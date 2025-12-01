EL NUEVO CONGRESO

Martín Menem se adjudica la primera minoría: el diputado cree que Raúl Jalil saca tres votos del peronismo

Son Monguillot, Ávila y Nóblega. Corpacci retendría a Palladino. Reuniones decisivas y amenazas a la gobernabilidad. Cómo se reparten las comisiones.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Menem celebró este lunes lo que, considera, es un hecho irreversible: La Libertad Avanza (LLA) tendrá el bloque más grande en la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre, un galardón que permite adjudicarse la mayoría de los lugares en las comisiones. "Hay mucho optimismo en un quiebre del peronismo", confiaron en su entorno.

El riojano cree que superará por poco a Unión por la Patria (UP) -o como se llame-, a partir de la salida de tres de los cuatro representantes de Catamarca. Espera que tres representantes del oficialismo de esa provincia, que responde al gobernador Raúl Jalil, no asistan este martes a la reunión convocada por el jefe del peronismo, Germán Martínez, y armen un bloque propio. Se trata de Fernando Monguillot, Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega.

Las cuentas de Martín Menem

Solo iría a UP Claudia Palladino, cercana a la senadora Lucía Corpacci, quien amenaza con romper la Legislatura de Catamarca si se da el quiebre de los otros tres. La información fue confirmada a Letra P por fuentes del oficialismo provincial, aunque Jalil no hizo declaraciones públicas.

Con este esquema, el peronismo tendría un techo de 94 votos, lo mismo que LLA, aunque podría perder uno más si, como amenazó, el puntano Jorge Fernández no se pliega a esa bancada. En cualquier caso, un eventual empate es mejor para Menem que ser la segunda minoría, una situación que obligaría a darle al PJ un vocal más en cada comisión, en una cámara que estará semi polarizada.

Reparto de poder

El tiempo corre: el miércoles a las 13 es la sesión preparatoria de Diputados y, para ese momento, deben estar presentados los bloques que funcionarán desde el 10 de diciembre. Ese día, además, el cuerpo debe elegir autoridades y definir un modo de reparto de las vocalías en las comisiones.

El reglamento establece que la distribución debe representar las proporciones de cada bloque en el recinto. Es una definición imprecisa, pero, de mínima, se entiende que la bancada más grande siempre debe ser la que más votos tenga en las comisiones. Esa pelea es la que da Menem y cree que está a un paso de ganarla.

En UP no se dan por vencidos. "Veremos si Jalil se anima a que le explote la Legislatura local", sostuvo ante Letra P una autoridad de la bancada que se reunirá este martes por la noche, con la formación que tendrá el 10 de diciembre, sin contar las fugas. Martínez los citó para escuchar propuestas, pero no está en sus planes proponer un interbloque para contener a rebeldes.

La semana pasada tuvo una buena noticia: el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, le confirmó que sus siete diputados se mantendrán en la formación peronista. En el Senado, él y Elia Moreno crearán un bloque propio, pero lo sumarán al interbloque UP, para no ayudar al Gobierno.

Momentos finales

En Catamarca no confirman que el trío rebelde de Jalil tenga decidido sumarse al bloque federal que armará el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que la semana pasada tuvo una reunión poco fructífera. Su colega de Catamarca estuvo, pero se fue sin hablar y nada dijo sobre el destino de sus diputados.

Otra alternativa que barajan en la provincia es que el gobernador vuelva al esquema que funcionó en 2017, con un bloque propio, de tres integrantes, que, en tal caso, más adelante, se mezcle en un espacio de fuerzas locales.

Jalil tiene un reclamo para Javier Milei: quiere el control total de la estatal Yacimientos de Agua de Dionisio, donde participa la Nación. Tuvo conversaciones avanzadas, pero aún no se concretó la cesión de acciones y tal vez por eso evitó hacer un anuncio que favorezca a La Libertad Avanza en el Congreso. Podría llegar en las próximas horas.

