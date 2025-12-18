Milei, la velocidad y la pared de enfrente

El sentimiento de contar con atributos de superhéroe que le dejó a Javier Milei el triunfo en las elecciones legislativas y las dificultades que sigue mostrando la oposición realmente existente para procesar la pelea por su liderazgo y su programa generó el espejismo –y, más importante, se lo generó al Presidente– de que el camino a 2027 sería a través de una campiña apacible. Sin embargo, en estas últimas horas terminan el 2025 político, su segunda luna de miel y la ilusión de que la realidad nunca le mostraría un límite .

El futuro empieza a jugar sus cartas de a una, y la potente protesta sindical de ayer no fue más que una demostración de eso.

Días atrás repasamos el nivel de la amenaza que Milei –con su estilo, su ensimismamiento, su autoritarismo y su tendencia a la fantasía– supone para sí mismo . Y ayer mismo tratamos el problema que podría significar, más temprano que tarde, la propensión de su gobierno a imponer sin negociar , lo que le impide advertir que de ese modo le "corta las piernas" a la revolución conservadora que pergeña. Las evidencias de todo eso se nos caen encima.

"Podría pararme en el medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien, y no perdería ningún votante, ¿OK? Es algo increíble", dijo Donald Trump en el inicio de la campaña que lo llevaría por primera vez a la Casa Blanca en 2016. Milei, en la escala pequeña que le cabe, expone los mismos rasgos de megalomanía, como ayer nomás, al festejar con sus adulones de Carajo que la represión de cada miércoles había servido para bañar a opositores que él, siempre enfundado en su mameluco de YPF, señala como sucios. Por si hace falta, hay que recordar que ese es el día de protesta jamás escuchada de los jubilados .

Cruzado de la "batalla cultural" y la refundación de una Argentina que, en verdad, le pide bastante menos, el jefe de Estado anarcocapitalista –sic– impone, aprieta y compra, pero no negocia de verdad .

Así le ocurrió el miércoles en la Cámara de Diputados, cuando el logro de la sanción del Presupuesto 2026 terminó en lo que el Gobierno sufrió como una derrota política. ¿Cómo entender, si no, la amenaza de veto que lanzó sobre su propio proyecto?

Para suavizar el paso legislativo del presupuesto que debería convertir en ley eterna el mandato del equilibrio fiscal y marcar el hito del ajuste perpetuo, el oficialismo roció con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 66.500 millones de pesos a seis gobernadores aliados, los de Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. Lo dicho: comprar no es negociar.

Así, a pesar de haber impuesto el ardid reglamentario del voto por capítulo y no por artículo destinado a convertir en legisladores de identidad reservada a los que se atrevieran a derogar las leyes antiveto de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, el Gobierno percibe que fracasó.

Una verdadera negociación habría permitido mantener el equilibrio fiscal a través de una revisión del 3,4% del PBI que se irá en subsidios y gastos tributarios –algunos inexplicables–, pero la política del atropello se aferró a su lógica. Así, entre otras cosas, no hubo votos para eliminar el subsidio al gas por zona fría; el ajuste por movilidad en Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares; el régimen de pensiones no contributivas, y, como se dijo, el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Por si eso fuera poco, la negociación que llevó adelante Martín Menem con el kirchnerismo para cubrir posiciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó masticando bronca a Cristian Ritondo, el amigo del PRO.

"Este bloque, el que lo viene sosteniendo como hasta ahora, va a ir a la Justicia para declarar inconstitucional (ese acuerdo). La falta de códigos, de compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta cámara", disparó el amarillo, a quien LLA le echa en cara alguna picardía previa, a cuenta de balaceras por venir.

Es Milei contra Milei.

El sindicalismo despierta de sus siesta

Mientras Patricia Bullrich fracasaba en apurar el dictamen de comisión para habilitar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado el próximo viernes posnavideño –la nueva fecha es el 10 de febrero–, la CGT, las CTA, los movimientos sociales, los peronismos y las izquierda llenaban el centro de Buenos Aires y de otras grandes ciudades en rechazo a una reforma laboral totalmente volcada contra los derechos de los trabajadores.

