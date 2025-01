Rosario y Santa Fe, los permitidos de Maximiliano Pullaro

El caso Rosario

Pablo Javkin se retirará de la intendencia en 2027 y no tiene sucesión natural. A priori, la cuna de la bandera es un tema a atender con especial atención para el oficialismo. No solo por la necesidad de construir un heredero, sino también porque para las PASO de este año no hay una figura posicionada con potencia electoral y altos niveles de conocimiento. No la tienen ni CREO ni la UCR, el socialismo y el PRO.