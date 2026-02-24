LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Hugo Passalacqua fortalece la alianza con el CFI y firma convenios para "custodiar el empleo" en Misiones

Recibió al titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe. Anuncios y financiamiento federal para la producción, obras y energía.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el titular del CFI, Ignacio Lamothe, en Posadas.&nbsp;

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, consolidaron en Posadas una alianza estratégica con la firma de convenios que incluyeron $ 5.500 millones para pymes, un plan de infraestructura y programas de eficiencia energética orientados al desarrollo productivo provincial.

en Parque Norte

“Misiones tiene un vínculo estrecho con el CFI. No es la Nación, es un organismo estrictamente federal, que siempre ha ayudado al crecimiento de las provincias”, sostuvo el gobernador norteño, quien remarcó que los convenios se orientaron a fortalecer “la custodia del empleo” y a la generación de nuevos puestos de trabajo en medio de la crisis a nivel nacional.

Lamothe destacó que el trabajo conjunto permitió construir una cartera alineada con criterios económicos, sociales y ambientales. “Cada vez que venimos como organismo a la provincia vemos pasos concretos. En Misiones salen soluciones para muchas partes del país”, dijo el titular del CFI confirmando el alineamiento en los planes de trabajo conjunto en el Norte Grande.

Financiamiento productivo y empleo en Misiones

Uno de los acuerdos centrales contempló una inyección de $ 5.500 millones a través de las líneas de Financiamiento Productivo del CFI, articuladas con el Fondo de Crédito Misiones y el Fondo de Garantía provincial (Fogami). La herramienta busca fortalecer la competitividad y sostener el entramado laboral.

Las líneas incluyeron la modalidad Competitividad PyME, con tasa fija el primer año; la Línea Programática, destinada a proyectos con impacto social y económico; y la línea Triple Impacto, enfocada en iniciativas con perspectiva ambiental y asistencia técnica.

Hugo Passalacqua gobernador de Misiones
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, e Ignacio Lamothe durante el encuento en Posadas.

El presidente del Fondo de Crédito Misiones, Germán Simes, aseguró que la operatoria “va a inyectar mucho dinero a la economía” y anticipó que la provincia evalúa ingresar al mercado de capitales para ampliar instrumentos financieros y sostuvo que esa alternativa “va a ser una propuesta muy interesante y creemos que le va a servir mucho al empresariado misionero”.

Infraestructura estratégica y financiamiento internacional

El segundo eje de la agenda de trabajo entre Passalacqua y Lamothe fue la presentación del Plan Estratégico de Infraestructura, elaborado en conjunto entre equipos técnicos provinciales, empresas públicas y el CFI. La cartera incluyó 21 proyectos prioritarios vinculados a obras eléctricas, hídricas y viales, sobre un total de 104 iniciativas evaluadas.

Se trata de un grupo de proyectos prioritarios diseñada para obtener financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí se incluyen intervenciones clave como las rutas provinciales 17 y 205, la Ruta Nacional 14 y el sistema de agua potable en Bernardo de Irigoyen, con distintos niveles de escalabilidad que van desde obras mayores hasta pequeñas intervenciones de alto impacto local.

“Cuando vamos al mundo a buscar inversiones, lo primero que nos preguntan es cómo está la infraestructura en nuestras provincias”, afirmó Passalacqua, y subrayó la necesidad de previsibilidad para atraer capitales y garantizar exportaciones sin restricciones.

Otro de los convenios se orienta a mejorar la gestión y eficiencia del consumo eléctrico en el sector turístico, en una provincia con población dispersa y alta demanda de servicios. Passalacqua explicó que el esquema territorial exige un esfuerzo adicional en materia energética y de infraestructura básica. También mencionó avances en obras vinculadas al sistema eléctrico, con el objetivo de otorgar mayor seguridad a zonas productivas.

Hugo Passalacqua destacó los acuerdos con el CFI

Durante su alocución, Passalacqua señaló que los acuerdos “son cosas que requieren mucho esfuerzo y meses de trabajo". "Detrás hay meses de ver qué hacemos y a dónde apuntamos los recursos, que siempre son escasos", dijo y destacó que en hay “muchos empresarios saben lo difícil que está la situación; el pueblo trabajador también y el Estado por lo tanto también”, por lo que el camino del consenso se vuelve primordial.

Jornada de trabajo entre el CFI y el gobierno de Misiones en Posadas
Jornada de trabajo entre el CFI y el gobierno de Misiones en Posadas.

El plan estratégico presentado es el resultado de un trabajo conjunto entre el CFI y el Gobierno de Misiones, que involucró a diversos ministerios y entes provinciales. A través de reuniones técnicas, se recopilaron y analizaron diferentes proyectos propuestos por áreas como Marandu, Industria, Agro y el IMAS, entre otros. El objetivo era identificar iniciativas clave para el desarrollo productivo de la provincia, como la promoción del turismo, la yerba mate, el té y la industria.

Durante la puesta en común, la gran mayoría de los ministerios y entes coincidieron en que los proyectos más necesarios y prioritarios eran los vinculados a infraestructuras: en primer lugar, los eléctricos; en segundo lugar, los hídricos; y en tercer lugar, los viales.

