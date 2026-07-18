Tierra del Fuego: Sciurano ensaya un regreso a la UCR para competir en las elecciones 2027

El legislador de Tierra del Fuego Federico Sciurano está decidido a participar de las elecciones provinciales de 2027. Lo que todavía no sabe es desde qué espacio y por qué cargo competirá. En ese camino, el exintendente de Ushuaia comenzó a explorar un regreso a la Unión Cívica Radical (UCR) , el partido en el que inició su trayectoria política.

Como contó Letra P , Sciurano mantuvo recientemente un encuentro con el presidente del Comité Provincia, Maximiliano Ybars , en el marco de conversaciones orientadas a reconstruir vínculos con el centenario partido. La UCR atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente en Tierra del Fuego y por primera vez desde el retorno de la democracia carece de representación propia en la Legislatura provincial.

Con experiencia de gestión y un nivel de conocimiento consolidado en Ushuaia, Sciurano continúa siendo una figura con peso específico dentro del escenario político fueguino y con capacidad para disputar protagonismo en la capital provincial.

Sciurano nunca abandonó del todo su identidad radical. Su desembarco en FORJA, el partido del gobernador Gustavo Melella , se produjo luego de que la alianza entre la UCR y el PRO lo dejara fuera de las listas en 2023.

En aquel momento, Melella le abrió las puertas de su armado político y le ofreció integrar la boleta oficialista. Ambos comparten raíces en la UCR, aunque el gobernador consolidó posteriormente un vínculo político con el kirchnerismo que lo llevó a construir un espacio propio.

Quiero agradecer el apoyo y el acompañamiento de este domingo y de los últimos meses. Por confiar en quien soy.

Agradezco a @gustavomelella y FORJA la oportunidad de renovar mi banca para continuar los proyectos para TDF.

¡Por un próximo período de mucho trabajo y crecimiento! pic.twitter.com/YR1EFC2NDW — Federico Sciurano (@SciuranoFede) May 16, 2023

La posibilidad de un retorno formal a la UCR aparece ahora como una alternativa concreta para el legislador, que observa la necesidad de reconstruir una opción con volumen político de cara al próximo recambio provincial y se aleja del espacio del gobernador que se quedará sin la posibilidad de ser reelecto si no logra avanzar con sus planes de renovar la Constitución provincial.

Más allá de eso, la relación entre Sciurano y Melella sigue siendo buena. El radical no olvida y valora la actitud del gobernador de sumarlo en su boleta en 2023. Pero no descarta que en el próximo año caminen por distintos caminos.

El tablero de Ushuaia y la incógnita Vuoto

Una de las variables que condicionan el armado de cara a 2027 es la definición del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. El jefe comunal todavía no resolvió si buscará suceder a Melella en la gobernación o si optará por competir nuevamente por el municipio.

La reciente foto entre Vuoto y Melella contribuyó a descomprimir una interna que durante meses generó fuertes tensiones dentro del oficialismo provincial, al punto de que llegaron a circular versiones sobre un eventual juicio político al gobernador. Por ahora, no pasó a mayores.

Vuoto tiene la posibilidad de competir por un cuarto mandato consecutivo en la capital fueguina. Sin embargo, si finalmente decide dar el salto hacia la gobernación, el escenario municipal quedará completamente abierto. En ese contexto, Sciurano aparece como uno de los dirigentes con mayores condiciones para disputar la intendencia.

Una elección distinta a la de 2025

En el entorno de Sciurano sostienen que las elecciones 2027 no necesariamente replicarán el escenario que se observó en 2025, cuando La Libertad Avanza se impuso con claridad en Tierra del Fuego. La particularidad del calendario electoral fueguino juega un papel central en esa lectura.

La Constitución provincial establece que los comicios deben realizarse al menos tres meses antes de la elección nacional, prevista para octubre de 2027. En la práctica, esto implica que la votación provincial se desarrolla durante el primer semestre del año, generalmente con una lógica más vinculada a los temas locales que a la coyuntura nacional.

Con esa premisa, Sciurano evita cerrar puertas. No descarta acuerdos con ninguna fuerza política y se muestra dispuesto a explorar distintos esquemas de alianzas para competir. La única definición que hoy parece inalterable es otra: no tiene interés en ocupar cargos nacionales y apuesta a seguir construyendo su futuro político dentro de Tierra del Fuego.