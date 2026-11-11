León XIV en Devoto: una cárcel casi vacía, el legado de Jorge Bergoglio y un mensaje político a Javier Milei

León XIV en Devoto: una cárcel casi vacía, el legado de Bergoglio y un mensaje político a Milei

León XIV llegó a la cárcel de Villa Devoto cuando el histórico penal de Jorge Bergoglio ya comenzaba a despedirse de sus últimos internos. El traslado de 1400 detenidos a Marcos Paz, dispuesto durante la gestión de Javier Milei , convirtió la visita papal en una postal política atravesada por la herencia de Francisco y el debate sobre la dignidad humana.

La foto tuvo una particularidad que excedió el protocolo religioso: el papa no encontró el penal que había conocido su antecesor. Allí, donde Bergoglio había lavado los pies de los presos durante distintos Jueves Santos e incluso había compartido una Navidad, encontró ahora una población drásticamente reducida y un establecimiento en pleno proceso de desmantelamiento. De los cerca de 1500 internos que llegó a alojar, apenas unos 70 participaron del encuentro con el pontífice.

La mudanza a la unidad penal del partido bonaerense de Marcos Paz, concretada por el gobierno nacional y la administración porteña, alteró el escenario antes de la llegada de León XIV. El operativo involucró a las gestiones de Milei y del alcalde porteño Jorge Macri , en el marco del proceso de cierre de una cárcel cuya desactivación había sido acordada en 2018 , durante la presidencia de Mauricio Macri . La política penitenciaria terminó así por condicionar una visita que tenía un fuerte gesto para la Iglesia argentina.

En ese contexto, el mensaje del papa tuvo una dimensión que fue más allá de la exhortación espiritual. "El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo", planteó León XIV ante los internos. Y agregó una definición para interpelar al Estado: "El tiempo de reclusión debe convertirse en una ocasión para la conversión, el aprendizaje y la reincorporación a la sociedad".

León XIV en Devoto: una cárcel casi vacía, el legado de Bergoglio y un mensaje político a Milei

El pontífice no esquivó las causas que conducen a la cárcel. Habló de la omnipotencia que produce la droga, del dinero fácil, de la violencia contra los más débiles y de la impunidad que alimenta la corrupción. Pero eligió no reducir a los detenidos a sus delitos. Puso el foco en las noches sin dormir, los hijos a los que no pueden abrazar, las familias separadas y las oportunidades perdidas. Una mirada sobre el castigo que también reclama políticas de reinserción.

Jorge García Cuerva, Monteoliva y Mahiques, en la escena

La escena tuvo protagonistas e interlocutores institucionales. El arzobispo porteño Jorge García Cuerva, delegado pontificio para la Pastoral Carcelaria, recordó la historia del establecimiento y el proceso de traslado.

El sacerdote Matías De Martini pidió la bendición para los detenidos, sus familias, las víctimas de delitos y los trabajadores penitenciarios. También estuvieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

León XIV en Devoto: una cárcel casi vacía, el legado de Bergoglio y un mensaje político a Milei Vatican Media

En la foto política, en cambio, hubo nombres que no ocuparon el centro de la escena. Milei y Jorge Macri quedaron asociados a la decisión de trasladar a los internos, pero no fueron mencionados entre los participantes del encuentro.

La interlocución institucional quedó en manos de los ministros y de las autoridades eclesiásticas. Una distinción relevante en una visita que, aunque tuvo como destinatarios a los internos, también dejó expuestas las responsabilidades del poder político.

Los regalos terminaron de conectar el presente con la realidad carcelaria: León XIV recibió una estola confeccionada por internos de la Unidad 47 y un libro con testimonios de personas privadas de su libertad. No eran objetos protocolares intercambiables. Llevaban la marca de quienes viven detrás de los muros y de una pastoral que Francisco convirtió en una de sus banderas.

La herencia de Francisco y el mensaje sobre la reinserción

Antes de despedirse, el papa también llamó a proteger a niños y jóvenes de las redes de la criminalidad. Su planteo amplió el horizonte de la visita: la cárcel no empieza ni termina en sus pabellones. Hay una responsabilidad colectiva en evitar que las nuevas generaciones lleguen hasta allí.

Devoto se encamina al cierre, pero su historia sigue siendo una referencia para la Iglesia argentina. León XIV pasó por un penal que ya no es el que visitaba Bergoglio y encontró menos internos, más espacio vacío y una pregunta que permanece abierta: qué hace una sociedad con quienes delinquen, cómo repara a las víctimas y qué oportunidades ofrece para que el encierro no sea apenas una pausa antes de volver a empezar.