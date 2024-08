La Justicia de Santa Fe se atrinchera y le muestra los dientes a Maximiliano Pullaro

Los jueces no se anduvieron con eufemismos. Sostuvieron frente a los micrófonos que hay “intencionalidad política” que deriva la “la tensión entre el gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”, en referencia a la intención de la Casa Gris de correr a cinco de los seis ministros del tribunal cimero y la resistencia que estos plantean. Si bien los cortesanos no participaron del encuentro, se la pudo ver a María Angélica Gastaldi -la única mujer de la Corte, una de las que no quiere renunciar- merodeando los pasillos mientras se desarrollaba el acto.