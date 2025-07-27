LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Myrian Prunotto destacó el aumento a jubilados de Córdoba y cargó contra el ajuste nacional

La vicegobernadora ponderó el superávit fiscal "con la gente adentro" de la gestión Martín Llaryora. El duro reproche y un mensaje al presidente Javier Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Llaryora y Myrian Prunotto en la Legislatura de Córdoba

La vicegobernadora Myrian Prunotto celebró en redes sociales el aumento de casi un 85% en el salario mínimo de los jubilados de Córdoba, medida que incluye también a excombatientes de Malvinas y bomberos voluntarios retirados. El gobernador Martín Llaryora anunció además un bono de $100.000.

Myrian Prunotto, Jhon Boretto y Brenda Austin en la Legislatura de Córdoba
“En nuestra provincia tenemos superávit pero con la gente adentro”, afirmó la radical, al remarcar que los ingresos “dignos” se complementan con la continuidad de beneficios que la Nación dejó de pagar como el incentivo docente, los boletos educativo y social, la provisión de medicamentos y la ampliación del PAICOR en las escuelas.

Myrian Prunotto celebró el superávit fiscal "con la gente adentro" que hay en Córdoba

En un mensaje grabado, Llaryora explicó que la mejora para los pasivos se financia gracias al ingreso parcial de los fondos que Córdoba reclama por vía judicial a la Nación. Se calcula que es el 50% de las personas de la tercera edad en la provincia.

“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, señaló el gobernador, que agradeció además el apoyo de legisladores y de las instituciones locales al reclamo contra la Casa Rosada.