La nueva operadora del Gobierno en la Cámara Alta decía tener los sufragios para la aprobación en general del proyecto, pero el precedente de lo ocurrido en Diputados con el Presupuesto y el enojo del PRO la llevaron a abrir –con una gentileza que se le desconocía– un cauto compás de espera, sobre todo por la imprevisibilidad del debate de los detalles. ¿Recalculando?

Si el tema hasta sacó de su letargo a la Confederación General de Twitter, que lanzó ayer un plan de luchar y meneó la posibilidad de realizar un cuarto paro general –esta vez con concurso de los sindicatos del transporte–, ¿qué asegura la fidelidad de senadores y luego diputados que se saben imprescindibles para el Gobierno?

Pero no seamos cínicos: la política no es solamente un mercado. Tanto los gobernadores como los legisladores y hasta el sindicalismo que, a través de Gerardo Martínez, mantuvo el culo en la silla hasta el penúltimo día del Consejo de Mayo, dependen, en última instancia del apoyo de la gente y del voto.

El Gobierno y la parte de la política que baila a su compás pueden actuar como si los argentinos no existieran, pero en última instancia el enojo de una parte significativa de la población o su mera posibilidad pueden actuar como una pared frente al voluntarismo reaccionario de la extrema derecha.

¿La colisión se producirá en esta ocasión, a propósito de la reforma laboral predemocrática que entusiasma al Círculo Rojo? Según el Gobierno, no, pero madura bajo la superficie el descontento de mayorías que ya no encuentran qué gastos cortar para estirar los ingresos hasta más cerca de fin de mes.

Un desaire desde Bruselas

El mundo, además, no es un espacio abierto para correr a gusto en todas las direcciones. Hasta los éxitos que el mileísmo celebra en su fanatismo por el libre comercio prêt-à-porter, industricida y destructor de empleo se revelan como fantasías.

Mientras el acuerdo marco con Estados Unidos espera el relleno del cuadro y, por lo que se sabe, se define solo como una concesión argentina al mercantilismo puro y duro de Donald Trump, el promocionado tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur parecía naufragar justo frente al puerto.

Como la gente existe en todos lados, Emmanuel Macron y –¡vaya sorpresa!–la amiga Giorgia Meloni bloquearon el empuje de Alemania y España en pos de la aprobación del acuerdo.

Como te conté a cada paso en los últimos tres años y medio del proceso –el tiempo de vida de desPertar –, sus respectivas bases agrícolas –así como las de otros países, como Polonia y Hungría– se oponen enconadamente a competir con un bloque más productivo, queja que se expresó ayer en manifestaciones, un tractorazo y graves disturbios en Bruselas, donde se realizó una cumbre de jefes de Gobierno.

Los europeos pretenden abrir el acuerdo y su cumbre casi que coincide con la que el Mercosur celebrará el sábado en Foz do Iguaçu, Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente pro tempore y hermano mayor del bloque, advirtió que el acuerdo, negociado durante más de 20 años, no se abre: se aprueba o se cae tal como está.

Después de haber dudado, Milei viajará, acaso para presionar en sentido contrario. Deberá hacerse fuerte: en Brasil no cayó bien que reposteara –y luego, culposo, eliminara– un mapa de Sudamérica que muestra rascacielos y modernidad en los países de derecha, y solo favelas en los de izquierda.

"El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio", respondió, sin ahorrar opinión, Guilherme Boulos, secretario general del gobierno brasileño.

Menos radical que Macron y otros líderes, Meloni trata de ganar tiempo, de hacer equilibrio y de evitar que todo colapse. Hay que esperar para saber si la presidenta de la Comisión Europea (CE, poder ejecutivo de la UE) Ursula von der Leyen viaja a Foz do Iguaçu y, en tal caso, con qué margen de acción lo hace.

Sin embargo, basta para el propósito del desPertar de hoy señalar que la realidad puede imponer límites incluso en los momentos menos pensados. Ni siquiera los papeles firmados son garantías.

Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.