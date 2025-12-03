Milei, la única amenaza de Milei

Una de las mayores dificultades para analizar la realidad argentina es su carácter abruptamente cambiante, dado por la combinación de una economía en crisis permanente, una sociedad que se permite siestas pero que al final resulta de sueño liviano y una política cada vez más rota, facciosa y, encima, dada a los errores no forzadospropios de la soberbia de los recién llegados. Por eso, cuando todo parece sonreírle a Javier Milei, resulta que Javier Milei es su mayor amenaza.
Así, él y el ministro trader persisten en el capricho de evitar una compra de reservas que le reclama todo el mundo, el Presidente provoca malestar justo donde no debería jugar –la administración de Donald Trump–, el internismo causa zozobras en el hipersensible aparato de inteligencia y el Gobierno en pleno tropieza por segunda vez en menos de dos meses con la tragedia de la narcopolítica. Justo cuando el republicano amenaza con incendiar la región enarbolando esa bandera.
El peronismo, cuesta abajo
Como Raúl Jalille sacó tres diputados a Fuerza Patria (FP) y Rogelio Frigerio le sumó uno –el "héroe" del día– a La Libertad Avanza (LLA), el milagro se produjo: la extrema derecha tendrá, de arranque, un bloque de 95 diputados, superará por dos al peronismo y, en tanto primera minoría, controlará la agenda y las comisiones clave de la Cámara Baja. Milei festejó desde un palco.
No se trata solamente de que el perolibertario gobernador de Catamarca nos recuerde que, en el movimiento, hay un día para la lealtad y 364 para las traiciones; los enredos de la rosca bonaerense, de los que depende que Axel Kicillof obtenga el permiso legislativo para tomar deuda y mantener a flote su administración en la era del ajuste permanente, demuestran que allí es más lo que separa que lo que une.
Así, el peronismo que ya venía reducido a una expresión histórica mínima en materia de despliegue territorial, suma ahora golpes en las relaciones de fuerzas parlamentarias. Su pelea de liderazgos, programas e incluso intuiciones sobre el clima social se eterniza, lo que reduce cada vez más el haz de sus opciones pensando en el próximo ciclo electoral.
La virtual desaparición de la UCR no es todavía un fantasma concreto para un movimiento que, pese a su derrota reciente, no obtuvo una mala cosecha de votos. Sin embargo, el derrotero del partido de Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín prueba cuán peligrosas son las crisis sin final.
Es correcto tomar deuda nueva para renovar la vieja y no honrar los vencimientos a puro ajuste y pérdida de reservas, pero para que eso resulte sustentable debe hacerse a tasas razonables, que no incrementen año a año el ratio deuda/PBI.
La piedra de las reservas
El mencionado banco, J. P. Morgan, se sumó ayer al clamor por el refuerzo de las reservas."La lección para 2026 es clara: reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027", recomendó. O, mejor, urgió.
Pese a la coincidencia transideológica en ese asunto, Toto Caputo insiste en que la compra de divisas en el mercado –por parte del Tesoro para pagarles a los acreedores y por parte del Banco Central para dotar de estabilidad al tipo de cambio– sólo se produciría en el marco de un aumento de la demanda de dinero. En tal caso –de compleja concreción en una economía que, más allá de tecnicismos, tiene tono recesivo–, el año que viene se podrían comprar hasta 21.000 millones de dólares, señaló el funcionario.
Con todo, mientras eso no ocurra y el millón de argentinos que logra sobrellevar sus políticas y aún puede ahorrar prefiera hacerlo en dólares, no habrá demanda oficial en el mercado para no convalidar un dólar más caro ni un passthrough –traslado a precios – que el Gobierno dice que no existe, pero que evita.
En otras palabras, el fortalecimiento de las reservas del Central dista de estar asegurado y el Gobierno vuelve a las andadas que allá por septiembre y octubre lo llevaron "al borde del colapso", según sinceró Scott Bessent.
El precipicio sigue justo a nuestro lado. Un hermoso gráfico de la consultora Empiria resume el aporte y la demanda de dólares. Redondeando, a este tipo de cambio, la demanda privada en concepto de atesoramiento y turismo se lleva prácticamente todo lo que genera el complejo sojero, mientras que el prometedor auge de Vaca Muerta no alcanza para cubrir ni el 70% de los requerimientos de importaciones de una industria a media máquina.
El difícil arte de la política
Milei y su troupe no sólo conspiran contra sí mismos con sus porfías financieras. También lo hacen en lo político, arte que pese a sus éxitos no terminan de dominar.
La primicia del 19 de noviembre que Pedro Lacour y Alejandro Rebossio publicaron en elDiarioAr, según la cual Santiago Caputo le había soltado la mano a quien fuera su hombre en la SIDE, Sergio Neiffert, se confirmó plenamente. Así fue incluso en sus detalles: la escandalosa pelea a gritos, con Neiffert en calzoncillos, que se desató cuando su número dos, José Francisco Lago Rodríguez, lo visitó en su casa para comunicarle que el Mago del Kremlin exigía su renuncia.
¿Se habrá retirado, ya vestido, el saliente con alguna carpeta? El oficialismo se especializa en tenderse celadas a sí mismo.
Otra gaffe es la de la senadora electa Lorena Villaverde, protagonista en el pasado de un intento de introducción de drogas en Estados Unidos. Esta, todo indica que inducida por el jefe de Estado, no asumirá la banca en la Cámara Alta para la que fue votada el 26-O –sí, ¡fue votada!– y permanecerá con perfil más discreto en la Baja. Tal vez la creencia de que los éxitos electorales están garantizados para siempre haya convencido a Milei de no cortar por lo sano, camino que intentó sin éxito antes de las legislativas con José Luis Espert.
En ese sentido, no pareció una buena idea que la guerra con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia haya disuadido a Milei de concurrir al sorteo del Mundial 2026, que se realizará mañana y que tendrá en Estados Unidos una de sus sedes.