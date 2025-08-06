ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Sin Juan Grabois, el peronismo porteño presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Con una unidad más amplia que en mayo, pero sin Patria Grande, el PJ y el progresismo local inscribieron el sello nacional. En PBA se extendería a fractura.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.

Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.

El peronismo presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad.

El peronismo presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad.

A última hora de este miércoles, un día antes del plazo legal, los apoderados de los partidos organizados bajo el paraguas del peronismo firmaron su adhesión a la alianza Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. El dato más relevante es la ausencia de Patria Grande, el partido que lidera Juan Grabois, que agita la idea de competir por fuera de la coalición opositora.

Notas Relacionadas
Karina Milei puso condiciones para un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en las Ciudad de Buenos Aires.
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

La negociación de mentirita de Karina Milei con el PRO en la Ciudad

Por  Francisco Basualdo

La fractura porteña hace crecer la expectativa que el dirigente social tampoco firme este jueves su adhesión al frente panperonista en la provincia de Buenos Aires. Por el enfrentamiento entre Grabois y Sergio Massa, tuvo que intervenir Cristina Fernández de Kirchner, quien si bien pudo evitar que escalara la tensión interna, por ahora no logró encuadrar al líder de Patria Grande para que no cumpla su amenaza de competir por afuera.

Fuerza Patria quedó integrada entonces por el Partido Justicialista de la Capital Federal, el Partido Frente Renovador, el Partido de la Victoria, el Partido Nueva Dirigencia, el Partido Kolina, el Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido Solidario, el Partido de la Concertación F.O.R.J.A., el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Avancemos por el Progreso Social, el Partido Principios y Valores, el Partido Seamos Libres, el Partido Frente Grande y el Partido Izquierda Popular.

Sumas y restas del peronismo

La ausencia más relevante en la coalición es la de Patria Grande, la fuerza que conduce Grabois que en las elecciones de los últimos dos años cosechó dos legisladores y un diputado nacional, pero que ahora, en tensión por el inminente cierre en la provincia de Buenos Aires, resolvió no participar del armado opositor en la Ciudad. Al menos por ahora, ya que quedan días para el cierre de listas para que ambos espacios terminen confluyendo.

En contraste, el PJ porteño logró suturar las diferencias que llevaron a que dos sectores internos, minoritarios pero con peso simbólico, jueguen en octubre por adentro, después de haber competido por afuera en los comicios porteños desdoblados. Se trata de los espacios que orientan Juan Manuel Abal Medina, quien en mayo encabezó la lista Un Grito de Corazón acompañado por UPCN y el Movimiento Evita, y Principios y Valores, el partido que conduce Guillermo Moreno.

El acuerdo que se formalizó este miércoles no incluyó a Unidad Popular, el partido liderado por Claudio Lozano, que si bien anunció su candidatura a senador nacional y la de Eduardo Barcesat a diputado, mantiene abierta la negociación que podría derivar en la adhesión de su partido a la candidatura de Fuerza Patria para la cámara alta. Para ello, reclaman un acuerdo programático y la apertura para que otras listas de diputados compitan en el mismo frente.

Temas
Notas Relacionadas
Elegí Participar: cercanía y compromiso democrático en la Ciudad de Buenos Aires
OPINIÓN

Elegí Participar: cercanía y compromiso democrático en la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Justicia impulsa este programa para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Estado en el distrito porteño.
El PRO aceptó ir con LLA en la Ciudad: Karina Milei le da el quinto y el sexto lugar de la lista de Diputados
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

El PRO aceptó ir con LLA en la Ciudad: Karina Milei le da el quinto y el sexto lugar de la lista de Diputados

Pese a las rispideces, libertarios y macristas porteños competirán juntos. Boleta y campaña violeta.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

Recalculando. Javier Milei huele problemas.
DESVENTURAS EN EL PAÍS-JARDÍN-DE-INFANTES

La crisis del payaso Mala Onda

Por  Marcelo Falak
Fernanda Raverta - Lucas Ghi - Mario Secco - Fernando Grey - Diego Valenzuela. (Montaje).
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Lo primero es la familia: hijos, parejas y hermanos pueblan las listas en Buenos Aires

Por  María Martha San Martín
Roberto Mirabella con Omar Perotti.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el perottismo judicializa el cierre de alianzas y recalienta la interna en el PJ

Por  Agustín Vissio
Marcos Ayerra dejó la Secretaría Pyme y Toto Caputo la redujo a una Dirección Nacional.
MOTOSIERRA Y PRIORIDADES

Caputo eliminó la Secretaría Pyme y renunció el "embajador" de las empresas ante el Gobierno

Por  Francisco Aristi