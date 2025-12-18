El Círculo Rojo cristiano, más cerca de tener un santo empresario

El Círculo Rojo tiene infinitos puntos en su interior que influyen, a su modo, en la escena político económica y buscan certezas de las autoridades. Uno, que guarda equidistancia del poder de turno, es ACDE, fundada en 1952 por un grupo de personas de fe lideradas por Enrique Shaw , quien podría convertirse en el primer empresario santo de la Iglesia .

Inspirada en los valores cristianos y en la Doctrina Social de la Iglesia, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ( ACDE ) tiene por primera vez en su historia a una mujer en la presidencia: Silvia Bulla , ejecutiva de perfil alto y llegada directa al fallecido Jorge Bergoglio . Fue elegida por unanimidad en abril de 2023 y tiene mandato hasta 2026.

En sus declaraciones iniciales, Bulla reclamó certidumbre económica, pidió consensos amplios y colocó a la persona como centro de toda actividad productiva.

“Humanizar la economía, trabajar por el bien común y defender la dignidad del trabajo”, sostuvo este jueves tras conocerse la decisión del papa León XIV de beatificar a Shaw.

Shaw, primer empresario camino a los altares

El pontífice peruano estadounidense aprobó el milagro atribuido a la intercesión de Shaw, empresario argentino fallecido en 1962. El anuncio fue comunicado por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, quien confirmó la promulgación del decreto correspondiente, paso previo a la beatificación.

Embed - Enrique Shaw: 100 años de un testimonio transformador | ACDE #CentenarioEnriqueShaw

El milagro reconocido por el Vaticano fue la curación inexplicable de un niño de cinco años con una lesión cerebral grave, provocada por la patada de un caballo en 2015. Según explicó Fernán de Elizalde, administrador de la causa, la cadena de oración promovida por la familia —vinculada a ACDE— se expandió por varios países.

Antes de una cirugía crucial, los médicos detectaron una mejoría inesperada: el líquido intracraneal drenaba de forma natural. El niño se recuperó por completo, sin secuelas.

Shaw fue gerente general de Cristalerías Rigolleau, donde promovió una visión humanista de la empresa. En 1959, frente a una caída en las ventas, presentó un plan para evitar el despido de 1200 obreros. Años después, enfermo de cáncer, agradeció a los trabajadores que donaron sangre con una frase que muchos recuerdan: “Puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera”.

Bulla y un equipo con llegada a Jorge Bergoglio

Bulla es directora regional de International Flavors and Fragrances y preside Danisco y Solae Argentina. Durante 32 años integró DuPont Argentina, y fue reconocida por la Women Corporate Directors Foundation. Integra además los directorios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA).

Elegida por unanimidad en la asamblea de ACDE celebrada en abril de 2023, tiene mandato hasta 2026 y sucedió en la presidencia a Gonzalo Tanoira, de la Citrícola San Miguel.

ACDE Bulla Papa La presidenta de ACDE, Silvia Bulla, con Jorge Bergoglio

Bulla está secundada en las vicepresidencias primera y segunda de ACDE por Ignacio Gorupicz, socio de la consultora de alta dirección McKinsey & Company; e Ignacio Driollet, director de Estrategia en Gases Comprimidos S.A. La mesa directiva también está compuesta por Pablo Balancini, ceo y cofundador de Legal HUB; y Alejandro Arauz Castex, el abogado que acompañó al exsenador Esteban Bullrich en la promoción de una carta de intención para un gran acuerdo nacional.

También integran el equipo Daniel Martini, dirigente de la Acción Católica Argentina, exdirector ejecutivo del Departamento de Laicos (Deplai) del episcopado argentino, exdirector de comunicación de Edesur y actual director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas; y Paula Valente, asesora global de recursos humanos en Talent Advisor & Talent Acquisition Consultant.

Como vocales actúan Gonzalo Oliva Beltrán, abogado del estudio Barreiro, Oliva, De Luca, Jaca & Nicastro; y Guillermina Rocabado Castro, asesora y analista de Riesgos en Cohen Aliados Financieros. El asesor doctrinal de ACDE es el sacerdote Daniel Díaz y la directora ejecutiva es Ana Pico Aguirre.

El vínculo institucional y espiritual con el pontífice argentino tiene antecedentes. Cuando era arzobispo en Buenos Aires, Bergoglio se mostraba reticente a la canonización de un empresario. “Era rico, pero era santo”, dijo ya como papa, en 2015, a la televisión mexicana. Desde entonces, alentó el proceso y acompañó los avances de la causa.

Una causa que suma nombres y respaldo político

El proceso de beatificación de Shaw suma apoyos diversos: el exsindicalista Carlos Custer, el exfuncionario Gustavo Beliz, y dirigentes empresariales como Luis Bameule, Juan Pablo Simón Padrós, Rodolfo Iribas, José María Simone, Juan Carlos Sagardoyburu, Eduardo Serantes y Silvia Torres Carbonell.

papa francisco Beliz Guzmán Sánchez Sorondo.jpg El papa Francisco con algunos miembros de la legión argentina que asesoran a León XIV Vatican Media

El obispo castrense Santiago Olivera, vicepostulador de la causa, definió a Shaw como “un ejemplo providencial en tiempos de oscuridad” y destacó su concepción de la empresa como “un ámbito de familia”.

Según Olivera, Shaw pensó el trabajo como un espacio compartido, en el que los obreros participaban del fruto colectivo. “Para que la empresa sea pujante y dé frutos, pero sin excluir a nadie”, afirmó.

La Iglesia argentina, el empresariado cristiano y el propio papa convergen actualmente en un mismo punto: un modelo económico que incorpore valores, diálogo y una noción de desarrollo con equidad. La beatificación de Shaw no es sólo un acto de fe, sino también un gesto político.