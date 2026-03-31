DISCUSIÓN 2027

Maximiliano Pullaro blanqueó que quiere a Puccini en Rosario, pero no cerró la puerta a otro mandato de Javkin

El gobernador recibió a Letra P en la sede de gobierno. Por primera vez, admitió que quiere al ministro de candidato. ¿Por qué el intendente sufrió a Perotti?

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Maximiliano Pullaro empieza a pensar en el armado electoral de Unidos para Rosario.

Maximiliano Pullaro empieza a pensar en el armado electoral de Unidos para Rosario.

Maximiliano Pullaro empieza a pensar en el armado electoral de Unidos para Rosario.

Maximiliano Pullaro empieza a pensar en el armado electoral de Unidos para Rosario.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, blanqueó por primera vez que aspira a que el ministro de Producción, Gustavo Puccini, sea candidato a intendente de Rosario. “Sería un gran intendente”, admitió. No obstante, en la carrera interna de Unidos, no le cerró la puerta a un tercer mandato de Pablo Javkin.

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Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

Letra P adelantó a mediados de febrero que Pullaro y su entorno habían acordado la puesta en marcha de un plan para posicionar a Puccini en Rosario y venderlo como la persona del gobierno del provincial y del pullarismo en la ciudad. Ahora, y por primera vez on the record, el gobernador admitió que desea que el funcionario y persona de su extrema confianza lidere una candidatura.

Maximiliano Pullaro, a agenda abierta

Pullaro recibió este lunes por la tarde a seis periodistas en la sede de gobierno en Rosario, para una entrevista a agenda abierta. En ese marco, Letra P le preguntó sobre el plan Puccini. El gobernador no esquivó la consulta y aseguró que le “gustaría” que el ministro sea candidato a intendente en 2027. “Sería un gran intendente”, confió.

“Gustavo es una persona que entiende mucho de gestión, por más que no nació acá, desde 1998 que vive acá, conoce muy bien la ciudad y podría ser un muy buen intendente. Sería un gran intendente por el método que tiene, es bastante parecido a mí. Siempre digo que es hijo mío (risas)”, ahondó el gobernador.

A la par de las loas al ministro, Pullaro tampoco descartó que Javkin merezca la chance de un tercer mandato, algo inédito para la historia de Rosario. “Javkin tuvo en su primer mandato a (Omar) Perotti arriba, yo lo compadezco”, disparó.

La carrera de Rosario para 2027

Si bien puso al titular de Producción y al intendente un escalón por arriba del resto en la carrera interna de Unidos en Rosario, Pullaro también nombró a la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck y al senador Ciro Seisas, como posibles competidores dentro de una gran PASO oficialista.

Para Pullaro, al margen de los nombres, hay una condición sine qua non para el futuro de la ciudad más poblada de la provincia. “Rosario necesita una persona que esté alineada con el gobierno provincial y que represente la gestión”, afirmó en ese sentido.

Como adelantó Letra P el año pasado, Pullaro y Javkin pusieron en marcha una suerte de plan que apuesta a recuperar la ciudad y superar un pasado oscuro de violencia, balaceras y homicidios. “Rosario va a tener el nivel de obra pública que no tuvo durante muchísimos años, logramos hacer financiar el aeropuerto, las inversiones del puerto, financiar los bulevares, la Costa Nueva, ahora el Monumento a la Bandera, la infraestructura para los Juegos Sudamericanos”, enumeró el gobernador.

El plan contempla, a la vez, la retención política de la ciudad. En ese sentido, para Pullaro Rosario “necesita una persona que esté arriba de la gestión”.

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