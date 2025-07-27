Myrian Prunotto destacó el aumento a jubilados de Córdoba y cargó contra el ajuste nacional

La vicegobernadora Myrian Prunotto celebró en redes sociales el aumento de casi un 85% en el salario mínimo de los jubilados de Córdoba, medida que incluye también a excombatientes de Malvinas y bomberos voluntarios retirados. El gobernador Martín Llaryora anunció además un bono de $100.000.
“En nuestra provincia tenemos superávit pero con la gente adentro”, afirmó la radical, al remarcar que los ingresos “dignos” se complementan con la continuidad de beneficios que la Nación dejó de pagar como el incentivo docente, los boletos educativo y social, la provisión de medicamentos y la ampliación del PAICOR en las escuelas.
En un mensaje grabado, Llaryora explicó que la mejora para los pasivos se financia gracias al ingreso parcial de los fondos que Córdoba reclama por vía judicial a la Nación. Se calcula que es el 50% de las personas de la tercera edad en la provincia.
“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, señaló el gobernador, que agradeció además el apoyo de legisladores y de las instituciones locales al reclamo contra la Casa Rosada.
Se trata de un acuerdo de $60 mil millones que irán llegando de a $5.000 millones por mes en 2025. Si bien el reclamo histórico sigue pendiente, en la mediación que propició la Corte Suprema de Justicia el cordobesismo logró reanudar los desembolsos del ejercicio en curso.