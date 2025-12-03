Milei, la única amenaza de Milei

Una de las mayores dificultades para analizar la realidad argentina es su carácter abruptamente cambiante, dado por la combinación de una economía en crisis permanente, una sociedad que se permite siestas pero que al final resulta de sueño liviano y una política cada vez más rota, facciosa y, encima, dada a los errores no forzados propios de la soberbia de los recién llegados. Por eso, cuando todo parece sonreírle a Javier Milei, resulta que Javier Milei es su mayor amenaza .

Una mezcla de buen desempeño electoral, cooptaciones y deslealtades peronistas le dio al gobierno de extrema derecha el premio de ser primera minoría en la Cámara de Diputados . El peronismo, enfrascado en su interna bonaerense y su falta de reacción al desafío de la época , coquetea con entrar en un proceso de mitosis casi ucerreísta. Por si la política fuera poco, la baja del riesgo país, que necesita de un nuevo empujón para resultar verdaderamente útil, le abre a Toto Caputo la tentadora posibilidad de un retorno al mercado de deuda .

Sin embargo, cuando todo parece marchar sobre ruedas hacia 2027 , el propio Milei se ata los cordones de un zapato con los del otro .

Así, él y el ministro trader persisten en el capricho de evitar una compra de reservas que le reclama todo el mundo, el Presidente provoca malestar justo donde no debería jugar –la administración de Donald Trump –, el internismo causa zozobras en el hipersensible aparato de inteligencia y el Gobierno en pleno tropieza por segunda vez en menos de dos meses con la tragedia de la narcopolítica. Justo cuando el republicano amenaza con incendiar la región enarbolando esa bandera.

Como Raúl Jalil le sacó tres diputados a Fuerza Patria (FP) y Rogelio Frigerio le sumó uno – el "héroe" del día – a La Libertad Avanza (LLA), el milagro se produjo: la extrema derecha tendrá, de arranque, un bloque de 95 diputados, superará por dos al peronismo y, en tanto primera minoría , controlará la agenda y las comisiones clave de la Cámara Baja . Milei festejó desde un palco .

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 8.52.02p. m. Fuente: La Nación.

Más allá de las ventajas políticas e institucionales que le da al oficialismo el movimiento del mercado de pases, en particular un camino mejor pavimentado para la decimonónica reforma laboral, el proyecto reelección se ve favorecido por la marcha del peronismo cuesta abajo en su rodada.

No se trata solamente de que el perolibertario gobernador de Catamarca nos recuerde que, en el movimiento, hay un día para la lealtad y 364 para las traiciones; los enredos de la rosca bonaerense, de los que depende que Axel Kicillof obtenga el permiso legislativo para tomar deuda y mantener a flote su administración en la era del ajuste permanente, demuestran que allí es más lo que separa que lo que une.

Así, el peronismo que ya venía reducido a una expresión histórica mínima en materia de despliegue territorial, suma ahora golpes en las relaciones de fuerzas parlamentarias. Su pelea de liderazgos, programas e incluso intuiciones sobre el clima social se eterniza, lo que reduce cada vez más el haz de sus opciones pensando en el próximo ciclo electoral.

La virtual desaparición de la UCR no es todavía un fantasma concreto para un movimiento que, pese a su derrota reciente, no obtuvo una mala cosecha de votos. Sin embargo, el derrotero del partido de Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín prueba cuán peligrosas son las crisis sin final.

Toto Caputo vuelve al primer amor

Tras la baja poselectoral, el riesgo país medido por el índice EMBIGD de J. P. Morgan–no por el EMBI+, como era hasta octubre, según me recordó mi amigo Martín Kalos– sigue estancado por encima de los 600 puntos, unos 100 por encima de lo necesario para salir al mercado de deuda y pagar una tasa que no asuste a los agentes. Sin embargo, el ministro de Economía confía en que la reducción de ese indicador clave se reanude y pretende transformar la negativa de un pool de bancos a prestarle 20.000 millones de dólares al Gobierno en una oportunidad. Con ofertas en la mano por no más de 7000 millones de dólares, según reconoció, se dispone a tantear la temperatura del agua en el primer tramo del año próximo.

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 7.56.06p. m. Fuente: Ámbito Financiero.

De concretarse eso, el país regresaría al mercado voluntario de deuda por primera vez desde 2018 y lo haría, según se estima, a una tasa de entre 7 y 8% anual en dólares. El número sería "bueno" para un país que viene de niveles de riesgo soberano del orden de los 2000 puntos básicos, pero resultaría insostenible como base de una estrategia duradera de refinanciación de vencimientos.

