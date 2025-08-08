ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Misiones: Rovira espera con la boleta atada, mientras LLA cierra al PRO y el peronismo vuelve a aislarse

Arjol también se suma al armado mileísta aunque no renovará su banca. La vuelta de la Lista 3 y el armado de Fuerza Patria que se truncó sobre el cierre.

César Pucheta
Por César Pucheta
Carlos Rovira con los dedos en V junto al gobernador Hugo Passalacqua y el vice Lucas Romero Spinelli.

Carlos Rovira con los dedos en V junto al gobernador Hugo Passalacqua y el vice Lucas Romero Spinelli.

La Libertad Avanza agrandó el armado electoral para enfrentar al oficialismo de Carlos Rovira en Misiones. El partido del Presidente sumó al PRO y al Partido Libertario, que había llevado como candidato a Martín Arjol en las elecciones provinciales, y ahora buscara revancha ante el Frente Renovador Neo, que presentó a sus candidatos hace más de un mes.

El rovirismo buscará mantener su gravitación en el Congreso como una herramienta central para el devenir de la relación del oficialismo provincial y la Casa Rosada. Lo hará con los mismos socios de siempre y con un puñado de nuevas expresiones que se sumaron al armado que defenderá los intereses de la gestión que encabeza Hugo Passalacqua.

En el medio, el peronismo intervenido por orden de la conducción nacional de Cristina Fernández de Kirchner no llegó a un acuerdo con el Partido Agrario y Social (PAyS) y ambas fuerzas buscaran colarse en la discusión que debe definir la suerte de tres bancas en la Cámara de Diputados. Una del oficialismo, una de La Libertad Avanza y la otra Arjol, fundador del bloque de radicales con peluca.

Carlos Rovira, antes que nadie

El 27 de junio, a 50 días del plazo fijado por ley para presentar candidaturas, Rovira anticipó que la nómina estará encabezada por el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, el dirigente en quien ya había delegado la conducción de la Legislatura provincial que tendrá un trascendental cambio en su composición a partir del 10 de diciembre, donde la hegemonía oficialista estará un poco más apretada.

En segundo lugar estará Micaela Gacek, subsecretaria de Coordinación de Gabinete y referente de Generación Liberal, un espacio filomileísta. La joven funcionaria ya había intentado competir en 2023, pero no logró superar las PASO. Ahora buscará acceder al Congreso desde un perfil ligado a la renovación política con la que Rovira busca aggiornar su espacio.

El tercer puesto lo ocupa el empresario metalúrgico Walter Rosner, y el cuarto la subsecretaria de Industria y coordinadora de Inteligencia Comercial de Misiones, Graciela Moura.

La Libertad Avanza absorbe todo

La Libertad Avanza finalmente oficializó una alianza que suma al PRO, el Partido Libertario Misiones y referentes del espacio provincial Algo Nuevo. Como sucedió en otras partes del país, la escuadra violeta impuso sus condiciones en una negociación en la que se sabía con ventaja.

Sucede que La Libertad Avanza tuvo un gran debut electoral en la provincia, ubicándose en segundo lugar durante las legislativas del 8 de junio. Eso le permitió sentarse en la mesa con una autoridad mayor que el resto de sus socios, que habían quedado bien atrás en la disputa provincial.

El objetivo del frente es “respaldar el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”. “Esta alianza busca garantizar que Misiones cuente con representantes en el Congreso Nacional que acompañen, defiendan y profundicen las ideas de la libertad, la agenda de reformas estructurales y el liderazgo iniciado en diciembre de 2023”, dice el comunicado que oficializó el acuerdo que esta vez sí sumó a Arjol, que de todos modos abandonará la cámara baja para asumir en la Legislatura.

Fuerza Patria sin el PAyS y la UCR en soledad

Sobre la tarde del jueves terminó de romperse el frente que intentaban el PJ intervenido y PAyS, la fuerza de centroizquierda más votada en la elección provincial.

Según pudo saber Letra P, la discusión se empantanó en la insistencia peronista por imponer a Cristina Brítez, la dos veces diputada nacional y referente de La Cámpora en la provincia. Sucede que PAyS quería encabezar la boleta y tenía un argumento para poner sobre la mesa: en junio obtuvo casi 9% de los votos ubicándose en el cuarto lugar, y quedando unos siete puntos por delante del frente del que participó el justicialismo no alineado con Rovira

Por esa razón, las discusiones se tensaron de modo tal que el PAyS firmó un frente con el Partido Popular y el PJ reunió los sellos para formar Fuerza Patria.

Sin el PRO el radicalismo también quedó aislado en la provincia y decidió sostener sus distancias con la Casa Rosada y no subirse al barco que ya abordó Arjol, hombre que llegó al Congreso desde la cantera boninablanca. Santiago Koch, el concejal de Posadas que se convirtió en la cara de la última campaña en Misiones, fue el encargado de comunicarlo a través de las redes sociales.

Resta saber si en el medio del camino, la UCR se sube a algún armado provincial, si presenta candidatos por la Lista 3 o si, como ya sucedió en otros distritos, decide concentrarse en la reconstruccion y abandonar el turno electoral.

