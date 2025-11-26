Mate amargo: Misiones amenaza con frenar la zafra en plena desregulación libertaria

Productores yerbateros de Misiones advierten que no iniciarán la zafra de verano ante el derrumbe del precio de la hoja verde, un efecto directo de la desregulación impulsada por Federico Sturzenegger bajo el gobierno de Javier Milei . Señalan que el esquema profundiza el ajuste y los deja sin margen para cubrir costos básicos.

Unas 30.000 familias productoras de hoja verde misionera anticipan que la actividad ingresa en una fase crítica. Afirman que, tras la desregulación que celebró Sturzenegger, los secaderos ofrecen entre $160 y $200 por kilo, un valor que no alcanza para pagar impuestos, mano de obra, flete y apenas sostener la subsistencia rural.

“Los productores tocamos fondo, es un caos. Hay secaderos que ya ponen carteles avisando que van a pagar $ 160 por kilo de hoja verde que dejemos en sus galpones”, dijo a Letra P Rubén Simzak , productor de San Vicente, en el centro provincial.

Simzak anticipó que convocó a una asamblea para este jueves e invitó a toda la dirigencia política provincial “para saber qué piensan y qué van a hacer con este caos, que nos den una señal de vida”.

En las legislativas de octubre, La Libertad Avanza se impuso sobre el Frente Renovador Neo , fuerza del gobernador Hugo Passalacqua , que había ganado las elecciones provinciales en junio. La situación económica del sector vuelve a tensar el clima político.

El Decreto 812/25 con firma de @JMilei , @madorni y @LuisCaputoAR , que reglamenta la Ley 26.564, le pone un fin a las regulaciones de precios y cantidades de la producción de yerba mate. Por años se usó un ente público (el INYM) para cartelizar un mercado competitivo perjudicando…

La industria fija las reglas

La desregulación aprobada en 2023 mediante la ley ómnibus eliminó el precio sostén que protegía a los colonos y dejó la fijación del valor de la hoja verde en manos de los secaderos y molinos. Según Simzak, actualmente la respuesta empresarial es lineal: “El precio es $160, vos sabrás qué hacer”.

yerba 3 Los productores de yerba mate sin margen de ganancias en Misiones

El Gobierno nacional redujo funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y anuló límites para expandir nuevas hectáreas, mecanismo que ordenaba la oferta. Productores y técnicos advierten que ya proliferan carteles de venta de chacras y que la concentración avanza a gran velocidad.

Así, el negocio queda concentrado en Las Marías, de la familia Navajas Artaza (Taragüí, Unión, Mañanita, La Merced); Cachuera, de la familia Szychowski (Amanda); y la Cooperativa Liebig (Playadito). Estas firmas dominan la compra de materia prima y el valor en góndola, controlando las dos puntas de la cadena.

El exgobernador Ramón Puerta, dueño de Yerbatera Misiones SRL y de un secadero y molino que alquila a Molinos Río de la Plata (Nobleza Gaucha, Cruz de Malta), sostuvo en declaraciones al portal Plan B que “la industria yerbatera está destrozada, salvo los dos molinos de Corrientes. Se cortó la cadena de pagos”.

Misiones produce; Corrientes industrializa

La estructura del negocio acentúa la asimetría regional. Misiones aporta el 85% de la hoja verde, pero industrializa apenas el 35%, mientras Corrientes concentra la mayor parte del procesamiento.

“La oferta manda. Sobra hoja, baja el precio; falta materia prima, sube”, sostuvo a este medio Omar Kassab, empresario sirio, dueño de secadero y molino, exportador al mundo árabe y fabricante de yerba con marca propia.

Julio Petterson, subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro de Misiones, alertó que la situación “está cada vez peor”. Recordó que en 2023 el productor llegó a cobrar $400 por kilo y le quedaban $300 de margen, mientras actualmente “apenas le van a quedar $40 para pagar impuestos, limpiar los yerbales y comer”.

La administración provincial reclama un “valor justo” y estima que la hoja verde debería ubicarse en 0,50 dólar, muy lejos de los valores actuales. Otra preocupación es la suba de importaciones sin controles de calidad.

“El libre mercado, que ya padecimos en los noventa con Menem, Cavallo y Puerta, y ahora con Milei y Sturzenegger, está sometiendo a la pobreza a 50.000 personas entre productores, tareferos y transportistas. En cambio, la industria tiene ganancias récord con un precio en góndola que se duplicó”, afirmó Petterson.

Simzak agregó que los secaderos pagan con cheques a 180 días que muchas veces carecen de fondos y rompen la cadena de pagos.

Seis cientos kilos para llenar el tanque

El diputado provincial Cristian Castro señaló que desde diciembre de 2023 la hoja verde subió apenas 26%, mientras la inflación acumulada trepó al 241%. “En 2023, llenar el tanque de una camioneta demandaba 236 kilos de hoja verde. Actualmente se necesitan 568 kilos”, ilustró.

También marcó que el valor de la materia prima quedó retrasado frente al dólar y frente a los costos dolarizados de la producción. “El productor se convirtió en la variable de ajuste de la desregulación. Fue el que más perdió”, afirmó. Agregó que la pelea comercial beneficia a Playadito, que gana mercado frente a firmas menores y superó incluso a Las Marías.

yerba protesta de colonos.jpg Protesta por el precio de la hoja de yerba en Misiones

“Está muy complicado. Actualmente no es rentable el sector”, dijo a este medio Héctor Dingler, presidente de la Cooperativa Dos de Mayo. Contó que pagan $305 por kilo de hoja verde, mientras las cooperativas sostienen un promedio de $265, muy por encima de las grandes industrias.

La zafra 2024 fue abundante y generó sobrestock, que mantiene deprimidos los precios. No obstante, el INYM informó que la producción entre enero y septiembre creció casi 10% interanual, con 250 millones de kilos sumados entre mercado interno y exportaciones.

A partir de diciembre comienza la “zafriña”, poda estival de bajo rendimiento por la humedad de la hoja, y en marzo se inicia la cosecha fuerte que se extiende hasta septiembre.