricio Imperatori
  34. María Alejandra Belén
  35. Enzo Nicolás Di Fabio

Candidatos suplentes

  1. María Soledad Poso
  2. Rodolfo José Paolucci
  3. Daniela Irma Isabel Pozzoni
  4. Darío Ezequiel Saccani
  5. Griselda Adriana Moroni
  6. Alejandro Gabriel Finocchio
Temas