Es correcto tomar deuda nueva para renovar la vieja y no honrar los vencimientos a puro ajuste y pérdida de reservas, pero para que eso resulte sustentable debe hacerse a tasas razonables, que no incrementen año a año el ratio deuda/PBI.

La piedra de las reservas

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 8.33.14p. m.

El mencionado banco, J. P. Morgan, se sumó ayer al clamor por el refuerzo de las reservas."La lección para 2026 es clara: reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027", recomendó. O, mejor, urgió.

Pese a la coincidencia transideológica en ese asunto, Toto Caputo insiste en que la compra de divisas en el mercado –por parte del Tesoro para pagarles a los acreedores y por parte del Banco Central para dotar de estabilidad al tipo de cambio– sólo se produciría en el marco de un aumento de la demanda de dinero. En tal caso –de compleja concreción en una economía que, más allá de tecnicismos, tiene tono recesivo–, el año que viene se podrían comprar hasta 21.000 millones de dólares, señaló el funcionario.

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 8.09.17p. m.

Con todo, mientras eso no ocurra y el millón de argentinos que logra sobrellevar sus políticas y aún puede ahorrar prefiera hacerlo en dólares, no habrá demanda oficial en el mercado para no convalidar un dólar más caro ni un passthrough –traslado a precios – que el Gobierno dice que no existe, pero que evita.

En otras palabras, el fortalecimiento de las reservas del Central dista de estar asegurado y el Gobierno vuelve a las andadas que allá por septiembre y octubre lo llevaron "al borde del colapso", según sinceró Scott Bessent.

El precipicio sigue justo a nuestro lado. Un hermoso gráfico de la consultora Empiria resume el aporte y la demanda de dólares. Redondeando, a este tipo de cambio, la demanda privada en concepto de atesoramiento y turismo se lleva prácticamente todo lo que genera el complejo sojero, mientras que el prometedor auge de Vaca Muerta no alcanza para cubrir ni el 70% de los requerimientos de importaciones de una industria a media máquina.

G7MOS2KWQAASjZL

El difícil arte de la política

Milei y su troupe no sólo conspiran contra sí mismos con sus porfías financieras. También lo hacen en lo político, arte que pese a sus éxitos no terminan de dominar.

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 8.36.26p. m.

La primicia del 19 de noviembre que Pedro Lacour y Alejandro Rebossio publicaron en elDiarioAr, según la cual Santiago Caputo le había soltado la mano a quien fuera su hombre en la SIDE, Sergio Neiffert, se confirmó plenamente. Así fue incluso en sus detalles: la escandalosa pelea a gritos, con Neiffert en calzoncillos, que se desató cuando su número dos, José Francisco Lago Rodríguez, lo visitó en su casa para comunicarle que el Mago del Kremlin exigía su renuncia.

El caído en desgracia, que habría sacado los pies del plato –sería interesante saber en qué sentido– buscó conchabo en Karina Milei, pero el Presidente decidió no desapoderar a su asesor también en ese antro del Estado y le permitió poner como nuevo "Señor 5" a otro leal, Cristian Auguadra.

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 8.35.03p. m. Cristian Auguadra, nuevo "Señor 5" de la SIDE.

¿Se habrá retirado, ya vestido, el saliente con alguna carpeta? El oficialismo se especializa en tenderse celadas a sí mismo.

Otra gaffe es la de la senadora electa Lorena Villaverde, protagonista en el pasado de un intento de introducción de drogas en Estados Unidos. Esta, todo indica que inducida por el jefe de Estado, no asumirá la banca en la Cámara Alta para la que fue votada el 26-O –sí, ¡fue votada!– y permanecerá con perfil más discreto en la Baja. Tal vez la creencia de que los éxitos electorales están garantizados para siempre haya convencido a Milei de no cortar por lo sano, camino que intentó sin éxito antes de las legislativas con José Luis Espert.

El tema de la narcopolítica resulta sensible en un momento en que Trump amenaza, en su nombre, con invadir Venezuela y hasta Colombia. El republicano, se sabe, es selectivo a la hora de perseguir narcos. Sin embargo, es mejor no irritarlo con zonceras de entrecasa, toda vez que la suerte del Gobierno está atada de modo constante a su voluble estado de ánimo.

En ese sentido, no pareció una buena idea que la guerra con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia haya disuadido a Milei de concurrir al sorteo del Mundial 2026, que se realizará mañana y que tendrá en Estados Unidos una de sus sedes.

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 8.37.27p. m.

A Trump no le habría gustado que su vasallo del Cono Sur le haya colgado la galleta, por lo que le ordenó a Bessent que cancelara la visita que tenía previsto realizar la semana que viene a Buenos Aires como gesto de ratificación del apoyo.

¿Será que Milei y Toto Caputo creen que les sobra demasiado?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.