SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

El laberinto argumental del Gobierno: no es la economía, es la política

El Presidente celebró el respaldo de Estados Unidos y negó que el problema sea su modelo económico. La quita temporal de retenciones para contener el dólar.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
El Gobierno celebró el respaldo de Estados Unidos.

El Gobierno celebró el respaldo de Estados Unidos.

Notas Relacionadas
Javier Milei.
EFECTO PALIZAS

La imagen positiva de Milei cae al 39% y crece la "bronca" social

Por  Letra P | Periodismo Político

Este lunes, el Presidente encabezó dos reuniones en la sede de Gobierno - una política y otra de gestión - donde celebró el respaldo del gobierno norteamericano y dejó en claro su análisis de la crisis: el problema no es el modelo económico, sino el contexto político rumbo a las elecciones de octubre.

La lectura que hacen en el oficialismo está en sintonía con el discurso de Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde el jefe de Estado agitó el temor de que vuelva el kirchnerismo para pedir el voto de cara al 26 de octubre.

Javier Milei y la búsqueda de respaldo internacional

Según supo Letra P, durante todo el fin de semana la administración libertaria operó de manera frenética para conseguir un respaldo público de Estados Unidos. De hecho, Milei autorizó a tres de sus principales nexos con el gobierno de Trump para que salieran a buscar el respaldo de Scottt Bessent y Kristalina Georgieva. Ambos funcionarios respondieron con un contundente apoyo en las redes sociales.

Quienes se movieron para que eso sucediera fueron el ministro de Economía, Toto Caputo, su viceministro José Luis Daza y el asesor presidencial Santiago Caputo. "El Presidente celebró la jornada como un triunfo. Se hizo un buen trabajo al explicarle a Estados Unidos que era fundamental tener su apoyo para no tirar a la basura todo el esfuerzo de los argentinos. Y funcionó", comentó una figura de peso en LLA.

Otra voz del ecosistema libertario aseguró que los posteos de Bessent y Georgieva fueron cruciales para "sostener la credibilidad en el plan" de Milei. "Con dos tuits logramos dar una piña épica", sostuvo esa fuente, en clara referencia a la reacción de los mercados. Los bonos argentinos en el exterior subieron hasta un 12% y el riego país bajó unos 350 puntos en un mismo día.

Además, el Presidente decidió suspender las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre. El objetivo es que ingresen más dólares al país para defender la banda superior del tipo de cambio. Aún así y pese a que esas medidas económicas se ajustan al Plan Aguantar, el Gobierno insiste en que el problema es político.

6WHy4yoCc_1200x0__1
Santiago Caputo, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.

Santiago Caputo, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.

Reunionismo permanente y viaje reprogramado

Milei llegó a Casa Rosada cerca de las 9.45 y recibió en su despacho a su mesa política, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además del asesor Caputo.

Se sumaron después del mediodía otros integrantes del gabinete, con quienes repasó los anuncios que Manuel Adorni hizo sobre las retenciones. Estuvieron, Luis Petri (Defensa), Lisandro Catalán (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). Llamó la atención la ausencia de Toto Caputo (Economía) y de Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Ninguna de estas reuniones estaba en la agenda del Gobierno. Tampoco se esperaba la quita temporal de las retenciones a los granos, a las carnes bovinas y avícolas.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei en la Sociedad Rural. El Gobierno anunció 40 días de retenciones cero para el campo. 
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Plan Aguantar (como sea): Milei suspende las retenciones a los granos hasta después de las elecciones

Lo anunció Manueol Adorni, que acusó a "la vieja política" de "boicotear el plan del Gobierno" y "castigar a los argentinos". "No lo vamos a permitir", dijo.
Javier Milei y Toto Caputo.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

El aguante

Milei y Toto Caputo resignan hasta 1650 millones de dólares de recaudación para contener la divisa antes de las elecciones. Más ajuste y salvavidas de Trump.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Axel Kicillof.
LA QUINTA PATA

¿Cómo gobernaría Kicillof?

Por  Marcelo Falak
Mauricio Macri.
LETRA PEPE

El plan de Macri

Por  Gabriela Pepe
Otras épocas: Mauricio Macri junto a Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, en la Bolsa de Comercio de Rosario, varios meses atrás.
LA INTERNA AMARILLA

Scaglia deja plantado a Macri: por qué no saldrá en la foto del PRO ensamblado

Por  Lucio Di Giuseppe
Los gobernadores durante la apertura de sesiones. 
La posta del Congreso

Los nuevos dueños del Palacio

Por  Mauricio Cantando