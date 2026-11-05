Tierra del Fuego: Harrington cierra una larga batalla judicial para apostar al desarrollo turístico de Tolhuin

La recuperación de las Termas del Río Valdez abrió una nueva etapa para Tolhuin . Después de más de dos décadas de conflicto por la posesión de uno de los recursos naturales con mayor potencial turístico de Tierra del Fuego , el desafío ahora pasa por atraer inversiones y generar empleo en una de las provincias más castigadas por Javier Milei .

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“Este fallo reafirma no solamente la sentencia judicial, sino toda la gestión pública y todo el camino que empecemos a transitar para conquistar la inversión privada en el corazón de la isla”, manifestó el intendente Daniel Harrington y apuntó contra “ciertos sectores políticos” que pusieron “zancadillas” para que esto no ocurriera.

No nombra a nadie, pero desde hace tiempo advierte sobre la forma en que los opositores, principalmente sus viejos aliados del peronismo con quienes mantiene una relación tirante escalan las disputas que terminan golpeando a los gestión.

El conflicto por las Termas del Río Valdez tiene una historia que se remonta a varias décadas. Transporte Roanmat SRL había recibido en concesión un predio de aproximadamente 400 hectáreas. En 2001, el gobierno provincial resolvió rescindir el contrato, pero la empresa continuó ocupando el inmueble y la controversia se prolongó en los tribunales.

En octubre de 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ordenó el lanzamiento de los ocupantes y la restitución del predio al Municipio de Tolhuin . La medida se ejecutó el 11 de diciembre de ese año, cuando oficiales de justicia ingresaron al establecimiento, realizaron un inventario y entregaron la tenencia a un depositario judicial designado por el Municipio.

Las termas del Río Valdéz están en el corazón de Tierra del Fuego.

Roanmat continuó con sus planteos judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal desestimó el recurso de queja de la empresa el 29 de octubre de 2026, por incumplimientos de los requisitos formales. La resolución no volvió a analizar el fondo de la controversia, pero dejó firme la decisión provincial que había ordenado el desalojo.

De esta manera, quedó despejado el último intento de la firma por revertir el resultado judicial y se consolidó el escenario para que el Municipio avance con la recuperación y puesta en valor del complejo.

La puja también en el Concejo Deliberante

La recuperación de las termas tampoco estuvo exenta de tensiones políticas en el ámbito local. En junio pasado, después de que el Municipio avanzara con la reapertura del complejo y estableciera un esquema tarifario para su funcionamiento, el Concejo Deliberante, presidido por el camporista Matías Rodríguez Ojeda, derogó la ordenanza que respaldaba ese mecanismo.

La decisión obligó al Ejecutivo de Daniel Harrington a disponer nuevamente el cierre al público, en una nueva pulseada institucional que expuso las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Desde el Ejecutivo cuestionaron la decisión del cuerpo legislativo y la interpretaron como un obstáculo político para avanzar con el proyecto. Los concejales, por su parte, defendieron la derogación con argumentos vinculados a la falta de información técnica, sanitaria y económica sobre el funcionamiento del complejo.

La discusión volvió a tomar impulso en octubre, cuando el Municipio avanzó con una nueva propuesta tarifaria que obtuvo dictamen favorable, aunque todavía dependía de su tratamiento legislativo.

El desafío de poner en marcha el complejo

Con la discusión sobre la posesión del inmueble encaminada a su cierre, la atención se desplaza hacia las condiciones necesarias para recuperar la actividad termal y desarrollar su potencial turístico.

Desde el Municipio ya se anticiparon algunas intervenciones para mejorar las instalaciones. Entre ellas, el reacondicionamiento de uno de los piletones, la instalación de un módulo sanitario con baños, duchas y vestidores, una futura posta de salud y trabajos sobre los accesos.

Las inversiones aparecen como parte de una agenda que deberá sostenerse para que el predio pueda convertirse en una alternativa turística durante todo el año. El próximo paso es avanzar en los acuerdos necesarios entre el Gobierno provincial y el Municipio para completar la regularización administrativa y dominial del predio.

La recuperación de las Termas de Tolhuin es una gran noticia para Tierra del Fuego.



La Corte Suprema dejó firme el fallo que permite al Municipio de Tolhuin recuperar las Termas. Una decisión muy importante para que este patrimonio se ponga al servicio del desarrollo turístico… pic.twitter.com/lmX2QMUwCX — Martín Perez (@MartinPerezTDF) October 30, 2026

El respaldo de Martín Pérez

La recuperación del predio fue aprovechada por el intendente de Río Grande, Martín Pérez, para instalar una discusión sobre la necesidad de pensar el turismo fueguino desde una perspectiva provincial y no solamente municipal.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal destacó la perseverancia del Municipio de Tolhuin y de su intendente Harrington en la defensa del recurso. También consideró que las termas tienen un enorme potencial turístico y económico, con posibilidades de atraer inversiones, promover emprendimientos y generar nuevos puestos de trabajo. “Tenemos que pensar esta oportunidad como parte de una estrategia de desarrollo turístico para toda Tierra del Fuego”, sostuvo Pérez.

En ese sentido, planteó que Río Grande y Tolhuin tienen un papel estratégico para consolidarse como puertas de "entrada al Fin del Mundo" y propuso integrar sus atractivos con los del resto de la provincia. La idea es que quienes visiten Tierra del Fuego puedan recorrer más localidades, conocer su historia, cultura y paisajes, y extender el tiempo de permanencia en el territorio.

El planteo pretende instalar una nueva discusión: cómo articular los destinos fueguinos, ampliar los circuitos turísticos y distribuir los beneficios económicos de una actividad que tiene en Ushuaia su principal referencia internacional.