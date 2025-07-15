Legislatura: la Universidad Nacional de Córdoba recibió una distinción por su posición en un ranking mundial

Myrian Prunotto, Jhon Boretto y Brenda Austin en la Legislatura de Córdoba
Con la participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto, la Legislatura reconoció a la Universidad Nacional de Córdoba(UNC) por su lugar destacado en el Times Higher Education Impact Rankings 2025, que mide el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este año, la UNC fue la única universidad argentina en integrar el top 10 del ranking latinoamericano, un hecho histórico para la educación pública en la provincia.
La legisladora Brenda Austin impulsó la iniciativa, destacando la importancia de visibilizar el impacto académico y social de la universidad. El acto se llevó a cabo en el recinto legislativo con autoridades, funcionarios y referentes académicos.
El mensaje de Myrian Prunotto
La vicegobernadora Prunotto subrayó que esta distinción “fortalece y empodera a la universidad pública y su vínculo con los gobiernos locales, para el cumplimiento de los ODS que integran la Agenda 2030”.
prunotto boretto austin legislatura
Myrian Prunotto reconoció a la Universidad Nacional de Córdoba por su calidad académica
Por su parte, el rector Jhon Boretto expresó que el reconocimiento “impulsa a seguir trabajando en pos de las problemáticas de la comunidad”, reafirmando el compromiso de la UNC con la sostenibilidad y la innovación.
Más sobre el ranking que integra la Universidad Nacional de Córdoba
Entre los presentes estuvieron Conrado Storani, secretario de Extensión Universitaria; Manuel Campos, del área de Fortalecimiento Institucional; Germán Stroppa, secretario de Políticas de Sustentabilidad; y las coordinadoras Florencia López Foresi y Noelia Wayar, entre otros.