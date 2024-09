Maximiliano Pullaro cruzó a la corporación judicial y avisó que va a "terminar con sus privilegios"

A Maximiliano Pullaro no le gustó ni un poco la foto que reunió a 200 jueces y juezas en las escalinatas de los tribunales rosarinos, a modo de reclamo por la reforma previsional, y salió al cruce con dureza: “Se creían que tenían coronita”. Su vicegobernadora Gisela Scaglia lo acompañó diciendo que fue “una foto casta”.

Sin embargo, la crítica más importante fue contra el proyecto de reforma previsional que presentó el oficialismo. Las modificaciones propuestas apuntan directamente contra los empleados públicos que más ganan y los jubilados que más cobran, que son justamente los jueces y las juezas. Las modificaciones a la ley que regula la Caja de Jubilaciones tuvieron, además, un efecto indirecto en la reforma judicial que encara Pullaro : no son pocos los magistrados y las magistradas que apuraron sus trámites jubilatorios para conservar los privilegios del viejo sistema en su tercera edad.

JusticiaSantaFe.jpeg La foto de los magistrados de la Justicia de Santa Fe, en pie de guerra contra Maximiliano Pullaro.

La munición gruesa del gobernador llegó justo después: “Yo lo que hago es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan, y de aquellos que se creían que tenían coronita en Santa Fe. Ustedes saben bien quiénes son, son los jueces, es el Poder Judicial de nuestra provincia”. En el auditorio dio la sensación de que Pullaro se fue enojando mientras hablaba, pero un colaborador estrecho aseguró que “viene caliente desde el viernes con este tema, los jueces no se movieron en diez años con todo lo que pasó y se mueven ahora cuando les tocan el bolsillo”.

Entre las medidas que más indignaron a los jueces estuvieron el tope a los haberes equivalente a veinte jubilaciones mínimas y el aumento en los aportes. “No está bien que alguien gane 32 veces la mínima, no es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado”, defendió el gobernador, “Yo voy a poner la cara para dar ese debate y al que no le guste eso, lo lamento. En Santa Fe el que más gana más va a pagar y va a pagar mucho más que el que menos gana”, agregó.

El gobierno ya había dado signos de su enojo más temprano en la misma mañana, de la mano de Gisela Scaglia. La vicegobernadora atendió a la prensa apenas llegó al Santa Fe Business Forum y consideró que la instantánea que reunió a los magistrados de la provincia fue una “foto casta”. “Entiendo las movilizaciones, pero no dejan de ser parte de un sector que tiene privilegios, y hay que romper con determinados privilegios”, sumó.

El permitido libertario de Maximiliano Pullaro

La presidenta del Senado también posó la mirada sobre otro sector que anunció su reclamo tras la presentación de la reforma previsional: los sindicatos docentes, quienes se quejan por un aumento en la edad jubilatoria. “Un docente con 30 años en el aula se va a seguir jubilando a los 57 años y con el 82% móvil, se le cambian las condiciones a aquellos que nunca estuvieron al frente del aula o que se dedicaron a la actividad gremial, que se van a jubilar a los 60 años”, señaló la galvense.

Luego, con un permitido de prédica libertaria, Pullaro redobló la apuesta: “Los que se están manifestando son los sindicalistas que pierden los privilegios, porque a un maestro que está frente al aula no se le toca ningún privilegio”, disparó el gobernador, que además anunció que descontará los días ante un hipotético paro. “Acá en Santa Fe, el paro se descuenta, no hacemos ninguna medida administrativa. Tienen el derecho a hacer paro y yo tengo el derecho a descontar. Los chicos tienen que ir a la escuela”, sentenció.

La defensa a la reforma previsional de Maximiliano Pullaro

Más allá de los cruces, el gobernador aprovechó la oportunidad para justificar la necesidad de modificar la legislación jubilatoria haciendo foco en el “déficit significativo”. “Es el déficit de la caja de los empleados públicos, no tiene por qué ser pagado por el sector privado, por un kiosquero de Rafaela, por un productor agropecuario de Reconquista, por un productor ganadero de San Cristóbal o por un industrial de Venado Tuerto”, graficó.

El hughense aclaró que la reforma soluciona solo el 30% del déficit, ya que el otro 70% corresponde a los aportes nacionales que la Casa Rosada discontinuó y por los que Santa Fe recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Buscamos una Caja más eficiente para que los recursos vayan al crecimiento económico y no a pagar déficit, si no, la única salida era enviar un mensaje a la Legislatura aumentando algún impuesto, cosa que no voy a hacer”, cerró, con un guiño al entorno productivo que lo rodeaba.