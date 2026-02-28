LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Misiones impulsa una pizarra de referencia para frenar la caída del precio de la yerba mate

El gobierno provincial elevó una propuesta al INYM para crear un valor orientativo ante la desregulación total impuesta por Javier Milei. De qué se trata.

Por Letra P | Periodismo Político
La provincia de Misiones impulsó en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) una pizarra de referencia para frenar la caída del precio de la hoja verde. La iniciativa busca establecer un parámetro público ante la fuerte baja que atraviesa la yerba mate en un escenario marcado por la desregulación total definida por el gobierno libertario.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.
TEMPORADA DE CAMBIOS

Passalacqua suprime 114 cargos jerárquicos y lanza una reforma administrativa en Misiones

Por  Letra P | Periodismo Político

El planteo lo presentó el director por el Ejecutivo provincial en el INYM, Ricardo Maciel, que propuso fijar un valor orientativo que esté sustentado en costos de producción técnicamente validados. La herramienta no tendría carácter obligatorio, aunque permitiría exhibir qué actores de la cadena se acercaron o se alejaron de ese precio sugerido.

Para el Misionero, el libre mercado "no existe" en el ámbito de la yerba mate, "o es injusto". Su propuesta deberá ser tratada por el directorio del instituto nacional que preside Rodrigo Correa.

Precio de la hoja verde en tiempos de Javier Milei

Desde la entrada en vigencia dell DNU 70, el gobierno nacional derogó la potestad del INYM de fijar un precio oficial para el kg de hoja de yerba, que empezó a definirse por oferta y demanda. Los productores advirtieron sobre los riesgos desde el primer momento pero la propuesta concreta surgió luego de que el kilo de hoja verde perforara los $170, menos de la mitad de los casi $400 que se pagaban en enero de 2024. El derrumbe impactó con mayor fuerza en los pequeños productores, que no contaron con respaldo financiero para sostener varios meses con márgenes negativos.

“Queremos empezar a identificar quiénes son los que están más aproximados a ese valor de referencia y quiénes no”, sostuvo Maciel en declaraciones radiales. Además, cuestionó la noción abstracta de mercado al señalar que existen compradores concretos que determinan cuánto recibe el eslabón primario.

Ricardo Maciel Misiones Instituto Nacional de la Yerba Mate
El funcionario aclaró que la pizarra no implicaría sanciones. “No es cumplimiento obligatorio y por lo tanto no se puede sancionar incumplimiento pero será para exponer quiénes se acercan o se alejan de ese valor”, explicó. Según indicó, el objetivo es evitar que se naturalicen valores por debajo de los costos operativos y prevenir una crisis que eventualmente podría derivar en un desabastecimiento.

Crisis yerbatera y referencia de precios

El dirigente comparó el escenario actual con la crisis de la década del 90, que derivó en la creación del propio INYM como organismo regulador. Afirmó que el esquema desregulado afectó con mayor intensidad al productor de menor escala, que no tuvo margen para operar a pérdida durante períodos prolongados.

La provincia propuso que la pizarra comenzara a funcionar el 1 de abril, fecha de inicio de la zafra gruesa en el Norte Grande. La referencia toma como antecedente el sistema de remates ganaderos, donde los valores publicados sirvieron como guía para distintas plazas del país.

“El productor que tiene uno o dos animales sabe cuánto vale su producción gracias a las pizarras de remate. En este caso es lo mismo”, afirmó Maciel. También sostuvo que la herramienta permitiría brindar información al consumidor en caso de ajustes en góndola vinculados a los costos reales.

El esquema contempla además un registro oficial por zona para que los colonos señalaran a empresas que presionaran los valores a la baja. La intención fue fortalecer la transparencia comercial, ordenar la información y desalentar prácticas de competencia desleal dentro de la cadena.

Según el funcionario, Misiones busca recuperar instrumentos que aportaran previsibilidad a una de las economías regionales más representativas del noreste argentino en un escenario de desregulación total. La hoja verde, base de toda la actividad, atraviesa desde hace tiempo uno de los niveles más bajos de los últimos años y ya encendió alertas en el sector.

