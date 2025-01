Miguel Tessandori descartó ser candidato a concejal de Rosario y apunta a la constituyente

El otro escenario es aún más improbable. Se trata de un llamado de La Libertad Avanza. Pero no cualquier llamado ya que estos, aseguran en su entorno, ya sucedieron y fueron rechazados. Debe cumplir ciertas condiciones: “Le tienen que ofrecer algo imposible de rechazar, por ejemplo ser el referente en materia de educación”. A su lado saben que eso no sucederá porque “los libertarios no trabajan así”. En consecuencia, creen que es inexorable que el experiodista no sea candidato.

Quiénes se perfilan para jugar en su espacio

Más allá de la decisión de Tessandori, Volver a Rosario pone en juego las tres bancas que tiene. Son las que ocupan el propio Blanco, Marisol Bracco y Hernán Calatayud. Por eso, y porque pretenden revalidar electoralmente sus credenciales, el espacio tendrá una lista propia en la interna de Unidos para el Concejo. Dicen que la única forma de resignar esta opción es una propuesta de acuerdo por parte de Pullaro o Javkin, una opción que creen muy poco probable. El resto de los espacios, entienden, están a su altura y no encuentran razones para no enfrentarlos en una interna.

Para esa nómina propia aún analizan nombres. Al espacio le sobran interesados: la que más voluntades cosecha es Flavia Padín, otra experiodista y secretaria de Deportes de la provincia. Sin embargo, entra a jugar una variable estratégica: la mayoría de las contendientes de la interna de Unidos serían mujeres, por lo que el combo formado por el d’hondt y la paridad obligatoria podría perjudicarla y dejarla demasiado lejos en la lista final como para quedarse con un escaño.

Así las cosas, dos hombres se anotan para ocupar el lugar que de Padín si el espacio decide otra estrategia. Uno es Gustavo Rezzoaglio, también experiodista y secretario de Comercio Interior. Otro es Agapito Blanco, quien también sonó para secundar a Anita Martinez en la lista del PRO aunque cerca suyo desecharon esa posibilidad.